Čas 0:19 – Odejměte zadní/přední kolo a dejte jej na bezpečné místo. Tím zabráníte nechtěnému potřísnění kotouče brzdovou kapalinou.

Krok č. 2 – Vyjmutí brzdových destiček

Čas 0:33 – Nejprve odstraňte závlačku ze šroubu, jež jistí brzdové destičky. Poté šroub vymontujte pomocí inbusového klíče 2.5 mm. Vytáhněte brzdové destičky společně s pružinkou, která se mezi nimi nachází a vše odložte na bezpečné a suché místo. V případě, že nehodláte brzdové destičky měnit, označte si pravou a levou stranu, abyste předešli jejich záměně.

Krok č. 3 – Vložení odvzdušňovacího bloku

Čas 0:52 – Do brzdového třmene vložte ten správný odvzdušňovací blok. Ten roztáhne pístky a zajistí je proti pohybu během procesu odvzdušnění. Odvzdušňovací sada SRAM obsahuje odvzdušňovací bloky pro brzdy SRAM Code, SRAM Guide a SRAM Level. Poté zajistěte blok ve třmenu pomocí jistícího šroubu, který jste před vyjmutím brzdových destiček vyšroubovali.

Je možné, že bude třeba (zejména v případě výrazně opotřebovaných brzdových destiček) pístky roztáhnout. V této fázi doporučujeme promazání pístků vazelínou SRAM DOT Assembly Grease, která podpoří jejich hladký chod.

SRAM DOT Assembly Grease

Jedná se o originální vazelínu speciálně určenou pro brzdy SRAM a Avid na mazání pístků, oliv, trnů a dalších částí brzdy během servisu a údržby hydraulických brzd. Její unikátní složení zajišťuje plnou funkci i při kontaktu s brzdovou kapalinou.

Vazelínu SRAM DOT Assembly Grease v balení o objemu 29 ml pořídíte za cenu 329 Kč.

Krok č. 4 – Příprava stříkačky pro páku

Čas 1:07 – První stříkačku (bez adaptéru Bleeding Edge) naplňte do ¾ brzdovou kapalinou SRAM 5.1 DOT. Alternativou může být kapalina Avid Pistop 5.1 DOT nebo MOTOREX Brake Fluid DOT 5.1. Při použití jedné z alternativ doporučujeme kompletní vytlačení původní brzdové kapaliny.

SRAM 5.1 DOT Fluid

Jedná se o originální brzdovou kapalinu SRAM pro všechny hydraulické brzdy, jež nesou označení DOT 5.1. Tato kapalina disponuje extrémně vysokým mokrým bodem varu (nad 260°C) a zaručuje optimální brzdový výkon a citlivou reakci.

Brzdovou kapalinu SRAM 5.1 DOT Fluid v balení 120 ml pořídíte za cenu 359 Kč.

Avid 5.1 DOT Fluid

Avid High-Performance 5.1 DOT Fluid je originální vysoko výkonnostní brzdová kapalina určená pro všechny hydraulické brzdy používající DOT 5.1 s extrémně vysokým mokrým bodem varu nad 260°C. Brzdová kapalina Avid je zárukou vysokého brzdného výkonu a nabízí citlivou odezvu.

Brzdová kapalina Avid High-Performance 5.1 DOT Fluid v 118ml balení vychází na 469 Kč.

MOTOREX Brake Fluid DOT 5.1

Brzdová kapalina pro hydraulické brzdové systém s minimálním bodem varu 260 °C a extrémně vysokým bodem varu 180 °C za mokra. Vyniká rovněž velmi nízkou viskozitou při nízkých teplotách.

Alternativa od MOTOREXu Brake Fluid DOT 5.1 o objemu 250 ml vás vyjde na 309 Kč.

Krok č. 5 – Příprava stříkačky pro třmen

Čas 1:26 – Druhou stříkačku s adaptérem Bleeding Edge naplňte maximálně do ¼. Obě stříkačky postupně plně a řádně odvzdušněte tak, že je podržíte kolmo a vytlačíte vzduchové bublinky směru vzhůru. Tento proces několikrát zopakujte do chvíle, kdy ve stříkačkách nezůstane žádný vzduch. Po dokonalém odvzdušnění následně zajistěte vedení stříkaček červenými svorkami.

Krok č. 6 – Příprava brzdové páky

Čas 1:59 – U brzdových pák, které disponují nastavením kontaktní vzdálenosti (chodu), přetočte stavěcí kolečko nadoraz proti směru šipky. Poté nastavte páky na vzdálenost 75 až 80 mm od řidítek.

Krok č. 7 – Instalace odvzdušňovací stříkačky na brzdové páce

Čas 2:14 – Vyšroubujte odvzdušňovací šroub na brzdové páce za použití torx klíče a osušte páku od kapaliny, která unikla. Našroubujte odvzdušňovací stříkačku na brzdovou páku. Svorka na vedení zůstává sepnutá.

Krok č. 8 – Příprava brzdového třmene

Čas 2:31 – Odstraňte odvzdušňovací zátku a za pomocí 4mm inbus klíče povolte šroub o ¼ závitu a poté jej lehce dotáhněte. Nasaďte stříkačku na odvzdušňovací šroub. Měli byste ucítit lehké nacvaknutí. Otevřete svorku na vedení stříkačky a otočte červenou hvězdicí o celou otáčku. Tím se celý systém otevře. Dejte pozor, ať nepřesáhnete otočení o jednu celou otáčku.

Krok č. 9 – Odvzdušnění systému

Čas 3:03 – Při odvzdušnění je důležité, aby byla brzdová páka ve vyšší úrovni než brzdový třmen. Otevřete svorku na vedení stříkačky u brzdové páky a držte ji svisle. Lehce ji stlačte, tak aby kapalina prošla až do spodní stříkačky u brzdového třmene. Přestaňte s protlačováním dříve, než by mohlo dojít k vniknutí vzduchu do systému. Stříkačka u třmene se sama automaticky naplní kapalinou. Tou se v žádném případě nesnažte kapalinu nasávat. Zmíněným způsobem proženete novou kapalinu celým systémem a vytlačíte z něj vzduchové bubliny.

Krok č. 10 – Zabarvená a kontaminovaná brzdová kapalina

V případě, že vytlačená kapalina jeví známky zabarvení či kontaminace, zavřete nejprve obě svorky. Poté zavřete Bleeding Edge po směru hodinových ručiček. Odejměte nejprve stříkačku ze třmene a následně i druhou z brzdové páky. Poté se vraťte se zpět ke kroku č. 6.

Krok č. 11 – Pokračování v procesu odvzdušnění

Čas 3:34 – Držte obě stříkačky svisle a nasajte brzdovou kapalinu pomocí horní stříkačky připevněné k brzdové páce. Přestaňte dříve, než by mohlo dojít k nasátí vzduchu do systému. Opakujte střídavě kroky 8 a 10 do chvíle, kdy se přestanou objevovat vzduchové bublinky.

Krok č. 12 – Odvzdušnění brzdové páky

Čas 3:47 – Zavřete systém u třmene otočením nástroje Bleeding Edge plným otočení ve směru hodinových ručiček. Stiskněte několikrát brzdovou páku a poté ji nechte, ať se samovolně vrátí do své původní polohy. Následně zatáhněte za píst stříkačky u brzdy tak, abyste vytvořili v systému vakuum. Poté píst stříkačky stlačte. Tento proces opakujte do chvíle, kdy ze systému přestanou chodit vzduchové bublinky. Naposledy stlačte a uvolněte píst stříkačky pro vyrovnání tlaku v systému. Zavřete svorku u stříkačky na brzdové páce a vyšroubujte ji. Uzavřete systém na páce pomocí původního torx šroubu T10. Šroub dotáhněte na 1,5 až 1,7 Nm a otřete všechny místa potřísněná brzdovou kapalinou.

Krok č. 13 – Odejmutí stříkačky z brzdového třmenu

Čas 4:47 – Vyjměte stříkačku naraženou v brzdovém třmenu bez zbytečného otáčení. Utáhněte odvzdušňovací šroub na třmenu na 1.5 až 1.7 Nm. Nacvakněte původní záslepku a otřete všechny části potřísněné brzdovou kapalinou.

Krok č. 14 – Vložení brzdových destiček

Čas 5:05 – Vyjměte odvzdušňovací blok ze třmene, důkladně třmen očistěte a vložte do něj zpět brzdové destičky spolu s pružinkou. Pozor na záměnu levé a pravé destičky. Ideálně nainstalujte nové brzdové destičky. Vložte jistící šroub, utáhněte a zajistěte jej závlačkou. Nasaďte zpět kolo s očištěným kotoučem a máte hotovo.

Alternativní brzdové kapaliny určené pro ostatní brzdové systémy

Dnes jsme se věnovali hydraulickým brzdám od výrobce SRAM, které vyžadují brzdovou kapalinu s označením DOT 5.1. Existují ale i další systémy, které využívají minerálního oleje. U těchto brzd se nejen liší druh brzdové kapaliny, ale i proces odvzdušnění. Další o něco levnější alternativou jsou brzdové kapaliny označované hodnotou DOT 4. Před použitím dané brzdové kapaliny vždy následujte doporučení výrobce brzd.