Závodní helmy na kolo Uvex

Prakticky každý výrobce helem se snaží nabídnout kompletní sortiment přileb od dětských, přes městské, cestovní, sportovní a další varianty. Vrcholem nabídky a výkladní skříní moderních konstrukcí, použitých technologií a parametrů, kterými stojí za to se pochlubit, jsou ale vždy závodní helmy na kolo, ať již hovoříme o silničním světě nebo MTB.

Vícero zajímavých sportovních a závodních modelů najdete také v nabídce klasické německé značky Uvex, a to počínaje originální koncepcí aerodynamické helmy pro každý den (EDAero), přes tradiční řadu standardně koncipovaných helem Race 5, Race 1 po přilbu špičkových vlastností a nízké hmotnosti, přitom s velice lákavou cenou Boss Race.

Přehled závodních helem na kolo od značky Uvex

UVEX EDAero

Poslání modelu EDAero je zakódováno již v jeho názvu, kdy se za tímto označením skrývá heslo „Every Day Aerodynamics.“ Volně přeloženo „Aerodynamika pro každý den.“ Uvex EDAero je skutečně výjimečnou helmou, která představuje spojení mimořádně detailních počítačových simulací, inženýrského umu a komplexního know-how vycházejícího z bohatých zkušeností teamových závodníků.

Uvex EDAero v sobě kombinuje vlastnosti dvou zdánlivě neslučitelných světů. Na jedné straně vzhled této helmy a její plný tvar připomíná časovkářské kapky, na straně druhé se přidává nekompromisní ventilace, vnitřní stavba a tvar uzpůsobený pro každodenní použití. Nikoliv jen pro pouze nárazové příležitosti při závodech proti chronometru. Nejlépe lze přednosti modelu EDAero zhodnotit exaktními čísly, která pravý, že oproti konvenční helmě lze s touto přilbou ušetřit až 1 minutu a 25 vteřin při konstantním tempu 38klm/h na trati dlouhé 40 km.

Těchto mimořádných výsledků se podařilo dosáhnout zejména díky inovativním postupům při modelaci celkem osmi ventilačních kanálů, které vedou vzduch vnitřkem helmy, aby docházelo k požadovanému ochlazování hlavy. Přitom ale jejich vstupní otvory zasahují jen minimálně do plného tvaru helmy. Vše je spočítáno tak, aby nedocházelo k nežádoucím turbulencím a vzduch, který není hnán skrz helmu, nenásilně obtékal její vnější profil.

Při vývoji se samozřejmě myslelo také na bezpečnost, kterou zaručuje konstrukce Double Inmould využívající pevnou skořepinu na více místech. Díky tomu je celek dostatečně pevný a odolný a zároveň bylo možné redukovat hmotnost až na hranici 300 g. Z hlediska komfortu, přizpůsobení a jistoty usazení je hlavním zaklínadlem označení BOA. Uvex exkluzivně využívá tento systém stahování, známý především z bot a treter, aby bylo dosaženo ještě snazšího, a hlavně tvaru hlavy dokonale přizpůsobujícího se systému upínání.

white-black mat red mat-white black-white mat

Velikosti: 53-57, 57-59 cm

Hmotnost od: 300 g

Odvětrání: 8 ventilačních kanálů

Cena: 5 999 Kč

UVEX Race 5

Model Race 5 je vlajkovou lodí v kategorii konvenčně pojatých závodních přileb Uvex. Při jeho vývoji se myslelo na co nejlepší aerodynamické vlastnosti, nekompromisní odvětrání a jelikož hovoříme o značce Uvex, tak i na bezpečnost a dokonalé přizpůsobení.

Základ této helmy tvoří extra pevná skořepina, která zaručuje mimořádnou pevnost a odolnost, tedy i ochranu, v případě pádu. Zároveň se hodně myslelo na komfort použití, proto jsou použity kupříkladu měkčené výstelky. Systém upínání IAS-2K zase pečuje o kvalitní spojení helmy a vaší hlavy. Bez zajímavosti není ani fakt, že Uvex Race 5 je nadstandardně nabízen ve třech velikostech, aby si každý mohl vybrat variantu, která mu nejlépe sedne.

black mat-red white black mat/shiny darksilver-green

Velikosti: 52-56, 55-58, 58-61 cm

Hmotnost od: 225 g

Odvětrání: 23 ventilačních kanálů

Cena: 4 799 Kč

UVEX Race 1

Profesionální závodní helma s velkým důrazem na minimální hmotnost, nekompromisní odvětrání a dokonalou ochranu hlavy. Plná odolná skořepina modelu Uvex Race 1 je navržena tak, aby v případě nárazu udržela helmu pohromadě, přitom aby byla síla nárazu rozložena do co největší oblasti a důsledky pádu co nejvíce potlačeny.

Snadno nastavitelný systém upínání IAS-2K, měkké výstelky a pevné spojovací části zajistí vysoký komfort při použití, zároveň však jisté a spolehlivé usazení. Samozřejmostí je snadno obslužná přezka pod bradou Monomatic, stahování jedním kolečkem nebo praktické klipy na páscích FAS.

black mat/shiny white red-white

Velikosti: 51-55, 55-59 cm

Hmotnost od: 200 g

Odvětrání: 20 ventilačních kanálů

Cena: 3 299 Kč

UVEX Boss Race

Stálicí v nabídce je model Boss Race, který by navržen pro silniční a MTB závodníky, kteří vyžadují minimální hmotnost, vysokou míru ochrany a nadstandardní komfort nošení. Uvex Boss Race se v mnoha směrech inspiroval výše postavenými modely, přitom bylo snahou konstruktérů zachovat u něj přijatelnou cenu, což se skutečně podařilo.

Díky tomu je možné užívat si předností systému upínání IAS 3D, komfortního polstrování X-fit, 19 větracích otvorů, bezpečnosti konstrukce Double Inmould a špičkové hmotnosti startující na hodnotě 215 gramů. Pro MTB použití přijde vhod možnost samostatně objednat štítek xb 300.

white-black gray-neon green black white gray-neon orange

Velikosti: 52-56, 55-60 cm

Hmotnost od: 215 g

Odvětrání: 19 ventilačních kanálů

Cena: 2 199 Kč

