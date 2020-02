GAPP System – Kolofix MTB se hlásí zpět z Gran Canaria

Jezdci týmu GAPP System – Kolofix MTB Racing v čele s naší přední bikerkou Jitkou Čábelickou společně absolvovali čtrnáctidenní soustředění na Kanárských ostrovech. Vy si nyní můžete přečíst souhrn toho, jak se cítí a co je v příštích dnech čeká.

Lukáš, Jíťa, Tomáš a Alvin

Jitka Čábelická

Pro Jitku Čábelickou to zdaleka nebyla první zkušenost s touto malebnou krajinou. „Gran Canaria je již naší tradiční zastávkou v přípravě před prvními závody. I když je ostrov poslední dobou stále více populární pro MTB, já zvolila klasiku a zabalila si sebou své vytuněné fialové SupersixEvo.“

„Na programu bylo pár objemových tréninků, ale také první ostré kilometry v kopcích. V teple a v kombinaci oblečení krátký/krátký jsou tréninky aspoň příjemnější a rychle utíkají. Podařilo se mi odtrénovat vše co bylo potřeba a také jsem absolvovala pár kilometrů s Tanjou Zakelj, která bude mou parťačkou na následujícím etapovém závodě na Kypru,“ popsala Jitka stručně svoji tréninkovou náplň.

„Pocity jsou pozitivní, tak závodní kolotoč může začít. Už 27. února SHC na Kypru,“ vítá Jitka letošní nabitou sezónu s úsměvem.

Lukáš Kobes

Lukáš Kobes se s ostrovem naopak seznamoval. „Pro mě to byla první návštěva ostrova a první dny jsem trochu bojoval s vyššími teplotami. I sama Jitka říkala, že je tam abnormální vedro a já vedra snáším trochu hůř. Tím že jsem tam byl poprvé a ještě jsem neměl naordinováno moc intenzivních tréninků, které bych musel absolvovat na jednom kopci, mohl jsem ostrov prozkoumávat a tréninky mi hrozně utíkaly. Všechno, co jsem měl naplánováno, jsem odjezdil bez problémů, i když jeden den jsem měl trochu krizi. Zrovna to vyšlo na ten nejtěžší a hodně intenzivní den, ale i přes to jsem trénink zvládl.“





Celý přínos kempu pak Lukáš hodnotí slovy: „Cítím se hrozně dobře, myslím že jsou to zatím nejlepší pocity, které jsem kdy takhle přes zimu měl a už se těším na bika a do terénu.“

Alvin Tomášek

„Soustředění bylo super. Odtrénoval jsem vše podle plánu a jezdilo se mi dobře. Počasí bylo skvělé,“ nešetří Alvin Tomášek superlativy.

„Dnes jsem navíc poprvé jezdil na novém biku a je to paráda. Velmi mě překvapily pláště Maxxis Rekon Race, to jak drží na blátě. Je to vzorek na sucho, ale funguje skvěle i v menším blátě,“ pochvaluje si Alv novou výbavu. „Jinak se momentálně cítím v pohodě a nemohu se dočkat prvních závodů. Na to jsem dost zvědavý.“





Tomáš Dudek

„Počasí vyšlo nad očekávání. 14 slunečních dní nám dalo příležitost trénovat v téměř ideálních podmínkách. Bral jsem si s sebou bika. O proti loňsku se mi na kole změnilo akorát řazení z mechaniky na elektriku a je to posun určitě k lepšímu. Jsem s tím moc spokojený,“ pochvaluje si Tomáš Dudek podmínky tréninku i přechod na Sram Eagle AXS™.

„Na závody se těším moc, začínám závodit v Langenlois, které prověří závodníky především po výkonnostní stránce,“ těší se Tomáš na závodní sezónu po nucené roční odmlce.

Pojďte s námi sledovat, jak si jezdci týmu povedou ve čtyřdenním etapovém závodě dvojic Cyprus Sunshine Epic na Kypru. Závod startuje ve čtvrtek 27. února 2020.

Pokud vám uniklo představení týmu a informace ohledně jejich letošního vybavení, změn a plánů, vše se dočtete v článku GAPP System – Kolofix MTB Racing Team míří vysoko.

