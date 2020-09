Mavic vstupuje do nové éry – silniční zapletená kola Cosmic SLR 45 Disc

Kultovní francouzská značka Mavic prošla v posledních měsících nelehkou zkouškou. Komplikace způsobené situací vyvolanou světovou pandemií koronaviru, změna majitele, to byly ty nejcitelnější.

Nyní je však již tato firma, založená v roce 1889, zpátky ve hře a ukazuje, že její vývojáři a testovací tým nezaháleli. 131 let zkušeností v oboru nemůže nabídnut jen tak někdo, a právě díky tomu je tato žlutá mašinerie vždy o krok napřed.

To hlavní, na co se Mavic s první vlaštovkou z kolekce 2021 zaměřuje, je uživatelská přívětivost. Zpřehlednění nabídky, včetně logického pojmenování modelů, vysoká spolehlivost, dlouhá životnost, jednoduchá údržba, to jsou hlavní rysy.

Všechny tyto výhody nabídne také právě představený model Mavic Cosmic SLR 45 Disc.

Mavic Cosmic SLR 45 Disc

Jak již název napovídá, jedná se o silniční zapletená kola s výškou ráfku 45 mm. Tímto a dalšími parametry se tak řadí do kategorie velmi univerzálních kol, která jsou rychlá na rovinách, zároveň vás však nebudou držet zpátky ani v prudkých stoupáních, a to díky nízké hmotnosti – 1470 g. Vnitřní šířka ráfku 19 mm, vnější 28 mm, aerodynamické dráty a nejsofistikovanější bezdušový systém na trhu, to jsou další detaily, které dotvářejí tento funkční celek. Abychom však odhalili, co je na těchto kolech opravdu výjimečné, pojďme nahlédnout trochu hlouběji.

Technologie Mavic Fore Carbon

Nejzásadnější inovací, kterou si karbonové ráfky prošly, je implementace jedinečného bezdušového systému, který u Mavicu známe již z některých hliníkových modelů. Technologie Fore Carbon využívá vnější uchycení niplů, díky čemuž je zachována celistvá vnitřní stěna ráfku. Při využití bezdušového systému tak není třeba instalace bezdušové pásky. Tento systém s sebou přináší rovnou několik výhod. Jednak je celý ráfek tužší, což přispívá k lepšímu přenosu síly a zároveň uživateli odpadají veškeré starosti spojené s použitím bezdušové pásky, která zde zcela absentuje. A život je opět o něco snazší.

Pokud dáváte přednost klasickému systému s duší, ani v tomto případě vám nic nebrání. Příjemný krokem je také použití drátů stejné délky pro přední i zadní kolo, což napomáhá bezproblémové orientaci při jejich případné výměně. V Mavicu šli ve vývoji ještě dál a díky designu nábojů Infinity lze drát vyměnit bez vyjmutí kola z rámu/vidlice, dokonce nemusíte ani sundavat plášť, či demontovat kazetu, nebo kotouč.

Náboje v novém hávu

Nový design nazvaný Infinity upoutá již na první pohled. Jaká pozitiva však ve skutečnosti přináší? Jednak jsou zde aplikovány technologie, které se osvědčily u poslední generace zapletených kol Mavic, jako například systém ořechu Mavic ID360 s dvojitou rohatkou a bezúdržbový systém automatického vymezení vůlí ložisek QRM Auto. To, co nové náboje činní naprosto výjimečnými, jsou však opět detaily.

Mavic používá oversize hliníkovou osu s vnějším průměrem 17 mm a tloušťkou stěny 2,5 m, což je o milimetr více než je běžné u konkurenčních řešení. Díky tomu je pevnost v ohybu vyšší o celých 35 %, což zároveň přispívá k vyšší životnosti ložisek.

Celý systém, tak jak jsme již u Mavic nábojů zvyklí, je plně kompatibilní s běžnými typy os pomocí koncovek, jejichž výměna nevyžaduje žádné nářadí.

Vylepšená aerodynamika

Co se týče největšího nepřítele rychlosti, tedy odporu vzduchu, zde vstupuje do hry profil ráfku s označením NACA, který zároveň zaručuje vysokou stabilitu v bočním větru. Testování ve větrném tunelu ukázalo, že ideálních vlastností je docíleno v kombinaci s plášti o šířce 25 mm. Hraniční šířkou je pak přesné prohození těch dvou cifer, tedy 52 mm.

A jsou tu ještě titěrnější detaily. Inovace se nevyhnula ani niplům. Ty mají zaoblený tvar a zároveň disponují dvojnásobným průměrem, než jsme vídávali doposud. Tato inovace má sice pouze minimální vliv na aerodynamiku, zato nabízí uhlazenější tvar, než tomu bylo u jejich předchůdce.

Co dalšího můžeme od Mavicu čekat

Zapletená kola Mavic Cosmic SLR 45 Disc představují ochutnávku toho, jakým směrem se bude budoucnost zapletených kol Mavic ubírat. Koncept produktů zaměřených na maximální komfort užívání, jež firma představila, je patrný i u tohoto setu. Již nyní se nemůžeme dočkat, jak bude vypadat kompletní modelová řada 2021 tohoto legendárního francouzského výrobce.

Komponenty Mavic žádejte u svého nejbližšího prodejce. Seznam prodejců naleznete v odkazu níže.

