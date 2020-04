Pláště na kolo Maxxis pro závodní XC, rychlost a výkon

Výrobce Maxxis působí na trhu již více jak čtyři dekády. Za tu dobu si vyloužil pověst jednoho z nejrespektovanějších výrobců cyklistických plášťů na světě. Dnes své produkty dodává do více jak 180 zemí na všech kontinentech. Jejich produktová řada Cycle Tyres zahrnuje pláště na kolo všech typů i velikostí. My se nyní zaměříme na pláště na kolo určené pro olympijskou disciplínu cross-country.

Pláště na kolo s XC zaměřením

Jak by měly vypadat ideální závodní XC pláště na kolo? Lehké, rychlé, zároveň však dostatečně jisté, stabilní a stejně tak i odolné, aby obstály na moderních, technickými sekcemi posetých XC okruzích. Jejich případné širší využití na ně klade i další nároky v často dosti různorodém terénu maratonských tratí a jiných rychlostních disciplínách.

Co lze v tomto směru najít u značky Maxxis? V nabídce nalezneme hned několik modelů plášťů na kolo koncipovaných pro různé podmínky a způsoby použití.

Plášť MAXXIS Ikon

Ikon není vzorkem, který by tu byl s námi nekonečně dlouho. Naopak se jedná o poměrně mladý dezén, který si ale velice rychle vydobyl své pevné místo nejen pod sluncem závodních XC tratí.

Maxxis Ikon je poměrně všestranný plášť, který si rychle oblíbili závodníci po celém světě zejména jako volbu pro sice technické, jinak ale převážně suché a rychlé okruhy.

Varianty: Maxxis Ikon je dodáván ve všech třech průměrech (26“, 27.5“, 29“) a v jednotné šíři 2.20“. U 26“ lze vybrat verzi základní s drátěnou patkou se směsí Single, nebo lepší verzí se skládací kevlarovou patkou s duální směsí. Rozměr 27.5“ je dodáván ve verzi drát i kevlar a přidává navrch model vybavený ochranou EXO v provedení pro bezdušové pláště (TR).

Největší rozměr 29“ čítá nejvíce možností, kdy ke zmíněným třem přidává ještě další dvě – oboje se směsí 3C Maxx Speed a s hodnotou TPI 120 (běžně 60 TPI). Všechny tři nejvyšší modely jsou bezdušové (TR). V nabídce je nově i šíře 2.35″ . Ekonomická drátová varianta 29″ x 2.20“ zůstává.

Plášť MAXXIS Aspen

Aspen je pláštěm, který nejčastěji zdobí závodní stroje profesionálů měřících své síly na tratích světového poháru. Tento plášť si oblíbil i samotný Nino Shurter. Je to velmi rychlý plášť, který se vyznačuje minimálním valivým odporem.

Dezén pláště Aspen využívá dvě směsi, kdy tužší prostřední část navyšuje rychlost a měkká směs na boku zaručuje optimální trakci při zatáčení.

Varianty: Maxxis Aspen je dodáván v průměrech 27.5“ a 29“. Velikost 27.5″ je dostupná pouze ve verzi drát v šíři 2.10″. Velikost 29″ s kevlarovou patkou je v nabídce ve dvou cenových relacích: levnější varianta v šíři 2.10″ s 60 TPI a závodní model v šířkách 2.10″ a 2.25″ s vyšším TPI 120 v provedení Tubeless Ready.

Plášť MAXXIS Cross Mark II

Kdo někdy hledal univerzální plášť pro XC, či maratonské kolo, který nabízí ideální poměr snadného odvalování a jistého záběru, ten jistě narazil na Maxxis Cross Mark. Plášť, který se ve svém oboru stal skutečnou legendou. I legendy ale časem uvadají, a přestože není důvod nevěřit původnímu Cross Marku, proč nezkusit kam až jeho jízdní vlastnosti dokázali posunout vývojáři společnosti Maxxis u druhé generace Cross Mark II.

Maxxis Cross Mark II se zaměřil na další vylepšení rychlostního charakteru tohoto pláště, k čemuž mu dopomáhají méně, či více zešikmené náběhové hrany hlavní části dezénu. Přidána byla také řada menších hran a průřezů, které mají naopak za cíl pomoci rozvinout jistotu a míru přilnavosti, či přenos síly. Zrevidovaná podoba bočních figur zase pečuje o jistější a spolehlivější projev při jízdě v zatáčkách či traverzování v odkloněném svahu.

Varianty: Druhá generace Cross Mark II je dostupná v rozměrech 26″, 27.5“ a 29“ a šířkách 2.10“ a 2.25“. Téměř všechny varianty mají skládací patku, TPI s hodnotou 60 a směs Dual, stejně tak i přípravu pro využití bez duše (TR). Jedinou výjimkou je verze ve velikosti 27.5″ x 2.10″ s drátovou patkou.



Plášť MAXXIS Rekon Race

Rekon Race je semislikový závodní plášť, který je ve skutečnosti jemnější verzí trailového modelu Rekon. Jedná se rychlý a lehký plášť s jemným vzorkem vhodným pro závodní nasazení.

Jeho ideální použití je v kombinaci s více agresivním dezénem vpředu. Další doporučenou možností je osazení předního i zadního kola například pro závody short tracku. Jak je již patrné z názvu, jedná se o závodní verzi, která je dostupná pouze ve skládací verzi a plně připravena pro bezdušový systém.

Varianty: V prodeji je pouze rozměr 29“ v šířce 2.25″ nebo 2.35″. Dané varianty můžete volit v provedení 120 TPI nebo verzi 60 TPI s přidanou ochranou SkinWall. Všechny modely Rekon Race nesou označení Tubless Ready.

Plášť MAXXIS Ardent Race

Pokud podmínky přitvrdí, pokud se před vás postaví výzva v podobě extra náročného terénu, či obávaných technických sekcí, dost možná zatoužíte po plášti, který má trailové DNA, pouze byl poupraven pro účely sportovních kol. Přesně takový je Maxxis Ardent Race, který pochází ze světa ostrého trailového nasazení, jeho přídomek Race ale jasně poukazuje na fakt, že byl uzpůsoben rychlostnímu způsobu použití.

Maxxis Ardent Race je ideální přechodový můstek od čistě závodního Ikonu a klasicky trailového Ardentu. Jezdci nabízí strukturu směrově koncipovaného vzorku „velkého Ardentu,“ jehož výška však byla snížena, aby se umocnily rychlostní charakteristiky. Jezdíte-li hodně agresivně a máte-li v oblibě výrazně technicky náročné závody, bude pro vás Ardent Race ideální volbou.

Varianty: Ardent Race pořídíte v průměru 27.5“ a 29“, standardně v šíři 2.20“ a 2.35“. Většina verzí staví na variantě se 120 TPI, se skládací patkou, směsí 3C Maxx Speed, s ochranou EXO a bezdušovou úpravou Tubeless Ready (TR). Levnější verze jsou ve variantě TPI 60 a směsí Dual. Ochrana EXO či provedení TR jsou i zde pravidlem.

Pláště na kolo Maxxis – technologie

I sebelepší vzorek by byl naprosto k ničemu, pokud by se podcenila vlastní konstrukce pláště, a pokud by byla použita směs nevhodných vlastností. To ale rozhodně není případ Maxxisu, kde si naopak potrpí na špičkové technologie, konstrukce a materiály, stejně tak i na dokonalé sladění a uzpůsobení dané disciplíně.

Směsi Single, Dual a 3C

Vše začíná základní variantou označenou Single, což znamená jednu směs pro celý dezén, která se ale u sportovních plášťů Maxxis nevyskytuje.

Startovním bodem je vyspělejší směs Dual, kde se používá guma dvojí tvrdosti. Konkrétně tužší střed a vnitřní struktura pláště zaručující stabilitu figur a nízký valivý odpor, a k tomu měkčí boky a povrchová vrstva pro maximální přilnavost při záběru a v zatáčkách.

Výkladní skříní technologií značky Maxxis jsou pláště kombinující tři tvrdosti gumy na jednom dezénu, řada 3C. Základem je vždy jedna tvrdší a odolnější „nosná směs“ a k ní dvě měkčí, zaručující maximální přilnavost a stabilitu pláště. Maxxis nabízí hned tři varianty této technologie upravené pro různé účely. Ve sportovním světě se přitom vyskytuje výlučně verze 3C Maxx Speed zaměřená na kvalitní záběr a na nízký valivý odpor, či jinak řečeno vysokou rychlost.

Vyslovenou specialitou, nebo pověstnou třešničkou na dortu je provedení Exception Series (EXC) vyznačující se vysokou hodnotou TPI a použitím měkčí směsi, díky čemuž je plášť lehčí, snáze se odvaluje a zároveň nabízí špičkovou trakci.

EXO Protection – ochrana pláště na kolo

V moderním MTB, sportovní svět cross-country a maratonů nevyjímaje, se jezdci často pohybují v technicky náročném až nebezpečném prostředí kladoucím velké nároky na jejich výbavu. Proto Maxxis používá technologii EXO Protection i v této kategorii. Jedná se o přídavnou vrstvu odolného matriálu, který chrání plášť po celém jeho obvodu, zejména proti prodření či proříznutí. Výztuha EXO Protection je zároveň vysoce flexibilní, proto nedochází k ovlivnění jízdních vlastností pláště, pouze se lehce navýší hmotnost.

TR (Tubeless Ready) – jde to i bez duše!

Byly časy, kde se hodně spekulovalo nad smyslem použití bezdušových systémů. Dnes se řeší jediné, jaký bezdušový plášť zvolit a jaký do něj aplikovat těsnící roztok. Tento trend plně respektuje i Maxxis, který nabízí širokou škálu plášťů určených pro přestavbu na bezdušový set, tzv. Tubeless Ready (TR). Pláště se specifikací TR mají rovněž a ochranu EXO.

Jaké jsou výhody? Pláště na kolo bez duše lze vozit s nižším tlakem, díky čemuž vzroste schopnost vzorku kopírovat terén. Zároveň odpadá riziko proražení a drobné defekty (trny apod.) obvykle zvládne zacelit těsnící tmel. V neposlední řadě dochází i k úspoře hmotnosti, což se u sportovních kol cení dvojnásob.

Pláště na kolo Maxxis žádejte u svého nejbližšího prodejce Maxxis. Kompletní seznam prodejců naleznete v odkazu níže.

