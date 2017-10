Není to tak dávno, co značka Mavic představila nová kola určená pro sjezdy Deemax. To však není pouze jediná novinka v repertoáru této značky. Přibyla totiž i kola pro jezdce XC nebo milovníky trailového ježdění. Cenové rozpětí je velmi široké a začíná na velmi zajímavých částkách, a tak můžeme očekávat, že se mnohé z těchto kol budou objevovat i na sériových kolech.

Největším tahákem bude jistě novinka se slavným názvem Crossmax. Set zaměřený na XC jízdu je nejlevnější v této řadě s cenou 9.190,- Kč. UST ráfek ze slitiny S6106 má vnitřní šířku 22 mm a konstrukci s 24 ocelovými dráty. Lehčí verzí tohoto setu je pak další novinka Crossmax Light v ceně 11.490,- Kč, kdy hmotností úspory bylo dosaženou použitím lehčích zeslabovaných drátů.

Jízda po trailech je u Mavicu zastoupena názvem XA. V této řadě kol najdete celou řádku zapletených setů v cenách od 11.490,- po 44.990,- Kč jak ve slitinových, tak i karbonových variantách. Ráfky této řady mají zpravidla vnitřní šíři 25 mm. Velmi zajímavou novinkou této řady jsou rozhodně hi-end slitinové kola XA Pro.

Kromě nových kol v řadách Crossmax a XA, Mavic představil také svá první kola určená pro rozměr 27,5+. Nový model XA Elite 27+ má ráfek o vnitřní šíři 40 mm a je to tak nejširší ráfek, který kdy Mavic vyrobil. Díky tomu je určen specificky pro pluskový rozměr plášťů. Rozměr 29+ však stále v nabídce nebude.

V nabídce také nově také objeví zapletené sety, které jsou určeny výhradně pro elektrická MTB kola. Jsou navrženy tak, aby zvládaly větší zatížení a hmotnost elektrického pohonu. E-MTB modely jsou těžší se silnějšími ráfky a zesílenými náboji.

Kola se slavným názvem Crossmax – nyní již za 9.190 Kč za pár.

Mavic Crossmax

Nová tubeless-ready XC trailová kola

Dostupná v rozměrech 27,5“ a 29“

Svařované hliníkové ráfky kompatibilní s UST systémy

Vnitřní šířka ráfku 22 mm

Maximální doporučená šířka plášťů 2,5“

Náboje s QRM ložisky

TS-2 ořech dostupný v provedení Shimano nebo Sram XD

Osy dostupné v klasickém provedení i Boost

24 ocelových drátů s rovnou hlavou na předním i zadním kole

Balení obsahuje bezdušovou pásku do ráfku a ventilky

Udávaná hmotnost 1.735 g (27,5“) a 1.805 g (29“)

Cena za pár: 9.190 Kč



Crossmaxy Light jsou stejné, jako nové Crossmaxy a liší se použitím lehčích zeslabovaných drátů.

Mavic Crossmax Light

Nová tubeless-ready XC trailová kola

Dostupná v rozměrech 27,5“ a 29“

Svařované hliníkové ráfky kompatibilní s UST systémy

Vnitřní šířka ráfku 22 mm

Maximální doporučená šířka plášťů 2,5“

Náboje s QRM ložisky

TS-2 ořech dostupný v provedení Shimano nebo Sram XD

Osy dostupné v klasickém provedení i Boost

24 ocelových zeslabovaných drátů s rovnou hlavou na předním i zadním kole

Balení obsahuje bezdušovou pásku do ráfku a ventilky

Udávaná hmotnost 1.680 g (27,5“) a 1.760 g (29“)

Cena za pár: 11.490 Kč



XA Pro zapadají mezi kola XA Elite a XA Pro Carbon. Jedná se o nová špičková hliníková kola se Zircalovými dráty a frézovanými ráfky.

Mavic XA Pro

Nová hliníková kola určená pro trailové ježdění

Dostupná v rozměrech 27,5“ a 29“

Hliníkové ráfky Maxtal se sníženou hmotností díky technologii ISM 4D

Kompatibilní s UST systémy

Vnitřní šířka ráfku 25 mm

Maximální doporučená šířka plášťů 3,2“

Náboje s QRM ložisky

TS-4 ořech dostupný v provedení Shimano nebo Sram XD

Osy dostupné v klasickém provedení i Boost. Přední kolo s možností Lefty60.

24 Zircal drátů s rovnou hlavou na předním i zadním kole

Balení obsahuje bezdušovou pásku do ráfku a ventilky

Udávaná hmotnost 1.610 g (27,5“) a 1.690 g (29“)

Cena za pár: 24.990 Kč



27,5+ kola pro Vaše e-MTB

Mavic E-XA Elite 27+

Nová odolná hliníková kola určená pro trailové ježdění na e-MTB

Dostupná v rozměru 27,5“

Hliníkové ráfky Maxtal se sníženou hmotností díky technologii ISM 2D

Kompatibilní s UST systémy

Vnitřní šířka ráfku 40 mm

Maximální doporučená šířka plášťů 3,2“

Náboje s nastavitelnými QRM+ ložisky

TS-4 ořech dostupný v provedení Shimano nebo Sram XD

Osy dostupné v provedení Boost

24 ocelových dvakrát zeslabovaných plochých drátů s rovnou hlavou na předním i zadním kole

Balení obsahuje bezdušovou pásku do ráfku a ventilky

Udávaná hmotnost 1.955 g (27,5“)

Cena za pár: 16.990 Kč



E-XA Elite používají užší ráfky 25 mm pro klasické pláště.

Mavic E-XA Elite

Nová hliníková kola určená pro trailové ježdění

Dostupná v rozměru 27,5“

Hliníkové ráfky Maxtal se sníženou hmotností díky technologii ISM 2D

Kompatibilní s UST systémy

Vnitřní šířka ráfku 25 mm

Maximální doporučená šířka plášťů 3,2“

Náboje se seřiditelnými QRM+ ložisky

TS-4 ořech dostupný v provedení Shimano nebo Sram XD

Osy dostupné v provedení Boost

24 ocelových dvakrát zeslabovaných plochých drátů s rovnou hlavou na předním i zadním kole

Balení obsahuje bezdušovou pásku do ráfku a ventilky

Udávaná hmotnost 1.720 g (27,5“)

Cena za pár: 15.490 Kč



Pokud nevlastníte e-MTB, Mavic má kola i pro Vás.

Mavic XA Elite 27+

Nová hliníková 27,5+ kola určená pro trailové ježdění

Dostupná v rozměru 27,5“

Hliníkové ráfky Maxtal se sníženou hmotností díky technologii ISM 2D

Kompatibilní s UST systémy

Vnitřní šířka ráfku 40 mm

Maximální doporučená šířka plášťů 3,2“

Náboje se seřiditelnými QRM+ ložisky

TS-4 ořech dostupný v provedení Shimano nebo Sram XD

Osy dostupné v provedení Boost

24 ocelových dvakrát zeslabovaných plochých drátů s rovnou hlavou na předním i zadním kole

Balení obsahuje bezdušovou pásku do ráfku a ventilky

Udávaná hmotnost 1.995 g (27,5“)

Cena za pár: 16.490 Kč



Trailová řada XA se pro rok rozšíří o nový model XA Light.

Mavic XA Light

Nová hliníková kola určená pro trailové ježdění

Dostupná v rozměrech 27,5“ a 29“

Hliníkové ráfky z materiálu S6106

Kompatibilní s UST systémy

Vnitřní šířka ráfku 25 mm

Maximální doporučená šířka plášťů 2,5“

Náboje s QRM ložisky

TS-2 ořech dostupný v provedení Shimano nebo Sram XD

Osy dostupné v klasickém provedení i Boost

24 ocelových dvakrát zeslabovaných plochých drátů s rovnou hlavou na předním i zadním kole

Balení obsahuje bezdušovou pásku do ráfku a ventilky

Udávaná hmotnost 1.760 g (27,5“) a 1.840 g (29“)

Cena za pár: 11.490 Kč



Nový nejdostupnější model řady XA. S UST ráfky a QRM průmyslovými ložisky

Mavic XA

Nová hliníková kola určená pro trailové ježdění

Dostupná v rozměrech 27,5“ a 29“

Hliníkové ráfky z materiálu S6106

Kompatibilní s UST systémy

Vnitřní šířka ráfku 25 mm

Maximální doporučená šířka plášťů 2,5“

Náboje s QRM ložisky

TS-2 ořech dostupný v provedení Shimano nebo Sram XD

Osy dostupné v klasickém provedení i Boost

24 ocelových dvakrát zeslabovaných drátů s rovnou hlavou na předním i zadním kole

Balení obsahuje bezdušovou pásku do ráfku a ventilky

Udávaná hmotnost 1.815 g (27,5“) a 1.900 g (29“)

Cena za pár: 9.190 Kč



Dokonce i Deemaxy podstoupily elektrickou kůru!

Mavic E-Deemax Pro

Nová špičková hliníková kola určená pro e-MTB all mountain

Dostupná v rozměru 27,5“

Hliníkové ráfky Maxtal se sníženou hmotností díky technologii ISM 4D

Kompatibilní s UST systémy

Vnitřní šířka ráfku 28 mm

Maximální doporučená šířka plášťů 3“

Náboje s nastavitelnými QRM+ ložisky

TS-4 ořech dostupný v provedení Shimano nebo Sram XD

Osy dostupné v klasickém provedení i Boost

24 Zircal drátů s rovnou hlavou na předním i zadním kole

Balení obsahuje bezdušovou pásku do ráfku a ventilky

Udávaná hmotnost 1.750 g (27,5“)

Cena za pár: 26.990 Kč

