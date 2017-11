Mongoose Guide – recenze

„Expediční kolo stvořené pro zábavu nikoliv pro rychlost.“

Na serveru bikeradar.com se v nedávné době objevila recenze novinky z našeho portfolia značek – kola Mongoose Guide Expert. Jedná se o expediční kolo, které hraje na moderní strunu segmentu gravel kol. A čtyři hvězdičky z pěti možných jsou velmi pěkný výsledek! Níže vám přinášíme výtah z originálního textu.

„Dlouhý a stabilní. Mongoose Guide je přesně to, čím má být cestovatelské kolo.“

V žádném případě se nejedná o kolo sportovní či dokonce závodní. Ambice tohoto stroje spočívají v pohodlné jízdě na delší vzdálenosti s plnou výbavou v klidnějším tempu. Této filozofii odpovídá vyšší posed hliníkového rámu i možnost použití téměř 29‘‘ bikového obutí v šířce 1,75‘‘. Hliníkovému rámu Tectonic T2 zdárně sekunduje karbonová vidlice s pevnou osou. Unikátním poznávacím znamením je rámová brašna připevněná pomocí šroubů uvnitř rámového trojúhelníku. Její kapacita se může zdát poddimenzovaná, protože se do ní vejdou pouze maximálně 3 zlatavé moky J. Tento hendikep ale vynahrazuje úchyt pro košík zespod dolní rámové trubky a úchyty na košíky na nohou vidlice. Zpřevodování kola je také uzpůsobeno expedičnímu poslání s převodníky o rozměrech 48 a 32 zubů a jedenáctirychlostní kazetou s největším 32 zubovým pastorkem. O bezpečné zastavení se starají hydraulické kotoučové brzdy Shimano.

Díky dlouhé geometrii je jízda na kole velice klidná a pohodlná. Uvolněnější posed umožňuje ničím nerušený výhled na ubíhající krajinu, který dává zapomenout na přetechnizovaný svět moderní cyklistiky a zaměřuje se na to, co je důležité – na cestu samotnou. Toto kolo splní perfektně požadavky na kolo typu n +1, stejně jako na jediné a univerzální kolo, které zvládne nástrahy každodenního dojíždění do práce a víkendových výprav do přírody.

„Zábavné kolo a kolo, které mě poslední dobou překvapilo jako žádné jiné“.

Mongoose Guide se ve výbavě Expert na českém trhu nabízet nebude. Pro milovníky tohoto druhu cyklistiky bude nicméně k dispozici varianta Guide Comp na stejném rámu i vidlici s nižší výbavou za 34.999 Kč. Ekonomicky velice zajímavou volbou je pak model Guide Sport za 20.999 Kč. Verze sport využívá služeb devítirychlostní sady Shimano Sora v kombinaci s mechanickými kotoučovými brzdami. Hliníková vidlice proti svému karbonovému sourozenci nabízí průchodnost až pro 2‘‘ pláště.

Kompletní přehled kolekce Mongoose Guide pro Český trh.

Celý text recenze a fotogalerie na serveru Bikeradar.com

