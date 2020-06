Test nového Cannondale Topstone Carbon Lefty

Cannondale Topstone Carbon Lefty je kolem, které vyvolává diskuzi a téměř nikoho nenechá chladným, ať už v kladném či záporném módu. Jaký je tento gravel bike s vidlicí Lefty? To jsme se pro vás snažili zjistit. Recenzi sepsal René, který má s tímto typem kola velké zkušenosti.

Pokračovatel Slate

První vlaštovkou v gravel bicích s odrpužením byl Cannondale Slate, kterého jsem vlastnil dva roky. Kolo jsem si totálně zamiloval a s velkou láskou na něj dál vzpomínám. Slate jako první přidal na gravel 650b kola v šířce 42 mm. V době svého vzniku si Cannondale dokonce musel nechat vyrábět speciální pláště, které nebyly běžnou součástí trhu jako dnes. Taktéž se na Slate objevila vidlice Lefty Oliver první generace. Revoluční počin s třemi centimetry zdvihu, která jako jediná v segmentu gravelů nebídla neskutečnou tuhost, pružení, a hlavně i tlumení. Nový Cannondale Topstone s Lefty je tak vlastně pokračovatelem tohoto kola.

Proč?

To je asi nejčastější otázka všech, kteří na podobném kole nikdy neseděli. Nestačí běžný gravel? Nestačí mi XC hardtail? Pokusím se vám to trochu osvětlit, aby vám odpovědi na dané otázky „ne a ne“ dávaly smysl.

On totiž Topstone Lefty velmi mate už svým zjevem. Odpružená vidlice a zadní závěs dávají na první pohled pocit, že zde máme co dočinění s celopérem s plnohodnotnou přední XC vidlicí se všemi jejími výhodami i nevýhodami a aktivní zadní stavbou.

Jenže Topstnone Lefty je ve své podstatě stále gravel bike. Kolo je tuhé, reakce na pedály okamžité na řídítkách stále „čtete“ veškerý terén a na silnici se rozhodně neztratíte. Oproti běžnému gravel biku jenom přidává ještě něco navíc. Někde ale také i něco ztrácí.

Proč tedy to všechno?

Představte si, že nechcete honit každou sekundu na kole. Chcete si prostě užívat kolo a cyklistiku, jet cestou necestou. Neřešit kam vás cesta zavede. Přejezdy po silnici vás nebudou nudit. A v lehkém terénu si začnete užívat dokonalou zábavu. Domů přijedete s pusou od ucha k uchu. Něco, co moderní XC biky už možná ztratily. Hodně zajímavé video v tomto směru najdete na Global Cycling Network.

Technologie

650b kola

Při popisu Cannondale Topstone Lefty začnu od kol. Slate menší kola vynalézal, Topstone využívá dnes již klasický rozměr 650x47C. Menší kola s širokými plášti mají několik výhod. Výrazně přidávají na komfortu s minimální možností defektu. Autařské heslo „Objem ničím nenahradíš“ zde platí také. Pláště tak i bez pružících prvků rámu dodávají kolu velký komfort, v běžném terénu i daleko větší jistotu a více odpustí při horším výběru správné stopy. Dalším benefitem je hravost. Topstone Carbon Lefty je tak díky nim živější.

Na silnici se větší objem plášťů projeví o trochu větším valivým odporem a především vyšší hmotnost vede oproti 700c kolům k horším vlastnostem ve stoupání. Zůstává ale daleko větší jistota při řízení a vyšší komfort.

Jízdní vlastnosti kola se ale dají měnit správným výběrem plášťů a tlakem. Testovaný Cannondale Topstone Lefty byl osazen plášti WTB Venture. Jedná se o velmi zajímavé univerzální pláště s nízkým vzorkem, se kterými se nikde neztratíte. Osobně bych při cestách na suchu a nasadil dozadu plášť ByWay od stejné značky, který má na silnici lepší vlastnosti díky hladkému středu a v terénu v zatáčkách „hraní“ zvýšeným dezénem na bocích. Při jízdě v bahně a na mokru bych nasadil užší WTB Resolute. Velmi zajímavým univerzálem jsou také například i Maxxis Rambler 650×47.

Lefty Oliver

Nejviditelnějším prvkem celého kola je vidlice Lefty Oliver. Jedná se o vidlici laděnou přímo na gravel bike, takže se chová zcela jinak než běžná XC vidlice. Základním rozdílem je, že nemá sag. Po nasednutí se tak nepropadá do provozního zdvihu. Důvodem pro toto nastavení je, že při běžné jízdě se chová podobně jako pevná vidlice. I při jízdě ze sedla se do zdvihu propadá minimálně a rozhodně nepocitíte velké pohupování, ve kterém by se ztrácela energie.

Při prvním nasednutí můžete být překvapeni, že vám předek „nežehlí“ drobné nerovnosti. Své tři centimetry zdvihu Lefty Oliver využívá úsporně a aktivní je především při tlumení větších rázů v plné rychlosti. Velkou výhodu tak přináší jezdcům, kteří drží řídítka za páky. Nestane se vám tak, že by vám velký náraz ve sjezdu v terénu vyrazil řídítka z rukou. Díky svému tlumení tak máte v terénu vždy plnou kontrolu nad kolem.

V terénu i na silnici také oceníte obrovskou stranovou tuhost vidlice. Prostě se nekroutí. Řízení je vždy přesné, a i v případě např. zapadnutí do vyjeté koleje vás dokáže vytáhnout ven.

Přepracované zamykání vidlice

Chod vidlice je možné utlumit novou páčkou, která se oproti Slate posunula díky jednokorunkovému řešení níže, takže není tak jednoduše přístupná z řídítek. V praxi ale tento úkon budete využívat málokdy. Víceméně to není třeba, kromě táhlých silničních silových stoupání ve stoje.

Rychloupínák na brzdu

Zmínit musím i přepracované uchycení přední brzdy, která je díky rychloupínáku velmi jednoduše odnímatelná. Toto využijete při demontáži předního kola, například při nakládání do auta. U běžné výměny defektu nic demontovat nepotřebujete, plášť sundáte z pravé strany.

Zadní stavba KingPin

Tlumení rázů do sedla je na gravel biku klíčová a velmi žádaná věc. Umožňuje totiž šlapat i na nekvalitním povrchu bez nutnosti jít ze sedla. Typickou věcí v našich končinách je například suchá polňačka s vyjetým vzorkem traktoru. Čím poddajnější zadek kola ve vertikálním směru, tím v tomto případě lépe a rychleji jedete.

Cannondale u svých modelů Topstone na to jde přes přidání čepu mezi vzpěry zadní stavby a sedlovou trubku. Zadek je tak lépe schopen pohltit rázy, které se rozprostřou i do sedlové trubky a horní rámové trubky.

Osobně nemám výtek, vše funguje dobře aniž byste to vnímali. Plné prozření jak to funguje nastane, až když stejný úsek jedete na běžném kole. Oproti odpruženým sedlovkám má tento systém výhodu že funguje i při jízdě ze sedla, kdy dopomůže lepší trakci.

Rám samotný je jinak stejný jako na běžném Topstone. Masivní střed a spodní rámová trubka, ploché řetězové vzpěry okamžitě přenáší veškerou vydanou energii na zadní kolo a Topstone Lefty letí jak o závod. Geometrie vychází ze silničního modelu Synapse. Posed je kratší a více vzpřímený a myslí tak více na komfort. V posedu také vidím největší rozdíl od Slate, který měl blíž k závodnímu SuperSixovi.

Komponenty

Testovaný Topstone Lefty byl osazen sadou Shimano GRX v jednopřevodníkovém provedení se 40 zuby a kazetou 11-42 zubů. Pro mé použití zcela dostatečná kombinace, i když SRAMová 10tka vzadu mě trochu chyběla při jízdě z kopce po silnici. Páky se drží dobře, velmi příjemná je ploška z přední části, která pomáhá brždění při horním úchopu.

Pro vyznavače bikepackingu jsou na rámu všechny potřebné montážní body. Z hlediska výbavy by moje výtka směřovala pouze k nasazeným řídítkům, jejichž oblouk mi přijde zbytečně hluboký. Osobně dávám přednost gravelovým řídítkům od Zippu, ale zde je to opravdu co cyklista to názor.

















Proč tedy vybrat Topstone Carbon Lefty?

Topstone je velmi zajímavým a unikátním kolem. Ačkoli vypadá, že stojí na pomezí gravel biku a MTB svým charakterem má stále blíže ke gravelu. Rozšiřuje jeho schoposti v terénu a navyšuje komfort jízdy a jistotu v členitějším terénu.

Za mě ideální stroj, pokud máte mít doma pouze jedno kolo, které obsáhne co nejširší možnosti jízdy. Na silnici jede, na štěrku taky a v terénu toho zvládne také dost. V ČR budete těžko hledat běžný terén, který s ním neprojedete, pokud se nebavíme o jízdě na trailech. Na rozdíl od MTB máte stále aero posed a všechny výhody silničního kola, nicméně oproti silnici s omezením v podobě těžších kol. Vůči běžnému gravelu máte výrazně navýšenou průjezdnost kamkoli vás cesta dovede.

Topstone Lefty je ideální kolo pro objevování nových oblastí, dálkové cesty do neznáma, či užívání si nejbližšího terénu, který je s moderním XC kolem prostě už nuda.

Pokud máte ještě chvilku, mrkněte na toto video, kde Tedd King jede na Cannondale Topstone Lefty 500 kilometrů nonstop svojí vlastní Dirty Kanza.

Text a foto: René Zeman

