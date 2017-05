Pláště Maxxis do bláta a mokra

Všichni již delší čas vyhlížíme skutečné jaro, teplé, suché a slunečné, avšak ono si s námi hraje spíše na schovávanou. Ve velkém naopak nechává řádit počasí, a to doslova jak se mu zlíbí. Člověk pak často mnohem hůř hledá motivaci k tomu vyrazit ven na kolo.



Někdo si to dokáže užít a zůstane zalezlý doma, nebo se bude s potěchou věnovat různým indoorovým aktivitám. Jiný bude hledat jakoukoliv motivaci a třeba jednu nalezne okřídleném rčení: „Nexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení!“ Toto je velká pravda, která se ale nemusí vztahovat jen na svršky chránící naše tělesné schránky. „Špatné a dobré“ oblečení pro „špatné a dobré počasí“ lze v přeneseném smyslu aplikovat i na naše kola, konkrétně na jejich obutí.

Je jasné, že se do deště či jen pomaličku usychajícího bláta nebude chtít člověku, který má na kole pláště s minimalistickým a extra rychlým vzorkem určeným do sucha. Pokud ale kouknete na svoje kolo a usměje se na vás zubatý otevřený vzorek „mokrého“ nebo alespoň patřičně univerzálního obutí, to je hned jiná. Pojďme si tedy projít, co zajímavého či nového má v nabídce Maxxis pro období, kdy vám to od kol spíše cáká, než že by se za vámi prášilo.

MAXXIS Beaver – rychlost v loužích a v blátě

Hobby jezdci si můžou rozmyslet, jestli vyrazit na kolo, když je venku mokro a sychravo, zato závodník tělem i duší nezná výjimky a staví se na start vždy, když mu to jeho závodní kalendář přikáže. Co ale na své sportovní kolo obout, když se venku zrovna žení všichni čerti?

26 x 2,00 – skládací (kevlar) – 739 Kč / pevné patky (drát) – 579 Kč | dual

– skládací (kevlar) – / pevné patky (drát) – | dual 27,5 x 2,00 – skládací (kevlar) – 749 Kč / pevné patky (drát) – 599 Kč | dual

– skládací (kevlar) – / pevné patky (drát) – | dual 29 x 2,00 – skládací (kevlar) – 799 Kč / pevné patky (drát) – 599 Kč | dual

– skládací (kevlar) – / pevné patky (drát) – | dual 29 x 2,25 – skládací patky (kevlar) – 799 Kč | dual

Maxxis má ve své nabídce jedem poměrně čerstvý vzorek, který se snaží poskytnout jezdci maximum jistoty a přilnavosti za mokra, v blátě a celkově při vlhkých podmínkách, přitom ale nezapomíná na efektivitu a závodní ambice. Maxxis Beaver kombinuje lehce vyšší, hodně otevřený a směrově orientovaný dezén, který se s chutí zakousne i do měkké hlíny, přitom vás na suchém povrchu vysloveně nezastaví.

K výše popsaným vlastnostem dopomáhá plášti Maxxis Beaver také směs s dvojí tvrdostí pryže (Dual), která využívá tužší materiál jako základ vnitřní struktury a pevného tvaru dezénu pro jasné a předvídatelní chování a solidní valivý odpor. Měkčí směs se pak nachází na povrchu, aby byla zajištěna maximální přilnavost.

MAXXIS Forecaster – ignorujte předpověď počasí

Ve středoevropských podmínkách se často najdou období, jako je letošní jaro, kdy máte pocit, že si počasí dělá naprosto co chce. Pár dní je na krátké tričko, pak se vše otočí a člověk, aby vyndával zimní oblečení, nebo alespoň silný pršiplášť. V takovém období je poměrně těžké vybrat jeden vhodný plášť, který zvládne všechny rozmary jarního, či podzimního počasí.

27,5 x 2,20 – skládací (kevlar) – 999 Kč | EXO/TR *NOVINKA

– skládací (kevlar) – | EXO/TR 27,5 x 2,35 – skládací (kevlar) – 999 Kč | EXO/TR *NOVINKA

– skládací (kevlar) – | EXO/TR 29 x 2,20 – skládací (kevlar) – 999 Kč | TR *NOVINKA

– skládací (kevlar) – | TR 29 x 2,35 – skládací (kevlar) – 1.099 Kč | EXO/TR *NOVINKA

U Maxxisu mají s podobnými náladami počasí své zkušenosti, proto vyvinuly novinku pojmenovanou Forecasterer (meteorolog), abyste mohli jezdit bez ohledu na předpověď.

Maxxis Forecaster je trailový plášť, který se snaží být maximálně universální a všestranný. Jeho středně vysoký vzorek je sestaven hodně zvolna, snaží se být maximálně otevřený a takto si zajistit co nejlepší samočistící schopnosti. Profil tohoto pláště je poměrně oblý, aby se choval předvídatelně ve všech jízdních situacích. Zároveň je střední část dezénu tvořena opakujícími se zdvojenými výstupky zajišťujícími plný záběr ve výjezdu i jistotu trakce při intenzivním brzdění.

MAXXIS Shorty – osvědčená klasika do každého nečasu

Jednoduchá stavba, maximálně otevřený vzorek, ostré a vysoké špunty jednoduchého geometrického tvaru, extra měkká směs 3C Maxx Terra a díky ní i maximální přilnavost za všech mimořádných podmínek. Maxxis Shorty je pláštěm, který se ve světě DH stal doslova legendou, zejména při bahnivých závodech. Nyní si jeho přednosti mohou vychutnat i trailový a enduro jezdci, pro něž by byla DH varianta až příliš velká a těžká.

27,5 x 2,30 – skládací (kevlar) – 1.399 Kč | 3C Maxx Terra, EXO/TR

– skládací (kevlar) – 1.399 Kč | 3C Maxx Terra, EXO/TR 27,5 x 2,50 – skládací (kevlar) – 1.399 Kč | 3C Maxx Terra, EXO/TR *NOVINKA DH varianty 26 x 2,40 – drát s butylovou výztuhou – 999 Kč | Super Tacky

– drát s butylovou výztuhou – 999 Kč | Super Tacky 26 x 2,40 – drát s butylovou výztuhou – 999 Kč | Super Tacky

– drát s butylovou výztuhou – 999 Kč | Super Tacky 26 x 2,40 – drát s butylovou výztuhou – 1.699 Kč | Maxpro 60a

– drát s butylovou výztuhou – 1.699 Kč | Maxpro 60a 26 x 2,40 – drát s butylovou výztuhou – 999 Kč | 3C Maxx Gripp

O Maxxis Shorty si netřeba vyprávět dlouhé příběhy. Jednoduše si vybavte případy, kde je venku tak, že by „ani psa nevyhnal“ a pak si vzpomeňte na Shorty. Pokud v takových podmínkách chcete, či musíte vyrazit na kolo, nasaďte tento plášť, osedlejte přírodní živly a zvesela se posmívejte všem, kteří se topí v blátě, zatímco vy budete pokračovat stále vpřed zaříznuti s jistotu do něčeho, čemu už se snad ani nedá říkat hlína.

MAXXIS Wet Scream – a teď jde vážně do tuhého!

Někdy se stane, že se venku začnou ženit všichni čerti! S tím si obvykle poradí Maxxis Shorty. Když ale tito pekelníci rozjedou párty, jakou svět neviděl, musíte sáhnout po ještě těžším kalibru, po něčem skutečně zlém a pekelném, zařvat si na startu z plných plic pro dostatek motivace a na své kolo hodit Maxxis Wet Scream.

26 x 2,50 – drát (butyl) | Super Tacky

– drát (butyl) | Super Tacky 27,5 x 2,50 – drát (butyl) | Super Tacky

Mokrý vřískot, jak by se dalo česky parafrázovat jméno tohoto pláště, není gumou na výlety do městského lesoparku, pokud se zde tedy nekonají městské DH závody. Wet Scream je obutím, které nesnese kompromisu a je vhodné pouze do podmínek, kdy se na start postaví jen ti nejotrlejší z nejotrlejších.

Vysoký, zubatý a značně otevřený vzorek je tak divoký, že se před ním bude mít na pozoru i kamarádův Pitbull. Neberte ho mezi děti, nebo je kousne! Netahejte ho na slunce, nebo se jeho směs Super Tacky začne roztékat. Tuto gumu si nechte jen pro případ totální blátivé apokalypsy. Wet Scream vám pomůže nést světlo nikdy neutuchajícího boje a dostane vás do cíle, ať z nebe padají trakaře, žáby nebo klidně krávy!

Přehled celé kolekce plášťů Maxxis najdete v on-line katalogu.

Prodejce značky Maxxis najdete na stránkách dovozce, firmy Aspire Sports

