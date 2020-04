Trans Hong Kong – Hans Rey

Pionýr freeridu, GT Bicycles ambasador, dobrodruh s více jak tři dekády dlouhým bikovým rejstříkem lemujícím světovou scénu a zakladatel charity Wheels 4 Life. To je Hans Rey, jehož rané filmy připravily podhoubí současné generaci YouTuberů.

Hans Rey & Martin Maes a jejich dobrodružství na horských kolech

Trans Hong Kong je dalším dílem ze série bikových expedic, během kterých Hans spolu s přáteli objevuje rozmanitá místa naší planety. Tentokrát nás výprava zavede do samých útrob tohoto gigantického velkoměsta a ještě dál.

Do nebes se tyčící hektickým životem pulzující masa budov se v průběhu let rázně vyčlenila od odlehlých ostrovů, na nichž se dosud zuby nehty drží pomalejší a mírumilovnější způsob života. Tohle město dokáže mnohé překvapit i tím, jak rozsáhlá a spletitá biková základna s traily světové úrovně se za ním skrývá. Pojďme společně ochutnat alespoň pár soust z Hansova a Martinova společného dobrodružství.

Den první – New Territories

První z celkově pěti dnů se odehrává na sever od hlavního ostrova v oblasti zvané New Territories za doprovodu místního jezdce Tigera, který, jak sám na úvod prozrazuje, vyrůstal na Hansových videích.

New Territories nabízí spoustu překrásných uměle vytvořených trailů. Místní nádherná příroda tak poskytuje vítaný azyl před přelidněnými ulicemi velkoměsta. I přes prudký rozvoj průmyslu a bytové expanze se úspěšně daří tuto svěže se zelenající oblast zachovat.

Den druhý – Suicide Cliff

Druhého dne se k Hanzovi přidává Martin Maes, jeden z nejrychlejších downhillových a enduro závodníků světa. Společně mají namířeno na vyhlídku Hongkongu zvanou Sebevražedný útes, který naskýtá dechberoucí 360° pohled na celé širé okolí. Z ptačí perspektivy je tak možné dohlédnout na Tai Mo Shan, Victoria Harbor, Kowloon, Hong Kong Island, Lantau Island i čínskou pevninu Shenzeh.

Z jednoho nejvyšších vrcholů Kowloonu se tak oběma naskýtá první pohled na neuvěřitelnou různorodost velkoměsta. Je to výhled plný kontrastu mezi klidnými zelenajícími se ostrovy a chaoticky hemžícím se životem u nohou gigantikých monolitických budov. Následný sestup do ulic Kawloonu daný kontrast umocňuje ještě o něco více.

Den třetí – ostrov Lantau

Hayns a Martin vyráží dalšího rána směr jihozápad na průzkum ostrova Lantau, který je často nazýván hongkongským Disneylandem. Místním stavitelům trailů se rovněž podařilo společným úsilím vytvořit něco jako Disneyland pro bikery.

Hlavní misí dne je prozkoumat místní traily a řádně otestovat nové produkty. Během jízdy se Hans setkává se starým známým, jenž se věnuje finálním úpravnám nově vytvořeného pumptracku. Hans s Martinem si aktivity místních stavitelů trailů nemohou vynachválit a označují je za jedny z těch nej, které kdy brázdili. Svůj jízdou nabitý den zakončují osvěžující koupelí v Jihočínském moři.

Den čtvrtý – Victoria Peak

Během čtvrtého dne pobytu aktuální pouliční nepokoje eskalují. V plánu je setkání s Nickem Doverem, místním průvodcem, který je toho dne vítanou oporou. Při převozu lodí Nick ukazuje aplikaci, která upozorňuje na policejní aktivity a místa nepokojů prostřednictvím symbolů dinosaurů a ještěrů.

Poté co všichni tři doplní energii, unikají společně z ulic města vzhůru do promenád obklopených chrámy, aby stanuli na nejvyšším vrcholu ostrova, Victoria Peak. Při cestě zpět do čtvrti Soho se později ocitají přímo v samém centru nepokojů.

Den pátý – ostrov Lamma

Posledního dne je na řadě návštěva odlehlého ostrova Lamma za doprovodu místního jezdce Andyho. Tohle místo je úplným protikladem Hongkongu. Nepotkáte zde jediné auto. Po ostrově je možné cestovat pouze pěšky nebo na kole. Zároveň se jedná o bikery původně nejvíce navštěvovanou oblast Hongkongu, jejíž traily si závěrečného dne Hans s Martinem naplno užívají.

V těchto místech jejich společné putování oficiálně končí. Posezením u piva při pohledu na rudě oranžový západ slunce, které se pomalými kroky utápí v hladině Jihočínského moře.

Fotogalerie Trans Hong Kong

Na samotný závěr vám přinášíme součet fotografií zachycujících některé z dalších oněch kouzelných momentů, jež Hans Rey a Martin Maes během svého hongkongského dobrodružství zažili.

Několik užitečných odkazů z cesty

Mountain Bike Hong Kong www.mtbhk.com (průvodci a instruktoři)

Tvůrci a stavitelé HK trailů www.dirtraction.com

Hong Kong Mountain Bike Association www.hkmba.org

Podrobnější podhled do zákulisí této úchvatné expedice vám v brzké době rovněž nabídne bikový časopis VELO. Tohle osobité vyprávění si rozhodně nenechte ujít.

Foto: Bill Freeman a Carmen Freeman-Rey

Sdílet Facebook

WhatsApp

Twitter

Email

LinkedIn

Pocket

Skype