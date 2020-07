Pláště Maxxis do bláta a mokra

Jaké pláště Maxxis je vhodné obout do bláta a mokra? „Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení!“ To je rčení, které není nutné vztahovat pouze na svršky chránící naše tělesné schránky. Označení ‚dobré oblečení pro špatné počasí‘ lze v přeneseném smyslu aplikovat i na naše kola. Konkrétně právě na jejich obutí.

Pojďme se nyní blíže zaměřit na pláště Maxxis určené do povětrnostních podmínek, kdy kořeny a kameny kloužou a jezdci se topí v bahenních koupelích.

Větru a dešti neporučíš. Je čas přezout do mokra. (Foto: Robin Nevřala)

MAXXIS Forekaster

Ignorujte předpověď počasí

Hobby jezdci mají ještě možnost si rozmyslet, jestli vůbec vyrazit na kolo, za mokrého a sychravého počasí, zato závodník tělem i duší nezná výjimky a staví se na start tak jak píše jeho závodní kalendář. Co ale na své závodní či sportovní kolo obout, když se venku zrovna žení všichni čerti?

Výrobce Maxxis má s podobnými náladami počasí své zkušenosti, a proto vyvinul model Forekaster (z anglického forecaster = meteorolog), který vám umožní jezdit bez ohledu na předpověď.

Maxxis Forekaster je trailový plášť, jež je zaměřen na maximální universálnost a všestrannost. Jeho středně vysoký vzorek je sestaven hodně zvolna a snaží se být maximálně otevřený, čímž si zajišťuje ty nejlepší samočistící schopnosti. Profil tohoto pláště je poměrně oblý tak, aby se choval předvídatelně ve všech jízdních situacích. Střední část dezénu je zároveň tvořena opakujícími se zdvojenými výstupky, které zajišťují jak plný záběr ve výjezdu tak i spolehlivou trakci během intenzivního brzdění.

Dostupné varianty Maxxis Forekaster obsahují 27.5×2.35 / 27.5×2.60 / 29×2.20 / 29×2.35 / 29×2.60

MAXXIS Shorty

Osvědčená klasika do každého nečasu

Jednoduchá stavba, maximálně otevřený vzorek, ostré a vysoké špunty jednoduchého geometrického tvaru a extra měkká směs 3C Maxx Terra nabízí maximální přilnavost za všech mimořádných podmínek – to je Maxxis Shorty.

Osvědčená legenda ze světa downhillu, jejíž přednosti si nyní mohou vychutnat i trialoví a enduro jezdci, pro něž by byla původní jediná sjezdová verze až příliš velká a těžká.

O Maxxis Shorty si netřeba vyprávět dlouhé příběhy. Jednoduše si vybavte situaci, kdy je venku tak, že by ‚ani psa nevyhnal‘ a pak si vzpomeňte na Shorty. Pokud v takových podmínkách chcete, či musíte vyrazit na kolo, nasaďte tento plášť, osedlejte přírodní živly a zvesela míjejte ty, kteří se po uši topí v blátě.

Trailová verze Maxxis Shorty je nabízena ve velikosti 27.5×2.50 a 29×2.50

DH varianty Maxxis Shorty zahrnují rozměry 26×2.40 / 27.5×2.40 / 27.5×2.50 / 29×2.50

MAXXIS Wet Scream

Teď jde vážně do tuhého!

Někdy se stane, že se venku začnou ženit všichni čerti! S tím si Maxxis Shorty obvykle poradí. Když ale tito pekelníci rozjedou párty, jakou svět neviděl, musíte sáhnout po ještě těžším kalibru, zařvat si na startu z plných plic pro dostatek motivace a na svém kole mí nahozen Maxxis Wet Scream.

Mokrý vřískot, jak by se dalo česky parafrázovat jméno tohoto pláště, není gumou na výlety do městského lesoparku. Tedy pokud se zde tedy nekonají městské DH závody. Wet Scream je obutím, které nesnese kompromisu a je vhodné pouze do podmínek, kdy se na start postaví jen ti nejotrlejší z nejotrlejších.

Vysoký, zubatý a značně otevřený vzorek je tak divoký, že se před ním bude mít na pozoru i kamarádův Pitbull. Neberte ho mezi děti, nebo je kousne! Netahejte ho na slunce, nebo se jeho směs Super Tacky začne roztékat. Tuto gumu si nechte jen pro případ totální blátivé apokalypsy. Wet Scream vám pomůže vnést světlo do boje s přírodními elementy a dostane vás do cíle, ať z nebe padají trakaře, žáby nebo klidně kočky a psy, jak Angličané s oblibou říkají.

Maxxis Wet Scream je nabízen v rozměrech 27.5×2.50 a 29×2.50

Dop. MOC od 1.199 Kč

MAXXIS Assegai

Z mokra do sucha a zpět

Toužíte po větší univerzalitě. Pak je tu Maxxis Assegai, jež vám bude oporou jak na sypkém a nestálém povrchu pro který byl primárně stvořen, stejně tak vás podrží i za mokrých podmínek.

Za vývojem tohoto projektu stojí trojnásobný mistr světa v downhillu Greg Minnaar, který se rozhodl skloubit dobrou valivost středového vzorku Minion DHF s rychlostí a agresivitou, jež nabízí další z produktových kolegů plášť Minion DHR II. Maxxis Assegai je navíc vybaven přepracovanými bočními výstupky pro agresivní řezání zatáček.

Assegai přejal své jméno po tradičním kopí náčelníků jihoafrického kmene Zulu. Greg Minnaar jej tak přirovnává k ke zbrani pro válečné prostředí horských bitev. Vysoké výstupky zajistí potřebnou trakci v prašném podkladu, ale zároveň si dokáží poradit i s mokrými kameny a skalnatými výstupky. Použitá směs 3C Maxx Grip či 3C Maxx Terra s maximální přilnavostí se zakousne do jakéhokoli povrchu. Nabídne tak jasné a předvídatelné chování a velmi solidní valivý odpor.

Modelu Maxxis Assegai jsme se již podrobněji věnovali v článku Maxxis Assegai – novinka vytvořená Gregem Minnaarem.

Trailový model Assegai je nabízen ve velikostech 27.5×2.50 / 27.5×2.60 / 29×2.50

Pro sjezdové použití je Assegai dostupný v rozměrech 27.5×2.50 a 29×2.50

Dop. MOC od 1.099 Kč

