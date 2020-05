Mobilní aplikace pro cyklisty a cyklistické nadšence

Žijeme ve světě digitální revoluce, která prosakuje nejen do oblasti vrcholového sportu, ale postupně si své pevné místo nachází i na sportovně-rekreační úrovni. No řekněme si narovinu, kdo z nás by nechtěl zdarma využívat osobních rad mechaniků, konstruktérů a profesionálních trenérů?

My se dnes zaměříme na elektronické vychytávky značek Cannondale, SRAM, RockShox, Zipp či Quarq a představíme si několik volně dostupných aplikací, které vám pomohou optimalizovat nastavení vašich komponentů a více do hloubky pochopit jejich vzájemnou kauzalitu.

Mobilní aplikace Cannondale App

Cannondale App je aplikací, která je prostřednictvím snímače Wheel Sensor schopna zaznamenat veškeré vaše jízdní aktivity, uchovat detaily nastavení vašeho kola a zároveň vám poslouží i jako diář s upomínkou potřeby vaše kolo servisovat.

Samotný senzor, který bývá umístěn na náboji předního kola, je aktivován pouhým pohybem a nevyžaduje žádnou aktivaci tlačítkem. Snímač disponuje kapacitou třiceti jízd, poté je nutná jeho synchronizace s aplikací, prostřednictvím které proběhne uložení zaznamenaných dat.

Cannondale Wheel Sensor je standardní součástí mnoha modelů jízdních kol Cannondale, ale výrobce jej nabízí i samostatně jako upgrade, který mohou využít i jezdci sedlající jinou značku.

Mobilní aplikace je ZDARMA ke stažení na App Store nebo Google Play.

Potřebné vybavení: Wheel Sensor.

Nutnost internetového připojení: NE.

Mobilní aplikace SRAM AXS

V případě mobilní aplikace SRAM AXS jde o centralizované místo, prostřednictvím kterého je možné personalizovat a monitorovat komponenty značek SRAM, RockShox a Quarq. Konkrétně se jedná o všechny SRAM AXS řadící systémy pro silniční i MTB kola, senzory tlaku v pláštích, teleskopické sedlovky RockShox Reverb a do budoucna i senzory tlaku ve vidlici a tlumiči.

Prostřednictvím vašeho chytrého telefonu tak máte k dispozici možnost zcela osobního nastavení vašich komponentů a jejich kompletní monitorování během jízdy včetně informací ohledně aktuálním stavu baterií. To vám umožní mít funkce a možnosti vašich komponentů plně pod kontrolou a blíže tak porozumět jednotlivým funkcím.

Webové rozhraní AXS Web, kterému se věnujeme hned v dalším bodě, vám nabídne následné vyhodnocení získaných dat a pomůže vám odhalit jejich vzájemné souvislosti.

Webové rozhraní SRAM AXS Web

Jedná se o webovou platformu, která je prodlouženou rukou zmíněné aplikace SRAM AXS. Pomocí tohoto rozhraní získáte nejen úplný přehled o veškerých v současnosti dostupných datech z vaší jízdy, ale systém vám poodhalí i jejich vzájemné spojitosti. Vyzbrojeni těmito informacemi tak máte možnost systematicky zasahovat do nastavení jednotlivých komponentů a tím zdokonalit či cíleně poupravit jízdní vlastnosti svého stroje.







Rozhraní AXS Web poskytuje detailní přehled o vztazích nejen mezi běžnými údaji jako jsou rychlost, čas, kadence, nadmořská výška, tepová frekvence a wattový výkon ale aplikace operuje i s daty, jež se týkají tlaku v pláštích, tlaku ve vidlici a tlumiči, použitých převodech, využití teleskopické sedlovky či celkového nastavení kola.







Podmínkou využití ekosystému AXS Web je vytvoření osobního účtu, na kterém je následně možné provádět komplexní správu a vyhodnocení údajů. jež jste získali prostřednictvím vašeho cyklo počítače Garmin nebo Wahoo.

Chcete-li se o webovému rozhraní AXS Web dozvědět více, přečtěte si náš nedávno publikovaný článek Kompletní přehled o vaší jízdě díky SRAM AXS Web.

Webová aplikace Tire Pressure Guide

Tire Pressure Guide je webový kalkulátor určený pro výpočet doporučeného tlaku v pláštích, který je zároveň součástí AXS Web. Kalkulátor je však volně přístupný i bez nutnosti vytvoření účtu.

Pro výpočet doporučeného tlaku v pláštích je třeba zadat hmotnost jezdce, jízdní styl, hmotnost kola, rozměr kol, šířku plášťů, vnitřní rozměr ráfků, ochranu pláště, typ ráfku a zvolit mezi suchým a mokrým povrchem. Doporučené hodnoty vám vyskočí separátně pro přední i zadní kolo.

Přístup ZDARMA na SRAM AXS.

Nutnost internetového připojení: ANO.

Mobilní aplikace RockShox TrailHead

Tato mobilní a zároveň i webová aplikace RockShox TrailHead představuje praktického pomocníka při nastavení vidlic z produkce značky RockShox.

Její využití je snadné. Do aplikace jednoduše napíšete sériové číslo dané vidlice, svoji váhu a po upřesnění několika dalších informací získáte výchozí doporučenou hodnotu tlaku i odskoku.

Na tom samém místě naleznete rovněž kompletní specifikaci a technické údaje týkající se dané vidlice. Dalším praktickým pomocníkem je i možnost vyhledat servisní kity popřípadě upgrate kity pro příslušnou vidlici.

Mobilní aplikace je ZDARMA ke stažení na App Store nebo Google Play.

Nutnost internetového připojení: NE.

Mobilní aplikace ShockWiz

Jedná se o aplikaci, která vám prostřednictvím nástroje ShockWiz nabídne perfektní přehled o činnostech vaší vzduchové vidlice či vzduchového tlumiče. ShockWiz je plně kompatibilní se všemi druhy odpružených horských kol a jízdními styly.

Mozkem systému je digitální manometr, jež mapuje tlak v hlavní vzduchové komoře při frekvenci stokrát za vteřinu! Tento nástroj je, po kalibraci pro konkrétní model vidlice či tlumiče, schopen vyčíst hodnoty odskoku a komprese, stlačení vzduchu, reakci odpružení i velikost vzduchové komory.

Vlastní záznam dat není podmíněn aktivním propojením s vaším chytrým telefonem během jízdy. Všechny důležité informace jsou ukládány do paměti samotného nástroje a po následném stažení analyzovány prostřednictvím dané aplikace.

Kompatibilita: naprostá většina vzduchových tlumičů a vidlic na trhu.

Potřebné vybavení: Quarq ShocWiz nebo Quarq ShockWiz Direct Mount.

Mobilní aplikace je ZDARMA ke stažení na App Store nebo Google Play.

Nutnost internetového připojení: NE.

Mobilní aplikace Vuka Fit

Aplikace Vuka Fit je nástroj určený pro nastavení a optimalizaci časovkářského posedu za použití komponentů Zipp Vuka Shtealth a Vuka Alumina.

Jde o praktického rádce, který vám pomůže s nastavením optimálního posedu na časovkářském kole, kdy se v potaz berou všechny důležité faktory ovlivňující fyzický výkon, pohodlí a aerodynamiku.

Mobilní aplikace je ZDARMA ke stažení na App Store.

Kompatibilita: časovkářská řídítka Zipp Vuka.

Nutnost internetového připojení: NE.

Nezastavitelný pokrok

Zdá se, že možnosti technologického pokroku neznají hranic. Nejenom že představené aplikace dokáží nahradit celou řadu odborníků, které tak můžete mít prostřednictvím vašeho chytrého telefonu kdykoli po ruce, ale možnost upgradu a kontinuálních inovací z nich dělá balíček, jež nás v budoucnu se vší pravděpodobností ještě nejednou překvapí a nadchne.

Sdílet Facebook

WhatsApp

Twitter

Email

LinkedIn

Pocket

Skype