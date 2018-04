Nová limitovaná edice Mavic La France

Francie je domovem cyklistiky a u značky Mavic to dobře vědí. Proto pro letošní jaro značka připravila unikátní kolekci s názvem La France.



Tato kolekce reprezentuje to nejlepší, co se v Mavicu naučili za posledních deset let výroby cyklistických doplňků. Jednotlivé produkty byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky těch nejnáročnějších cyklistů s francouzskou elegancí a důrazem na nejjemnější detail. Kolekce je navržena i vyrobena ve Francii z těch nejlepších látek a materiálů.

Tretry Mavic La France jsou vyrobeny s důrazem na maximální výkon. Mají celokarbonovou podešev, zapínání pomocí kolečka Ergo Dial a poddajný srvršek, který dodává maximální podporu. Tretry jsou připraveny na nejnáročnější jízdy, kde se počítá každý watt. Tretry La France limited edition

Více informací





Dres Mavic La France byl vyvinut tak, aby splnil požadavky nejnáročnějšího cyklisty, a přitom zachoval klasický francouzský styl. Velká pozornost byla věnována detailům. Závodní střih, výborný odvod potu, síťovina a tři zadní kapsy s extra kapsou na zip. Tento dres funguje stejně dobře, jako vypadá. Dres La France limited edition

Více informací

Vysoce výkonné kraťasy Mavic La France jsou vybaveny vložkou Ergo 3D, elastickými kšandami a italskou lycrou pro maximální podporu svalů a stabilizaci. Kraťasy La France limited edition

Více informací





Čepice Mavic La France je vyrobená z lehkého materiálu a má elastickou zadní část. Čepice La France limited edition

Více informací

Ponožky Mavic La France v klasickém francouzském stylu s výborným odvodem potu a zesílením v namáhaných partiích. Ponožky La France limited edition

Více informací

KOLEKCI LA FRANCE

KOUPÍTE EXKLUZIVNĚ POUZE

U TĚCHTO VYBRANÝCH PRODEJCŮ LBS SPORT SUNCYCLE Česká republika Slovenská republika EXKLUZIVNĚ POUZE

U TĚCHTO VYBRANÝCH

PRODEJCŮ

Sdílet Facebook

Twitter

Google

Email

LinkedIn

Pinterest

Pocket

Skype