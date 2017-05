Sportovní cyklistické helmy Uvex

Sportovní cyklistické přilby pro aktivní jezdce a lidi v pohybu.

Aktivní cyklisté si užívají volného pohybu v přírodě, ale třeba i ve městě, při cestách za prací, za sportem nebo za zábavou. Řada helem Uvex z rodiny active se rovněž zaměřuje na cestovatele a výletníky, zkrátka všechny, pro něž je kolo jejich věrným a častým společníkem. Přilby z této řady se mohou pochlubit špičkovým zpracováním, použitím pokročilých technologií a materiálů, ale také velkým důrazem na vysokou míru ventilace či komfortu. A bezpečnost? Tu bereme v Uvexu za samozřejmost a je vždy naším číslem jedna!

UVEX Stivo CC

Model stivo cc je novinkou roku 2017 a jedná se svým způsobem o pokračovatele úspěšné řady quatro a quatro pro. Při návrhu helmy stivo cc byla prioritou číslo jedna bezpečnost, proto i zde nacházíme technologii double inmould. Ta se přitom, vedle ochrany hlavy, pozitivně projevila také na hmotnosti helmy, jenž je pouhých 285 g. Podobně jako u vyšších modelů najdete i zde systém pro snadné přizpůsobení jakémukoliv tvaru hlavy nazvaný anatomic IAS, který neřeší jen stažení čelenky okolo lebky, též nabízí možnost výškového seřízení.

white mat black mat gray – neon orange

Samozřejmostí všech helem řady uvex all-mountain je i posuvný západkový mechanizmus upínání pod bradou s možností jemného doladění doplněný o polstrování pro vyšší komfort. Stejně jako u modelů z rodiny quatro i zde platí, že v nabídce najdete jen dvě velikosti (52-57 / 56-61 cm). A konečně po stránce ventilace má stivo cc oproti modelům quatro lehce navrch, jelikož nabízí 18 větracích otvorů a promyšlený ventilační systém.

Maloobchodní cena je 2.499 Kč.

UVEX Stivo C

Model Uvex Stivo C je v podstatě z velké části totožný s modelem Stivo CC. Liší se pouze v povrchové úpravě skeletu, kdy je mat nahrazen leskem.

black-red white – champange green-black black-blue

UVEX Stivo

Maloobchodní cena je 2.199 Kč.

Stivo je nejlevnější variantou této modelové řady. Upínací systém 3D IAS 3.0 je vybaven základními vycpávkami Basic Pads a skořepina není vytvořena pomocí technologie Double Inmould ale je „pouze“ v inmouldovém provedení.

black white

Uvex i-vo cc

Maloobchodní cena je 1.999 Kč.

Nejedno ocenění získala i další novinka roku 2016, helma Uvex i-vo cc, rozšiřující řady přileb Uvex i-vo c a i-vo. Tato helma byla stvořena jako univerzální doplněk pro milovníky silnice či horských kol a to zejména díky snadno demontovatelnému štítku a designu, který „funguje“ se štítkem i bez. Prostý fakt vysokého počtu větracích otvorů (24) dokazuje, že v se vám pod touto helmou hlava přehřívat rozhodně nebude. Problém byste neměli mít ani s upnutím přilby, jelikož systém Uvex 3D IAS 2.0 zajistí snadné uzpůsobení všem tvarům lebky.

black-smoke mat lightblue-blue mat black mat red-darksilver mat white-champange green-black mat

U všech modelů řady Uvex i-vo je počítáno s možností nasazení praktického LED světla, originál Uvex. Dodávány jsou dvě velikosti (52-57 cm, 56-60 cm), hmotnost činí 240 g a barevné provedení je matné.

Maloobchodní cena je 1.999 Kč.

Uvex i-vo c / i-vo

Modely Uvex i-vo c a i-vo jsou jednodušší verzí výše popisované helmy Uvex i-vo cc. Rozdíl zde není jen v podobě laku (mat/lesk), ale třeba i v podobě štítku a dalších detailech. Hlavním odlišností modelů Uvex i-vo c a i-vo je použití modernějšího systému upínání 3D IAS 2.0 (i-vo c), proti základnímu řešení IAS (i-vo). Hmotnost je ale stejná, špičkových 225 g.

dark silver-orange white-silver black-dark silver red dark silver-green dark silver-blue

Maloobchodní cena i-vo-c 1.799 Kč.

white black blue metallic red metallic

Maloobchodní cena i-vo 1.499 Kč.

Uvex Onyx

Model Uvex onyx nabízí dokonalé přizpůsobení hlavě, je přitom navržena specificky pro menší lebky. Jedná se proto o skvělou helmu pro ženy a náctileté. Uvex onyx je všestrannou helmou, která najde uplatnění v mnoha odvětvích cyklistiky. Kvalitní matná úprava povrchu je základem elegantního vzhledu, nízká hmotnost je pak odrazovým můstkem vysokého komfortu. Pro vyšší míru bezpečnosti ve městě či při jízdě za šera lze tuto helmu doplnit o LED osvětlení Uvex triangle (prodává se samostatně). Nabízena je i zde pouze jedna univerzální velikost (52-57 cm).

dark silver-light blue white-silver white black white-red

Maloobchodní cena je 1.699 Kč.

UVEX Air Wing

Velmi zajímavou novinkou v cyklistických helmách Uvex je model Air Wing. Dokonalé odvětrání a vynikající komfort je postaven na menší velikosti a helma je tak vhodná pro ženy, teenagery a děti. Skořepina s technologií Inmould je připravena pro integrované světlo Triangle Led, které lze dokoupit. Hmotnost je velmi pěkných 225 g v jedné univerzální velikosti 52-57 cm.

Maloobchodní cena je 1.599 Kč.

Uvex oversize

Poslední varianta z řady Uvex active je specifická helma o jejímž určení mnohé vypovídá již její jméno – oversize. Tato přilba je určena pro jezdce s extra velkou lebkou, proto jsou její velikosti posunuty do úrovně 61-65 cm. I zde v Uvexu zaměřili na špičkovou ventilaci a použili 24 větracích otvorů, či dokonalé usazení díky systému 3D IAS. Velcí chlapy si budou moct užít špičkových výstelek x-fit pads, stejně jako komfortu síťky proti vniknutí hmyzu. Nakonec dodejme ještě hmotnost, která je s ohledem na velikost rozumných 345 g.

black mat – silver

Maloobchodní cena je 2.699 Kč.

