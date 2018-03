RockShox Lyrik a další várka novinek 2019

Před nedávnem jsme vám představovali první várku novinek vidlic značky RockShox, kdy se jednalo hlavně o změny v modelech nižších řad. Dnes si představíme další klíčové novinky hi-end vidlic a tlumičů se zaměřením především na enduro a trailovou jízdu.

Technologické novinky DebonAir a Charger Damper.

Asi nejzásadnější novinky se odehrávají na poli pružící vzduchové jednotky DebonAir a tlumící patrony Charger Damper. Značka RockShox se dlouhodobě snaží o maximální sjednocení chodu svých vidlic i tlumičů a navýšení jejich citlivosti. Proto přepracovala pružící jednotku svých vidlic a tlumičů DebonAir tak, že došlo k navýšení vzduchové komory, a úpravou prošlo i těsnění hlavy u vidlic a zátka vzduchové komory u tlumičů. Celkový efekt těchto změn je až o polovinu nižší tření, navýšená citlivost na malé rázy a lepší funkce při středním zatížení oproti předchozí verzi.

Ruku v ruce se změnami vzduchových jednotek došlo k přepracování i samotných tlumících patron Charger™. Na světlo světa se tak dostává nová patrona Charger™ 2 s označením RC2, která rozšiřuje současnou nabídku RCT3 a dálkově ovladatelnou RCT. U vidlic Lyrik bude patrona RC2 nově vybavena samostatným nastavením komprese pro vysokou a pomalou rychlost.

RockShox Lyrik RC2 2019

Zásadní novinkou, kterou RockShox v této várce novinek představil, je nová vidlice RockShox Lyrik, na které najdeme nově jak patronu Charger™ 2 RC2 s nastavením rychlé a pomalé komprese, tak i vzduchovou pružinu Debon Air. Lyrik RC2 bude k dostání pouze se standardem Boost™ jak pro rozměr 27,5“ tak i pro 29“. Jeho zdvih míří na enduro kola v rozsahu 150-180 mm, maximální šíře plášťů je 2,8“. Tato vidlice bude k dostání jak v černé, tak i v sexy Boxxer červené barvě. Na výběr pak budou i kratší offsety, přesněji 37 mm pro 27,5“ kola a 42 mm pro 29“ variantu.

Technické specifikace:

VELIKOST KOL 27.5″ B, 29″ B ZDVIH (mm) 150mm, 160mm, 170mm, 180mm SLOUPEK Tapered OSA BOOST™ 15x110mm TLUMENÍ Na korunce PRUŽENÍ DebonAir BARVA BoXXer Red, Diffusion Black BARVA KLUZÁKŮ Fast Black OSA MAXLE Maxle Ultimate NASTAVENÍ TLUMENÍ Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp MATERIÁL KORUNKY Forged, hollow 7050 aluminum MATERIÁL KLUZÁKŮ Magnesium MINIMÁLNÍ VELIKOST KOTOUČE 180mm MAXIMÁLNÍ VELIKOST KOTOUČE 220mm KLUZÁKY 35mm tapered wall aluminum

RockShox Yari RC 2019

Yari dostává nové pružení DebonAir™. Tlumící patrona Motion Control™ RC je naladěna tak, aby co nejlépe odpovídala patroně Charger Damper 2, ovládat lze pouze pomalá komprese. Yari bude v nabídce pouze v Boost™ verzi pro 27,5“ a 29“ kola se zdvihem v rozmezí 150–180 mm. Maximální šíře pláště 2,8“. V nabídce bude nově i ve verzích s kratším offsetem patek 37 mm pro 27,5“ kola a 42 mm pro 29“ variantu.

Technické specifikace:

VELIKOST KOL 27.5″ B, 29″ B ZDVIH (mm) 150mm, 160mm, 170mm, 180mm SLOUPEK Tapered OSA BOOST™ 15x110mm TLUMENÍ Na korunce PRUŽENÍ DebonAir BARVA BoXXer Red, Diffusion Black BARVA KLUZÁKŮ Fast Black OSA MAXLE Maxle Ultimate NASTAVENÍ TLUMENÍ Extl begin stroke rebnd, low speed comp, high speed comp MATERIÁL KORUNKY Forged, hollow 7050 aluminum MATERIÁL KLUZÁKŮ Magnesium MINIMÁLNÍ VELIKOST KOTOUČE 180mm MAXIMÁLNÍ VELIKOST KOTOUČE 220mm KLUZÁKY 35mm tapered wall aluminum

RockShox Pike RCT3 2019

Pike také dostává upravené vzduchové pružení DebonAir™. Jeho zvih se pohybuje od 120 do 160 mm u 27,5“ verze a do 150 mm u 29“ verze. Standardem je pouze osa Boost™, průchodnost do 2,8“. Také zde jsou nově v nabídce verze s kratším offsetem patek 37 mm pro 27,5“ kola a 42 mm pro 29“ variantu.

Technické specifikace:

VELIKOST KOL 27.5″ B, 29″ B ZDVIH (mm) 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm SLOUPEK Tapered OSA BOOST™ 15x110mm TLUMENÍ Na korunce, Z řídítek (v příbalu) PRUŽENÍ DebonAir BARVA Diffusion Black BARVA KLUZÁKŮ Fast Black OSA MAXLE Maxle Ultimate NASTAVENÍ TLUMENÍ Extl Rebnd, low speed comp, 2 pos remote comp (open/firm), Extl rebnd, low speed comp, 3 pos comp (open/pedal/firm) MATERIÁL KORUNKY Forged, hollow 7050 aluminum MATERIÁL KLUZÁKŮ Magnesium MINIMÁLNÍ VELIKOST KOTOUČE 180mm MAXIMÁLNÍ VELIKOST KOTOUČE 220mm KLUZÁKY 35mm tapered wall aluminum

RockShox Revelation RC 2019

Stejně jako Yari je dostupnější sestrou Lyrika, tak i Revelation je dostupnější variantou vidlice Pike, která se liší od svého vzoru pouze použitými vnitřnostmi. Zde jde konkrétně o tlumící patronu Motion Control RC, která doprovází přepracované vzduchové pružení DebonAir. Ostatní parametry tak zůstávají stejné – zdvih 120–160 mm (150 mm u 29“) a i zde jsou nově v nabídce vidlice s kratším offsetem patek 37 mm pro 27,5“ kola a 42 mm pro 29“ variantu.

Technické specifikace:

VELIKOST KOL 27.5″ B, 29″ B ZDVIH (mm) 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm SLOUPEK Tapered OSA BOOST™ 15x110mm TLUMENÍ Na korunce, Z řídítek (v příbalu) PRUŽENÍ DebonAir BARVA Diffusion Black BARVA KLUZÁKŮ Fast Black OSA MAXLE Maxle Lite NASTAVENÍ TLUMENÍ Extl Rebnd, 2 pos remote comp (open/firm), Extl rebnd, low speed comp MATERIÁL KORUNKY Forged, hollow aluminum MATERIÁL KLUZÁKŮ Magnesium MINIMÁLNÍ VELIKOST KOTOUČE 180mm MAXIMÁLNÍ VELIKOST KOTOUČE 220mm KLUZÁKY 35mm tapered wall aluminum

Tlumiče Super DeLuxe

Již v úvodu jsme zmínili o přepracovaném pružení DebonAir. To přichází i do tlumičů Super DeLuxe RC3 kdy nová vzduchová komora dostává zcela nepřerušený kulatý tvar. Změnou prošlo i ovládání tlumení, na kterém je nově širší rozsah nastavení. Tlumení se tak lépe nastavuje díky snížení skoků mezi jednotlivými kliky kolečka.

Stejnou změnu najdete i na tlumičích Super Deluxe Coil RCT, Super Deluxe Coil RT remote a Deluxe RT3

Blatníčky na vidlice RockShox

K enduro vidlicím patří i blatníčky, tzv. „mud guardy“. A značka RockShox i zde přináší řešení zkonstruované přímo pro její vidlice. V nabídce bude hned devět barevných variant, které budou ladit s polepy vidlic.

