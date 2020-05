‚ROAD BIKE OF THE YEAR‘ Proč právě CAAD13?

Počátkem roku získal model Cannondale CAAD13 Disc 105 na cyklistickém serveru road.cc ocenění ‚ROAD BIKE OF THE YEAR 2019/20‘ a my se nyní blíže zaměříme na to, co se za tímto úspěchem skrývá.

CAAD13 Disc 105

Trocha historie

Značka Cannondale stála u samotného zrodu používání hliníkových slitin jako materiálu ke stavbě kol. Historie hliníkových kol Cannondale se začala psát již v roce 1983 a nyní po skoro 40 letech přichází s poslední a nejpokrokovější verzí závodního silničního kola s označením CAAD13. Zkratka CAAD značí Cannondale Advanced Aluminium Design a v tomto případě šťastná třináctka pak atomové číslo hliníku.

Použitá technologie

Předchůdce CAAD12 byl mnohými cyklistickými časopisy a servery hodnocen jako naprostý vrchol produkce současných hliníkových rámů. CAAD13 však vysoko nastavenou laťku překonává a nabízí vylepšené vlastnosti, moderní vzhled a skvělé jízdní vlastnosti a schopnosti bez negativního dopadu na hmotnost celku.

Hned při prvním pohledu na kolo je jasné, že s předchůdcem je společný jen bohatý rodokmen a použitý materiál, který v tomto případě tvoří hliníková slitina s označením Cannondale Smart Form C1. Jedná se o speciálně zeslabované a tvarované trubky, které tvoří extrémně lehký celek s vylepšenými aerodynamickými vlastnostmi a pohodlím, které nemá v řadách konkurence obdoby. Právě na aerodynamiku se konstruktéři při navrhování rámu zaměřili nejvíce. Speciální profily trubek spojují výhody aerodynamického tvarování při zachování nízké hmotnosti a vysoké tuhosti kola. Přes všechny pokrokové prvky nabízí Cannondale i u tohoto kola doživotní záruku na rám pro prvního majitele.

Technologie Cannondale Smart Form C1

Pohodlí, výkon a nízká hmotnost

K vynikajícím vlastnostem přispívá i tvar sedlovky KNOT 27 převzaté od uhlíkového sourozence SuperSix EVO. Vše, co můžete od sedlovky očekávat, je vysoký výkon, pohodlí a nízká hmotnost – vlastnosti chtěné od závodního stroje. Pokud si chcete dopřát ještě větší míru pohodlí, tak vás může potěšit maximální průchodnost pro 30mm pláště u diskové verze (28mm pláště u ráfkové verze díky omezení čelistí).

Ovladatelnost a obsluha

O přesné řízení se stará celo-karbonová vidlice, kde najdete uchycení předního kola standardu Speed Release. Toto řešení firmy Mavic v sobě spojuje tuhost a přesné uchycení kola, které znáte z klasických pevných os a možnost rychlé a snadné výměny kola u rychloupínáku. Osu stačí jen vyšroubovat a lehce povytáhnout. Stejný systém je pak použit i v zadní části rámu. Samotné brzdové třmeny využívají elegantního uchycení Flat Mount.

CAAD13 – verze pro V-brzdy

Pokud jste milovníky klasiky a ráfkových brzd, tak pro vás Cannondale přichystal dva modely s brzdami systému Direct Mount, které mají sil na rozdávání.

Uživatelská přívětivost

S dalších vlastností je dobré zmínit vnitřní vedení kabeláže pro vyšší výkon a čistější vzhled využívající snadno zaměnitelné plastové vložky Switch Plate. Na kole najdete i skryté úchyty pro blatníky, díky kterým sezóna nemusí končit s příchodem prvních podzimních plískanic.

Cena vs. výkon

Co můžete od tohoto kola očekávat? Díky geometrii shodné se SuperSixem EVO získáte závodní kolo s bohatým rodokmenem podpořené nejpokrokovější technologií zpracování hliníkové slitiny.

Toto kolo je tak dobré, že s přehledem snese srovnání i s karbonovými modely, jen za mnohem nižší pořizovací cenu. Ne náhodou získal model CAAD13 105 Disc titul nejlepšího silničního kola od významného cyklistického serveru road.cc Recenzenti vyzdvihují pokroková aerodynamická řešení v kombinaci s vynikajícím pohodlím. Ani není to ocenění jediné, na serveru bicycling.com daný model zvítězil v kategorii Best Aluminium Bike.

Rychlost, tuhost, pohodlí – to je Cannondale CAAD13

Produktová řada CAAD13

V nabídce pro rok 2020 naleznete modely vybavené sadou Ultegra na kotoučích i s V-brzdami a sadou Shimano 105 rovněž v ráfkovém i kotoučovém provedení. Nezapomnělo se ani na dámy, pro které Cannondale připravil kotoučový model CAAD13 Disc Women’s 105. Teď již jen zbývá vybrat si tu správnou velikost a vyrazit. Příjemnou jízdu!

Kompletní nabídku značky Cannondale naleznete na stránkách výrobce www.cannondalebikes.cz. Potřebujete-li konzultaci ohledně produktů Cannondale, kontaktujte svého nejbližšího prodejce.

Autor: Jaroslav Klos

Foto: road.cc a Cannondale

