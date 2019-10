Nová elektrokola GT Bicycles Power Series

Značka GT dnes představila zcela nová elektrokola Pantera GT-E a Force GT-E, která jsou součástí nové řady GT Power Series.

Jak Pantera GT-E, tak Force GT-E nabídnou skvělou kvalitu jízdy a výkon srovnatelný s jejich analogovými sourozenci. Kola jsou vybavena pohonnou jednotkou Shimano STePS, která nabídne jezdcům všech výkonnostních kategorií porci výkonu navíc, aby svá dobrodružství posunuli na novou úroveň.

Pantera GT-E

Pantera GT-E představuje skvělou volbu pro jezdce rozmanitých schopností. Nový design ikonického triple trianglu se sedlovými vzpěrami floating seatstays poskytne pohodlí pro celodenní vyjížďky. Díky tomuto unikátnímu prvku je Pantera GT-E o 50 % poddajnější ve vertikálním směru než tradiční rámy. Vidlice se 120 mm zdvihu dokonale vyžehlí všechny nerovnosti a široké 29“ pláště poskytnou skvělou trakci na všech površích.

Force GT-E

Force GT-E byl navržen pro ty, kteří chtějí posouvat limity toho, co si mysleli že je možné. Z kopce dolů i cestou nahoru. Kolo se může pochlubit 150 mm zdvihu vepředu i vzadu. Zadní odpružení využívá služeb prověřeného systému GT LTS. 29“ kola s plášti s agresivním vzorkem nabídnou skvělou přilnavost nehledě na podklad. Díky delší zadní stavbě, vzpřímenějšímu úhlu sedlové trubky a silným čtyřpístkovým brzdám jede Force GT-E skvěle do kopce, ale co je ještě důležitější – dovolí vám více sjíždět z kopce dolů. Force GT-E je tak zábavné kolo, že je to téměř k neuvěření.







Jak Pantera GT-E, tak Force GT-E jsou vybaveny pohonnou jednotkou Shimano STePS, která svým výkonem poskytne dostatek šťávy pro nejlepší zábavu. Výkonná a plně integrovaná baterie má dostatečnou kapacitu pro 80km dobrodružství na jedno nabití a 3 úrovně výpomoci (Eco, Normal a High) poskytnou vyvážený jízdní projev. Díky tomu dostanou jezdci maximum (a ještě trošku navíc) z každého šlápnutí do pedálů.







Kola Pantera GT-E a Force GT-E se budou nabízet ve třech resp. ve dvou modelech. Řada kol Pantera GT-E bude obsahovat modely Dash, Current a Bolt. Všechny modely jsou vybaveny úchyty pro nosiče, aby mohly plnit nejrůznější role včetně kola pro dojíždění do práce. Řada kol Force GT-E nabídne modely Current a Amp. Všechna elektrokola mají přípravu pro vedení teleskopické sedlovky a elegantně schovávají kabeláž do nitra rámu.











Pro více informací o kolech Pantera GT-E a Force GT-E navštivte https://www.gtbicycles.cz/

