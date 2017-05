Toskánsko očima týmu GT Opportunity

Itálie, Toskánsko – region vína, oliv, historie a umění. Takto lze charakterizovat tento zemědělský kraj, který prosperuje nejen svým světoznámým vínem ale i turistickým ruchem. A co region pro cyklisty? Krásné nové asfaltky linoucí se pravou toskánskou krajinou a neskutečné množství trailů, které prolínají tuto kopcovitou oblast.

Každý si vybere na co má právě chuť. Jestli bude území brázdit na silničním kole a nenechá si ujít solidní výšlapy do historických center městeček, užije si dlouhé sjezdy plné serpentin a bude se kochat olivovými háji ve zvlněné krajině nebo nasedne na bika a vybere si z mnoha obtížností trailů, které opravdu nikoho nenechají na pochybách, že toto je kraj cyklistiky.

Výhledy na nedalekou Elbu, písčité pláže, široké cesty i úzké stezky, náročná kamenitá stoupání i rychlé technické pasáže. To vše najdete na jednom místě. A pokud by Vám toto vše bylo málo, zajedete si na pravou italskou kávičku na pobřeží a můžete se kochat západem slunce v moři. A to Vás zaručeně přesvědčí, že se sem ještě vrátíte. Stejně tak jako nás – team GT Opportunity Brno.

Vracíme se sem na jarní tréninková soustředění již řadu let. Pro naši přípravu je model dvou jarních soustředění přímo ideální. První camp mámě zaměřený na najíždění objemů na silničních kolech a druhý je i s přidanou hodnotou suprových tréninků na MTB. Terény a technické pasáže, které nabízejí místní traily jsou vskutku na světové úrovni. Ne nadarmo se v této oblasti připravuje i italská reprezentace a v okolí byly pořádány světové a evropské enduro série.

Sdílet Facebook

Twitter

Google

Email

LinkedIn

Pinterest

Pocket

Skype