UVEX Jakkyl HDE – představení

Pravidla závodů si to žádají a jezdci se tomu nebrání! O čem je řeč? O lehkých integrálních helmách, které jsou podmínkou startu na mnoha lokálních i mezinárodních enduro závodech.

Pro rychlostní zkoušky je volba celoobličejové helmy celkem logická, ale co na přejezdech? Tam si jezdci integrálku často sundávají, nebo sebou vezou druhou sportovní helmu. S tím lze ale jednou pro vždy skoncovat díky přilbě, z níž jedním snadným pohybem uděláte integrálku připojením chrániče brady, nebo naopak vzdušnou trialovou helmu jejím odpojením. Přivítejte modernizovaný a vylepšení uvex jakkyl hde.

Cílem při konstrukci této helmy bylo dosažení co nejlepší možné rovnováhy perfektního usazení na hlavě, komfortu, odvětrání a konkurenceschopné hmotnosti (630 g). A samozřejmě, dle zásad společnosti Uvex, bylo ve velké míře cíleno i na maximální možnou bezpečnost.

Není žádným tajemstvím, že se na vývoji přilby uvex jakkyl podílel trojnásobný Mistr Světa ve fourcrossu a aktuálně aktivní a úspěšný závodník v kategorii enduro, Michal Prokop. Co je možná důležitější je fakt chytrého systému připojení chrániče brady, který jednoduše usadíte na jeho místo a zajistíte snadným pohybem pomocí dvou otočných koleček, každé na jedné straně. Sundat i nandat bradu vyztuženou skelnými vlákny zabere jen pár vteřin, navíc to snadno zvládnete i s helmou na hlavě.

Za upozornění rovněž stojí fakt, že je uvex jakkyl hde celkově více protažený směrem dolů, jednak aby k němu správným způsobem přilnula brada, jednak aby byla chráněna maximální možná plocha vaší hlavy. Příjemným a praktickým doplňkem je možnost snadno zajistit gumu velkých MX brýlí, případně zvednout štítek a na přejezdu, nebo kdekoliv kde potřebujete cítiti svěží vánek ve tváři, si odložit brýle na helmu pod štítek.

Pokud se zaměříme na konstrukci a doplňky, můžeme poukázat třeba na 14 velkých ventilačních otvorů, které navíc uvnitř propojují cíleně konstruované kanálky, které mají za účel co nejlepší chlazení vaší hlavy. Německá preciznost a snaha o dosažení maximální bezpečnosti je patrná také na konstrukci vnější skořepiny (multi-inmould), kterou tvoří dokonce osm samostatných dílů.

Perfektní usazení a snadné přizpůsobení hlavám různého tvaru jsou klasické vlastnosti hemel uvex, model jakkyl hde nevyjímaje. Ten v tomto směru jde možná ještě dál než jiné modely, jelikož do akce povolal řešení BOA, známé především z bot, navíc s konstrukcí 360° stažení. Helma by se tak měla nejen dokonale přizpůsobit vaší hlavně, ale zároveň by mělo být její usazení zcela nekompromisní, což oceníte zejména v nejnáročnějších terénních podmínkách.

Příjemným a praktickým standardem helem uvex je přezka zvaná monomatic, se snadno dostupným tlačítkem, jehož pomocí rychle povolíte pásku pod bradou, kde nechybí ani polstrování. Zároveň díky západkovému mechanizmu máte možnost jemně doladit, jak pevně má být popruh pod bradou utažen.

Helma uvex jakkyl hde se v roce 2017 nabízí ve třech barevných variantách, v decentní černé, černo-modré a v nápadné olejově červené variantě s kontrastními doplňky. Vzhledem ke snadnému přizpůsobení jsou velikosti nabízeny jen dvě a to 52-57 cm a 56-61 cm. Cena je stanovena na 6.299,– Kč.

