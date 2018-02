Představujeme značku Fabric

Fabric je v cyklistice velmi mladou značkou, která ale od svého počátku vyniká velice inovativním a kreativním přístupem k tvorbě svých produktů.

Oficiálně vznikla roku 2014 představením svého prvního produktu na veletrhu Eurobike, jímž bylo cyklistické sedlo. Jmenovalo se Cell, svým pojetím bylo velmi unikátní a v cyklistické veřejnosti vytvořilo velký rozruch.

Nové technologie v sedlech

Trh cyklistických sedel se dal posledních několik let považovat za zavedený s rozdanými kartami a těžko se dala představit nějaká zásadní technologická inovace. Značka Fabric šla ale u svého prvního produktu za hranice tohoto řemesla a vnesla do cyklistiky technologie z jiných sportovních oblastí. U sedla Cell se spojila s firmou NIKE a využila vzduchové tlumení běžeckých bot, které můžete znát například s legendárních AirMaxů. Přidejte zajímavé barvy a prvotní úspěch byl na světě.

Dalším velmi zajímavým sedlem v portfoliu značky Fabric se stalo sedlo ALM. Ve snaze stvořit co nejlehčí, ale zároveň stále pohodlné sedlo, sáhl Fabric po dalším velkém jménu světového průmyslu. Oslovil firmu Airbus Group Innovations. Výsledkem jsou nově tvarované karbonové lyžiny a skořepina sedla, které umožňují na poměry lehkých karbonových sedel velkou flexi, a tím navyšují celkové pohodlí sedla. Jako povrch u nejvyšší verze je pak využita velmi netradiční prémiová buvolí kůže.

Z celé série sedel značky pak zmiňme ještě sedlo Scoop, které tvoří páteřní produkt vhodný pro širokou bikerskou veřejnost a dodává se v mnoha variantách. Zde je zajímavostí možnost výběru hned z několika profilů, kdy každý z nich odpovídá jiné pozici v sedle. Plochý tvar pro aerodynamický posed, středně prohnutý pro běžný posed a prohnutý tvar pro vzpřímený posed za řídítky. Klíčovým faktorem je zde znovu pohodlí, kdy u tohoto sedla největší práci odvádí flexibilní nylonová případně karbonová skořepina.

Láhev bez košíku

Za další rok ušla značka velkou cestu a na dalším Eurobiku představila další velkou inovaci. Cyklistický bidon, který se dá upnout do rámu kola bez košíku. Pro montáž stačí dva plastové kolíky umístěné na rámu kola, celý mechanismus pro bezpečné upnutí je pak na samotné láhvi. Cyklističtí závodníci asi neocení, ale pro běžného jezdce toto řešení může přinášet zajímavé benefity, především pokud láhev využíváte pouze občas. Pokud jezdíte bez bidonu, rám kola zůstává designově čistý, teoreticky se můžeme bavit i o nižším aerodynamickém odporu. Pokud v bidony vozíte dva, tak je to také zajímavé řešení. Tato lahev ale dává i možnost zcela jiných možností do budoucna, například thermo lahev by mohla mít běžný nesnížený objem. Uvidíme, kam až představivost tvůrců zajde. Cena lahve v objemu 600 ml je stanovena na 375 Kč, což víceméně odpovídá ceně běžného bidonu s košíkem dohromady. V nabídce je i větší velikost 750 ml.

Nářadí s ráčnou

Nebude revolucí, ale je to taktéž libůstka. Toto nářadí má 13 funkcí na šesti bitech schovaných v pěkném duralovém těle. Bity mají možnost nasazení do oka s ráčnou a volbu vhodné délky prostrčením. Prostě hezký kousek či dárek, který se sám neotvírá a ani neodírá kapsu dresu či podsedlovky.

Zadní lampa s gyroskopem fungující jako brzdové světlo.

Další zajímavostí v programu značky Fabric je i světlo Lumasense. Je vybaveno gyroskoskopem, a tak při brzdění kola reaguje na snížení rychlosti svým rozvícením.

Celé porfolio této velmi zajímavé značky naleznete na našich stránkách v sekci Fabric. Pokud vás nějaký produkt zaujal, tak prodejce naleznete na stránkách dovozce, firmy Aspire Sports.

