GAPP System – Kolofix MTB Racing Team míří vysoko

V úterý dopoledne v prostorách pražského servisního centra KOLOFIX došlo k oficiálnímu představení týmu GAPP SYSTÉM – KOLOFIX MTB RACING TEAM. Od minulého roku prošel tým s původním názvem GAAP Systém Cabtech MTB Racing Team několika změnami. Hlavní pozornost však stále více strhává podmíněná účast na letošních hrách.

Alvin, Tomáš, Jíťa a Lukáš – tým se rozrůstá

Změna názvu

Hlavním sponzorem týmu nadále zůstává společnost GAAP Systém zabývající se moderními technologiemi ukládání dat. Novou podporou týmu je pak rozvíjející se projekt Kolofix. Jedná se o komplexní službu určenou cyklistům, od technického servisu až po nastavení správného posedu a osobní poradenství. Služba je dostupná prostřednictvím mobilní aplikace. Kolofix plánuje postupně otevření poboček ve všech krajských městech. Více se s projektem můžete seznámit na stránkách Kolofix.

Nové spojení GAAP System – KOLOFIX

Nová soupiska

Tým se do nové sezóny rozrůstá. Ke stávajícím členům, Jitce Čábelické a Tomáši Dudkovi se přidávají noví jezdci Alvin Tomášek a Lukáš Kobes. Koncem minulé sezóny z týmu odešel současný mistr ČR do 23 let Matěj Prudek. Důvod? „Matěj nás opustil, protože se nám úplně nepotkávala ta naše představa, co se týče práce a vůbec toho, kam ten tým směřuje,“ odůvodnil výraznou personální změnu Pavel Čábelický. K upřesnění pak dodává: „Nic víc a nic míň za tím rozhodně není.“

Jitku Čábelickou, jelikož jde o naši současně nejúspěšnější mediálně sledovanou XC závodnicí, není nutné nějak blíže představovat. Devětadvacetiletá úřadující mistryně ČR, která loni kralovala i v závodech Českého poháru, se aktuálně nachází na cestě směřující k účasti na LOH v Tokiu.

Původním členem týmu je i Tomáš Dudek. Po oslnivé sezóně 2018 jej bohužel potkaly vážné zdravotní potíže s pohybovým aparátem, a tak v minulé sezóně strávil možná více času návštěvou nemocnic než na kole. Nyní se Tomáš opět nachází v plném tréninkovém nasazení a už se nemůže dočkat prvních závodů. „Jo, já se cítím fajn. Po roce nezávodění, kdo by se netěšil?“ rezonuje mu hlase závodní nadšení. Sám si je však velmi dobře vědom vyšších nároků, které jeho přechod do kategorii U23 doprovází. „Musím se adaptovat na delší závody. Tempo se dá očekávat vyšší. Čeká mě větší objem.“

GO WIN, RALPH!

Tomáš svoji závodní sezónu zahájí společně se svým o rok starším kamarádem a novým členem týmu Alvinem Tomáškem na Kypru etapovým závodem dvojic Sunshine Epic. Pro oba jezdce to bude první zkušenost s etapovým závodem. Alvin, který v loňském roce závodil v barvách týmu Expres CZ Tufo Kolín, je členem reprezentace ČR v kategorii U23.

Lukáš Kobes se v reprezentaci ČR již několikrát opakovaně objevil a rád by se do ní vrátil v rámci kategorie Men Elite. Jeho prvním závodem bude sice XCO v Langelois, prioritou pro něj však zůstává seriál Českého Poháru. Do zahraničí pak zavítá na pár vybraných podniků.

O chod týmu se stará člověk mnoha funkcí (včetně manželské) Pavel Čábelický a sportovní ředitel JUDr. Tomáš Přibyl. Fyzický rozvoj a tréninkový plán má na starosti MUDr. Karel Martinek a odbornou lékařskou oporu tvoří Kateřina Vejvodová a fyzioterapeutka Mgr. Petra Hulvová. Celý tým zastřešuje společnost GAAP Systém zastoupená panem Petrem Kulišem, cyklistická služba Kolofix a firma Aspire Sports, která pro tým zajišťuje veškeré materiální zázemí.

Mimo hlavní profesionální týmovou soupisku je vhodné zmínit, že součást týmu tvoří i Hobby team složený ze zapálených nadšenců horské cyklistiky, kteří se společně účastní řady menších i významnějších MTB závodů.

Vybavení týmu

Materiální vybavení týmu zůstává za stejné podpory jako tomu bylo v minulém roce. Jmenovitě jde o výrobce Cannondale, Sram, Mavic a Maxxis.

Nadpoloviční většina, jmenovitě Jitka, Alvin a Tomáš, bude sedlat hardtail Cannondale F-Si Hi-Mod World Cup. Lukáše pak uvidíme na celoodpruženém XC speciálu Cannondale Scalpel Si Hi-Mod 1. Všechny závodní stroje budou osazeny elektrickou sadou SRAM XX1 Eagle AXS a zapletenými koly Mavic Crossmax Pro carbon ve verzi přední Lefty a zadní Boost Ai. Dle aktuálních závodních podmínek a vlastních preferencí jezdci týmu volí mezi několika velikostmi převodníků a plášti Maxxis Ikon, Aspen, a Rekon Race v šířkách 2.00“ , 2.20“ a 2.25“. Ohledně technického vybavení má mechanik, manažer a koordinátor týmu v jedné osobě Pavel Čábelický zcela jasno. „Chci, aby celý tým jezdil elektrickou řadu AXS. Nevidím důvod, proč bychom měli používat něco jiného, když máme k dispozici tak vyspělou technologii.“

Zlatá vodítka z dílny Cabtech jsou nepřehlédnutelným doplňkem, jež spolehlivě drží řetěz na místě i v těch nejextrémnějších podmínkách. V případě, že je kolo vybaveno teleskopickou sedlovkou, je volen systém otočného zavíráním tlumiče a vidlice RockShox Twistloc FS Remote.

Pro tréninkové účely mají jezdci k dispozici silniční kola Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD Disc a Cannondale SuperSix EVO Carbon Disc Force eTap vybavená koly Mavic Ksyrium Elite UST Disc. Jitka rovněž využívá cyklokrosový speciál Cannondale SuperX Force 1.

RockShox Twistloc FS Remote

Do ochranné výbavy týmu patří přilba Mavic Comete Ultimate MIPS a rukavice Mavic Deemax Glove. V záběru jim budou oporou MTB tretry Crossmax SL Ultimate, silniční model Mavic Cosmic Pro a ponožky stejnojmenné značky Mavic Comete Yellow.

Plány a ambice

Tým se od svého vzniku cílevědomě soustředí na dva klíčové cíle. Tím hlavním je nominace na OH v Tokiu. Druhý zahrnuje výchovu a podporu mladých talentovaných závodníků

„První sezóna týmu proběhla nad očekávání, druhá byla poučná, tahle je v režii OH. Ale stále jsou tu závazky na české půdě,“ hodnotí vývoj týmu mozek týmu Pavel Čábelický. Ve hře jsou tedy samosebou české mistrovské tituly a dále účast na MS a mistrovství Evropy.

Cyklokrosový speciál SuperX Force

Začátkem února se tým chystá na čtrnáctidenní soustředění na Kanárských ostrovech, které si v menším objemu zopakují i v první půlce března. Mezi těmito dvěma kempy je čeká etapák Sunshine Epic na Kypru. Mimo seriál českého poháru, MRČ, MS v maratonu a Mistrovství Evropy závodní kalendář obsahuje i okrajovou účast na závodech KPŽ.

Cílená příprava

Horkým tématem letošního roku je Olympiáda. Kvalifikační listina národů se uzavírá 28. května. V současné době má Česká republika pouze dva horké kandidáty, a to Jitku Čábelickou a Ondřeje Cinka.

Jitka má v této chvíli v kapse podmíněnou nominaci. To ji však nenechává ani náznakem chladnou, ale naopak se Jitka usilovně soustředí na každý možný aspekt přípravy.

S tratí se již seznámila na začátku října. Červencový termín vlastního závodu však nabídne trochu jiné podmínky. Závodní okruh poblíž Tokia mají na svědomí stejní stavitelé, kteří se věnovali předchozím přípravám her. Trať má několik krátkých prudkých výjezdů, je hodně členitá, přejíždí se velké kameny a divácky je zatraktivněna několika skoky. Její technická náročnost dosahuje dalších rozměrů.

Na technice Jitka usilovně pracuje. Mimo jiné trénuje i pod dohledem Pepy Dresslera, kdy společně využívají různorodých tréninkových metod jako je například jízda bez řetězu na pumptracku. „Kluci mě neustále dostávají mimo moji komfortní zónu,“ komentuje nové tréninkové metody Jitka. „Nestačí jim, když to sjedu jednou. Musím jet víckrát, abych měla splněno.“ Snaha se zlepšovat a posouvat dál je zde až hmatatelná.

Z toho všeho je zřejmé, že tým má před sebou přelomový rok a náročnou sezónu napěchovanou vysokými ambicemi a velkým očekáváním. Pojďme tedy společně jednotlivé členy aktivně podpořit podél tratí a popřát jim pevné zdraví, hodně sil a rostoucí formu.

K tomu, jak si tým vede během sezóny se budeme na stránkách BIKECENTRUM.CZ pravidelně vracet. Pokud chcete mít přístup k dění uvnitř týmu sledujte jejich stránky, Facebookový profil nebo Instagram.

Foto: Robin Nevřala a Aspire Sports

