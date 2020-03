Nejčastěji vyhrávající XC vidlice světa se vrací na pódia posílena o nové schopnosti spolu s dalšími dvěma super-rychlými sourozenci. Nový RockShox SID je nyní připraven vypořádat se s ještě agresivnějším terénem, je lehčí a rychlejší a s přehledem si poradí se všemi nástrahami moderních rychlých a rozbitých tratí.

RockShox SID = zběsilá rychlost

Užijete si vysokou rychlost a nekonečnou zábavu. Nová vidlice SID prošla navýšením pevnosti tak, aby byla schopna dostát svým rychlostním předpokladům. Představuje tu nejvyšší volbu nové generace výkonných XC biků a je připravena čelit jakýmkoli nástrahám moderních tratí. Rock garden? Samozřejmě. Skoky? Proč ne. Ať už si to namíříte kamkoli, SID vám bude spolehlivou oporou.

Pro dokonalé spárování s vidlicemi SID je tu nový model tlumiče SIDLuxe, který byl zkonstruován s cílem vyhrávat. Produktová rodina SID má tak ve své nabídce pro každého jezdce něco. Ať už vás na trati čekají jakékoli nástrahy, SID si s nimi suverénně poradí.

Výbava a použité technologie

CHARGER™ RACE DAY DAMPER

Je tu nová tlumící patrona vyrobená s cílem maximalizovat rychlost. Jedná se o nejlehčí patronu z nabídky RockShox, jež disponuje výkonným tlumením s možností skálopevného zamknutí pro prudké výjezdy a sprinty na cílovou pásku.

DEBONAIR™

Nové vzduchové pružení DebonAir™ je specificky vyladěno tak, aby si poradilo s rostoucími nároky dnešních XC tratí. Je optimalizováno tak, aby vidlice během jízdy setrvala výše ve zdvihu, což nabízí více jistoty a celkové kontroly nad jízdou.

MAXIMA PLUSH FLUID

Na vývoji se podíleli nejrychlejší jezdci světa brázdící na těch technicky nejnáročnějších tratích. Maxima Plush Fluid spolehlivě chrání před nadměrným opotřebením, snižuje tření, redukuje zvuky tlumení a zajišťuje konsistentní chod pružení ve všech teplotních podmínkách.

SKF PRACHOVÉ TĚSNĚNÍ

Pokud vše dokonale funguje, není třeba nic měnit. Z toho důvodu RockShox již více jak 5 let spolupracuje s výrobcem vysoko-výkonnostních prachových těsnění SKF. Společně tak nabízí těsnění s vlastnostmi ultra nízkého tření, nízké únavy materiálu a nepřekonatelně hladkým pocitem chodu odpružení. To vše při zachováním maximální nepropustnosti prachu a nečistot do systému.

TWISTLOC™

Společně se stále častěji využívanými ovladači teleskopické sedlovky ubývá na řídítkách míst pro další ovládací jednotky. Naštěstí je tu otočné ovládání vidlice a tlumiče z řídítek TwistLoc™. Otočením zamknuto, stisknutím odemknuto. Díky konzistentnímu tvaru a ovládání prostřednictvím lehkého dotyku představuje TwistLoc™ spolehlivou obsluhu odpružení při zachování plné kontroly nad jízdou.

LEHKOST, RYCHLOST, VÝKON

RockShox SID SL je tou pravou volbou pro chvíle, kdy je třeba vyvinout maximální rychlost. SID SL je ideální vidlicí pro rychlé a rozbité tratě dnešních Cross Country závodů. Ačkoli se její váha blíží nule, její citlivost je zachována v každém milimetru zdvihu. Svým prstům můžete dopřát ještě více odpočinku díky otočnému ovladači zamykání TwistLoc™. To celé představuje balíček spolehlivého, efektivního a snadno ovladatelného odpružení.

Představení nových modelů vidlic

RockShox SID SL Ultimate







Bez pochyb nejlehčí a nejrychlejší vidlice roku 2020. Nová vidlice SID SL Ultimate je vybavena tlumením Charger Race Day, všechny nadbytečné gramy byly odfrézovány, a tak vznikla XC zbraň prémiové úrovně.

Specifikace

Velikost kol: 29“

Zdvih: 100 mm

Tlumení: Charger Race Day

Offset: 44 mm

Vnitřní nohy: 32 mm, přímá hliníková stěna

Hmotnost: 1326 g

Klíčové prvky

Zcela nové 32mm šasi vytvořené s cílem eliminovat hmotnost vidlice jak jen to je možné, protože každý gram se počítá.

Nové tlumení Charger Race Day – nejlehčí kdy vyrobené tlumení se skálo-pevným zámkem.

Nové vzduchové odpružení DebonAir speciálně navržené pro stále rostoucí nároky XC závodů udržuje vidlici během jízdy výše ve zdvihu, což vede k posílení celkové jistoty a kontroly na jízdou.

Nové těsnění SKF s ultra nízkým třením zajišťuje dlouhou životnost vidlice a přispívá tak k hladkému chodu odpružení.

Tlumící kapalina Maxima Plush snižuje tření a redukuje zvuky tlumení.

Obráběná/eloxovaná korunka.

SID Blue a Ultimate High Gloss Black barevné provedení s fóliovými grafickými polepy Ultimate.

Možnost volby otočného zamykání odpružení TwistLoc™.

Dop. MOC od 22.599,- Kč

RockShox SID SL Select

Závodně laděná vidlice SID SL Select vybavená tlumičem Charger RL hravě obstojí v čele závodního pole.







Specifikace

Velikost kol: 29“

Zdvih: 100 mm

Tlumič: Charger RL

Offset: 44 mm

Vnitřní nohy: 32mm přímá hliníková stěna

Hmotnost: 1468 g

Klíčové prvky

Zcela nové Zcela nové 32mm šasi vytvořené s cílem eliminovat hmotnost vidlice jak jen to je možné, protože každý gram se počítá.

Nové vzduchové odpružení DebonAir speciálně navržené pro stále rostoucí nároky XC závodů udržuje vidlici během jízdy výše ve zdvihu, což vede k posílení celkové jistoty a kontroly na jízdou.

Nové těsnění SKF s ultra nízkým třením zajišťuje dlouhou životnost vidlice a přispívá tak k hladkému chodu odpružení.

Osvědčené tlumení Charge RL nabízí hladký chod a skálo-pevné uzamčení.

Tlumící kapalina Maxima Plush snižuje tření a redukuje zvuky tlumení.

Možnost volby otočného zamykání odpružení TwistLoc™.

Dop. MOC od 16.899,- Kč

RockShox SID Ultimate

Jezdit SID znamená počítat se vším. Naše nejlehčí tlumící patrona Charger Race Day byla zabalena do robustního balíčku s 35mm vnitřními nohami. Ideální kombinace s garancí rychlé jízdy.







Specifikace

Velikost kol: 29“

Zdvih: 120 mm

Tlumič: Charger Race Day

Offset: 44 mm

Vnitřní nohy: 35mm zeslabovaný hliník

Hmotnost: 1537 g

Klíčové prvky

Zcela nové 35mm šasi optimalizované pro uspokojivý poměr tuhosti a nízké hmotnosti vám zvýší sebevědomí na trailu.

Nové tlumení Charger Race Day – nejlehčí kdy vyrobené tlumení se skálo-pevným zámkem.

Nové vzduchové odpružení DebonAir speciálně navržené pro stále rostoucí nároky XC závodů udržuje vidlici během jízdy výše ve zdvihu, což vede k posílení celkové jistoty a kontroly na jízdou.

Nové těsnění SKF s velmi nízkým třením zajišťuje dlouhou životnost vidlice a přispívá tak k hladkému chodu odpružení.

Tlumící kapalina Maxima Plush snižuje tření a redukuje zvuky tlumení.

Obráběná/eloxovaná korunka.

Nově kompatibilní s krátkým blatníkem. * Dvou-šroubový krátký blatník s označením RockShox je součástí balení.

SID Blue a Ultimate High Gloss Black barevné provedení s fóliovými grafickými polepy Ultimate.

Možnost volby otočného zamykání odpružení TwistLoc™Kompatibilita s blatníkem – Z důvodu prevence pádu nebo poškození vybavení, doporučujeme před použitím zkontrolovat bezpečnostní a instalační pokyny RockShox.

Dop. MOC od 25.499,- Kč

RockShox SID Select

Nová závodní vidlice SID Select vybavená tlumením Charger RL je předurčena obstát mezi světovou závodní špičkou.







Specifikace

Velikost kol: 29“

Zdvih: 120 mm

Tlumení: Charger RL

Offset: 44 mm

Vnitřní nohy: 35mm přímá hliníková stěna

Hmotnost: 1671 g

Klíčové prvky

Zcela nové 35mm šasi optimalizované pro uspokojivý poměr tuhosti a nízké hmotnosti vám zvýší sebevědomí na trailu .

Nové vzduchové odpružení DebonAir speciálně navržené pro stále rostoucí nároky XC závodů udržuje vidlici během jízdy výše ve zdvihu, což vede k posílení celkové jistoty a kontroly na jízdou .

Nové těsnění SKF s velmi nízkým třením zajišťuje dlouhou životnost vidlice a přispívá tak k hladkému chodu odpružení.

Osvědčené tlumení Charge RL nabízí hladký chod a skálo-pevné uzamčení.

Tlumící kapalina Maxima Plush snižuje tření a redukuje zvuky tlumení.

Nově kompatibilní s krátkým blatníkem. * Dvou-šroubový krátký blatník s označením RockShox je součástí balení.

Možnost volby otočného zamykání odporužení TwistLoc™Kompatibilita s blatníkem – Z důvodu prevence pádu nebo poškození vybavení, doporučujeme před použitím zkontrolovat bezpečnostní a instalační pokyny RockShox.

Dop. MOC od 19.699,- Kč

Nečekaně rychlý

RockShox SIDLuxe Ultimate

Nový tlumič SIDLuxe byl navržen s jediným zaměřením, a tím je rychlost. Jeho cílovou skupinou jsou závodníci, ale jezdit jej může naprosto každý. Je lehčí než ostatní tlumiče a tvoří dokonalý pár s vidlicí SID nebo SID SL. Konečně je tu tlumič, který dokáže držet krok s těmi nejrychlejšími vidlicemi světa.

SIDluxe Ultimate staví na každém detailu. Nabízí prémiový výkon ukrytý pod vyšperkovaným vzhledem, Signature Blue barvou a prémiovou grafikou.

Klíčové prvky

Nový na XC závody zaměřený design poskytující prémiový výkon a účinnost.

Pohodlné tlumení v otevřeném režimu s nastavením pomalé komprese.

Navržen, aby doplnil pocit z vidlic SID a SID SL.

Tlumící kapalina Maxima Plush snižuje tření a redukuje zvuky tlumiče.

V baleni dvojice polepů: Ultimate High Gloss Black/Signature SID Blue.

Hmotnost: 227 g

Nové produkty RockShox žádejte u svého prodejce. Kompletní seznam prodejců naleznete v odkazu níže.

