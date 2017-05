Dětské a juniorské helmy na kolo Uvex

Nejde zdaleka jen o to, že je v silniční vyhlášce pevně zakotvena povinnost použití dětských helem na kolo. Něco takového by nám neměl nikdo nakazovat, měla by to být samozřejmost, jako když si sednete do auta a zapnete si bezpečnostní pás. Stejně samozřejmé by mělo být i to, že půjdeme svým ratolestem příkladem a že jejich bezpečnost nepodceníme nákupem nejlevnější možné přilby.

Vždyť co cennějšího máme na tomto světě než vlastní zdraví, respektive snad ještě cennější by mělo být zdraví našich dětí. Dětských helem na kolo najdete na trhu až nepřeberné množství, avšak stejně jako při výběru sportovních doplňků pro sebe bychom měli věnovat dostatečnou pozornost i výběru přileb pro naše děti.

Dětská přilba „za pár stovek z hypermarketu“ možná naplní požadavky stanovené zákonem, bude ale skutečně tak pohodlná, dobře padnoucí a bezpečná jako helma od renomovaného výrobce, který má s výrobou přileb pro děti i dospělé dlouholeté zkušenosti? Na bezpečí vlastních dětí se rozhodně nevyplatí šetřit! Nchceme přeci, aby našim dětem padala helma na stranu, při pádu se svezla z hlavy, nebo aby si ji neustále sundávali, jelikož je tlačí, je v ní horko a podobně.

Pojďme se raději společně podívat jaké technologie adoptované ze světa „dospělých helem“ vnáší Uvex do sortimentu dětských přileb a jaké modely se vůbec nabízí.

Dětské přilby Uvex – technologie



Inmould – Je to už dobrých pár let, kdy se technologie vstřikování polystyrenové pěny do pevné polykarbonátové skořepiny považovala za výsadu pouze dražších přileb. Dnes si dospělou helmu vyrobenou jinak, než systémem Inmould nedokážeme snad ani představit. Mezi dětskými helmami to ale stále nemusí být pravidlo. Uvex ale i k tomuto segmentu přistupuje zodpovědně a Inmould konstrukci používá u věch dětských modelů. Vystřikováním EPS pěny za vysoké teploty a tlaku do pevné skořepiny dojde k trvalému spojení těchto dvou základních materiálů, výsledkem čehož je pevný, lehký a odolný celek. Pěna je zde, aby pohltila energii nárazu, skořepina zase propůjčuje celé konstrukci nejen tvar, ale i celkovou pevnost a odolnost.



IAS – Skutečnost, že mají dva lidé (dvě různé děti) stejný obvod hlavy ještě neznamená, že jim dobře sedne ta samá helma. Uvex proto používá systém nazvaný IAS, který zaručuje kvalitní obepnutí lebky dítěte, či možnost seřízení ve více směrech. Výsledkem je přilba, která dobře sedí na hlavě, snadno se přizpůsobí různým tvarům lebky a díky jistému usazení se při pádu neposune a plní tak v maximální míře svou ochranou funkci. Různé modely dětských přileb Uvex mají rozdílně řešené upínání, základní princip systému IAS je ale přítomen u všech modelů.

Monomatic – Jedním z tradičních prvků helem Uvex je specifická posuvná přezka s hřebenovým mechanizmem, která se snadno ovládá jediným tlačítkem. Díky tomuto řešení lze jednak snadno doladit, či poupravit utažení pásku pod bradou, zároveň se tímto vyvarujete rizika skřípnutí kůže pod bradou. Systém Uvex Monomatic je díky jedinému tlačítku příkladně jednoduchý jak pro rodiče, tak i pro samotné děti, zároveň je bezpečný, jistý a pohodlný.

Síťka proti hmyzu – Když se pohybujeme s dětmi na kole, děje se tak obvykle v přírodě, kde se vyskytuje všelijaký hmyz. Moucha ve vlasech je možná nepříjemná, vosa či včela by již mohla být dokonce nebezpečná. Proto jsou prakticky všechny dětské helmy Uvex vybaveny síťkou proti hmyzu, která kryje přední větrací otvory. Výjimkou je pouze specificky koncipovaný model Uvex kid 3.

Dětské helmy na kolo Uvex – modely

Značka Uvex nabízí celkem sedm dětských modelů s odlišnou cenou, provedením, vzhledem, výbavou i zaměřením. Důraz je u všech kladen na vysokou míru bezpečnosti, kvalitní usazení a dobrou ventilaci. U každého modelu je, až na jednu výjimku, k dispozici jen jedna univerzální velikost, proto lze jednotlivé modely i podle tohoto klíče rozdělit na dětské a juniorské.

Uvex Kid 2

Kid 2 je základním a také nejmenším modelem dětské řady Uvex, který i přes nejnižší cenu nabízí technologie a konstrukce jako výrazně vyspělejší varianty. Základem je pevné spojení skořepiny a pěnové výplně metodou inmould, samozřejmostí chytrý systém stahování IAS, a nezbytností bezpečná a komfortní přezka pod bradou Monomatic.

dolly crocodile bears butterfly desert

Velikost: 46-42 cm

Hmotnost: od 185 g

Maloobchodní cena je 899 Kč.

Uvex Kid 1

Model kid 1 je špičková helma pro nejmladší cyklisty. Při jejím návrhu byla zohledněna maximální bezpečnost, čemuž odpovídá plný tvar, a zároveň i vysoká míra ventilace (17 větracích otvorů). Uvex kid 1 se perfektně hodí jako helma pro dítě v dětské sedačce, na odrážedlo a pro malé začínající cyklisty

safari monkey pony cars

Velikost: 47-52 cm

Hmotnost: od 205 g

Maloobchodní cena je 1.499 Kč.

Uvex Quatro Junior

Podobně jako u modelu finale se i Uvex quatro junior ledacos přiučil u svého dospělého vzoru. Quatro je helmou pro mladé sportovce, kteří ocení všechny výhody a konstrukce, jaké lze nalézt u velkých helem. Systém upevnění IAS, devět větracích otvorů, odnímatelný štítek, či možnost připevnění LED světla činí z této helmy dokonale všestranný model pro mladé sportovní nadšence.

Velikost: 50-55 cm

Hmotnost: od 240 g

Maloobchodní cena je 1.299 Kč.

Uvex Finale Junior / Finale Junior Led

Děti zcela přirozeně vnímají své rodiče jako svůj vzor, proč jim tedy nedopřát helmu, která se v mnoha ohledech podobá dospěláckému modelu. Uvex finale junior je zmenšená a odlehčená varianta standardního modelu Uvex finale. Vyznačuje se hlubokým provedením, výrazně protaženou týlní částí a dalšími podobnostmi s velkým vzorem. U modelu finale junior LED je navíc do zadní části integrována červená blikačka, aby bylo vaše dítě vždy dostatečně osvětlené, a tedy i dobře viditelné.

heart white pink 1926 red white fairy dragon red black pirate blue

Velikost: 51-55 cm

Hmotnost: od 250 g

Maloobchodní cena Finale Junior LED 1.399 Kč.

Maloobchodní cena Finale Junior 1.199 Kč.

Uvex Air Wing

Letošní velmi zajímavou novinkou v cyklistických helmách Uvex je model Air Wing. Dokonalé odvětrání a vynikající komfort je postaven na menší velikosti a helma je tak vhodná pro ženy, teenagery a děti. Skořepina s technologií Inmould je připravena pro integrované světlo Triangle Led, které lze dokoupit.

Velikost: 52-57 cm

Hmotnost: od 225 g

Maloobchodní cena je 1.599 Kč.

Uvex Air Wing Led

Stejná helma jako Air Wing ale včetně zadní integrované blikačky Triganle Led

neon green neon orange

Velikost: 52-57 cm

Hmotnost: od 225 g

Maloobchodní cena je 1.899 Kč.

Uvex Kid 3

Několikrát zmiňovanou výjimkou v sortimentu dětských přileb Uvex je model kid 3, který je vymodelován do urban, street či dirtového stylu. Charakteristický plný tvar, deset méně výrazných větracích otvorů, a hlavně velký důraz na bezpečnost a odolnost důležitou pro mladé letce a skokany, to je Uvex kid 3.

dirtbike gray-lime scary pink dirtbike red dirtbike black dirtbike green white flower blackout blue

Velikosti: 51-55 / 55-58 cm

Hmotnost: od 350 g

Maloobchodní cena je 1.199 Kč.

