Nový SRAM Force AXS

Nejpreciznější Force AXS je tady. Technologie vyvinuté pro profesionály WorldTour dorazily nyní i do dostupnějších řad. Užijte si přepracované řadící páky, vyšší efektivnost celého pohonu díky integrovaným převodníkům, uhlazenější vzhled a konzistentní pocit z brzdného účinku.

Páky Force AXS HRD

Malé změny mohou znamenat velké rozdíly. Tak nějak komentuje SRAM úpravy, které byly provedeny na brzdových pákách Force AXS oproti minulé generaci.

Tvar pák byl přepracován tak, aby vyhovoval co možná nejvíce velikostem rukou jezdců. Úprava tvaru souvisí s rozsahem použití řady SRAM Force AXS, tak aby poskytoval dostatečnou oporu jak při sprintu na silnici, tak v blátivém CX závodě nebo při sjezdu po šotolinové cestě. Tvarově jsou páky Force AXS velice podobné pákám Rival AXS, které již známe. Jediný zásadní rozdíl tak může představovat materiál brzdových pák. Force AXS využívá karbonu, zatímco páky Rival AXS jsou z hliníku.

Nové brzdové páky Force AXS budou k dispozici již pouze ve variantě pro kotoučové brzdy. SRAM tak jasně dává najevo, jakým směrem se bude i silniční cyklistika v této oblasti ubírat.

K napájení pák slouží stejně jako u minulé generace knoflíkové baterie CR2032. Jejich výdrž uvádí výrobce až na dva roky. Nicméně doporučujeme pro klid v duši vyměnit na začátku každé sezóny. Pro možnost dálkového řazení lze k pákám bezdrátově připojit systém ovladačů Blips. Samozřejmostí zůstává možnost nastavení vzdálenosti brzdové páky od řídítek.

Úprava tvaru pák pro širší rozsah velikostí rukou

Brzdová páka z karbonu pro nižší hmotnost

Texturovaná pádla i krytí páky pro snazší ovládání

Technologie Bleeding Edge pro snadnější odvzdušnění brzd

Nastavitelné páky pro větší možnosti personalizace úchopu

Přehazovačka Force AXS

Silniční závody, jízda po šotolině nebo prostě jen tak? Tahle přehazovačka zvládne všechno. Jednoduchá konstrukce funguje s jakoukoli velikostí kazety od rozsahu 10-28T do 10-36T. Spolehlivě funguje v kombinaci s jedno i dvoupřevodníkem. Řazení je rychlé, přesné a kapalinový tlumič Orbit™ zajišťuje tichý chod a udržuje řetěz v klidu i na hrubším povrchu s nerovnostmi. K hladkému chodu rovněž přispívají kladky X-SYNC většího rozměru, jež jsou osazeny průmyslovými ložisky. Přepracována byla grafika přehazovačky, která dává ještě více najevo, že na kole máte opravdu něco speciálního.

Orbit™ kapalinový tlumič pro tichý a bezpečný chod

Bezdrátová technologie a konektivita AXS

Kompatibilita s jedno i dvoupřevodníkem

Maximální rozsah kazety 36T

eTap systém pro intuitivní řazení

Kladky X-SYNC většího rozměru pro hladší chod, efektivitu a delší životnost

Přehazovačka Force XPLR AXS

Force XPLR AXS pro ty, kteří se nebojí štěrkových lesních cest a objevování nových míst. Tato přehazovačka již počítá pouze s použitím jednopřevodníkové varianty a kazetami s rozsahem 10-44T nebo 10-36T. Společně vytváří jednoduchý, spolehlivý a vysoce odolný pohon, který si hravě poradí i s náročnějším terénem. Stejně jako u standardního modelu, i zde je technologie Orbit™ s kapalinovým tlumičem pro hladký a bezpečný chod řetězu. V kombinaci s bezdrátovou a osvědčenou logikou řazení eTap a konektivitou AXS to znamená, že tato přehazovačka dělá přesně to, co po ní chcete. Navíc rychle a přesně.

Orbit™ kapalinový tlumič pro tichý a bezpečný chod

Bezdrátová technologie a konektivita AXS

Použití pouze s jednopřevodníkem

Kompatibilita s kazetami 10-36T a 10-44T

eTap systém pro intuitivní řazení

Kladky X-SYNC většího rozměru pro hladší chod, efektivitu a delší životnost

Přesmykač Force AXS

Přibylo černé barvy pro ještě větší dojem prémiovosti. Stejně jako u předchozí generace, i vodítko řetězu zůstalo v černé barvě. Co také ale zůstalo, je bleskurychlé a spolehlivé řazení. Chod přesmykače je vyladěn na optimální rozdíl mezi převodníky 13 zubů.

Force AXS přesmykač se nabízí také ve variantě wide pro gravel dvoupřevodníkové sady s širším rozměrem klik a menším rozpětím převodníků 43/30T. Rozeznat je od sebe můžete díky vyraženému nápisu wide na boku vedle stavěcího šroubu přesmykače. Jeho poloha na rámu je posunuta o 2,5 mm tak, aby umožňovala použití co možná nejširších plášťů. Na zadní kolo tak můžete obout plášť o šířce až 45 mm, v případě 27.5″ kol až 2.1″. Standardní Force AXS přesmykač je schopen pojmout plášť o šířce až 42 mm.

eTap systém pro intuitivní řazení

Bezdrátová technologie a konektivita AXS

Rychlé a precizní řazení

Optimalizace na rozdíl 13 zubů mezi převodníky

Varianta wide pro širší kliky s převodníky 43/30T

Maximální šířka pláště 45mm

Kliky Force AXS

Černá povrchová úprava, nový minimalistický design a lesklé karbonové kliky zaručeně pozvednou každé kolo. Rozdíl 13 zubů mezi jednotlivými převodníky v kombinaci s velkým rozsahem kazet nabízí jezdci opravdu široký rozsah a umožňuje mu méně často shazovat na menší převodník.

Integrované převodníky, které byly dříve dostupné pouze u modelu RED, jsou lehké, odolné a výrazně zvyšují tuhost celku. Oproti předchozí generaci nově také v kombinaci 50/37T. Dalšími kombinacemi jsou 48/35T a 46/33T.

Všechny varianty klik SRAM Force je možné pořídit ve variantě s power metrem Quarq, popřípadě se dají o power metr rozšířit. Díky plné integraci do převodníků je však nutné zakoupit celé kombo. Pro kliky je dostupný velice přesný, lehký a tuhý integrovaný měřič výkonu s technologií Quarq D-Zero, která je přesná na +/-1,5 % a není ovlivněna změnami teploty. Navíc díky plné integraci je možno sledovat separátně výkon pravé a levé nohy.

Technologie řazení X-Range poskytuje větší rozsah a plynulejší řazení

Integrace převodníků pro nižší hmotnost, vyšší tuhost a odolnost celé sady

Technologie DUB™ pro jednoduchost a odolnost středového složení a klik

Dostupné kombinace převodníků 50/37T, 48/35T a 46/33T

Měřič výkonu plně integrován do převodníků pro nižší hmotnost

Údaje o výkonu jsou přesné v rozmezí +/-1,5 % a nejsou ovlivněny teplotou

Měří separátně rovnováhu výkonu pravé a levé nohy

Kliky Force AXS Wide

Kombinace širších klik s převodníky 43/30T a přesmykačem ve variantě wide umožňuje použití plášťů až do šířky 45 mm a zároveň poskytuje ideální převody pro jízdu v terénu. I zde je k dispozici měřič výkonu Quarq, který je elegantně integrován do vnitřku středového složení DUB. Oproti klasické silniční variantě, kde je měřič výkonu plně integrován do převodníků a umožňuje porovnávání výkonu každé nohy zvlášť, je zde snímán výkon pouze z levé kliky a následně dopočítáván. O napájení měřiče se stará AAA lithiová baterie, která by měla vydržet napájet systém až 400 h. Výrobce udává hmotnost setu s měřičem výkonu pouze o 40 g vyšší než u standardního setu.

Technologie DUB™ pro jednoduchost a odolnost středového složení a klik

Delší osa kliky DUB™ vyhovuje standardům silničních a MTB rámů napříč značkami

Ověřená spolehlivost a životnost Quarq

AAA lithiová baterie s životností až 400 h

Kompatibilita s šířkou zadního náboje 135 mm, 142 mm a boost 148 mm

Kliky SRAM Force 1 AXS

Stejně jako dvojpřevodníková varianta sází i ta jednopřevodníková na tmavší, jednoduchý design s lesklými prvky. SRAM je opravdu mistr jednopřevodníkových pohonných systémů. Jeho široký rozsah velikostí a variant nabízí možnosti využití pro mnoho disciplín. Šotolina, časovka, triatlon nebo kritérium? Stačí si vybrat a vyrazit. Všechny velikosti převodníků se již montují přímo na karbonové kliky. Díky tomu je zaručena nízká hmotnost a maximální tuhost celého ústrojí.

I zde je možnost varianty s měřičem výkonu Quarq, který je šikovně ukrytý do osy DUB. Výkon je pak snímán z levé kliky. O napájení měřiče se stará AAA lithiová baterie, která by měla vydržet napájet systém až 400 h. Samotný měřič výkonu pak přidává pouze 40 g na váze celého setu. Varianta klik SRAM Force 1 Wide potom zaručuje kompatibilitu i s boost zadními náboji o šířce 148 mm. Díky tomu si můžete s touto sadou užít i širší rozměr plášťů.

Technologie DUB™ pro jednoduchost a odolnost středového složení a klik

48T a 50T ve verzi aero převodníků s přímou montáží

SRAM X-SYNC technologie pro maximální kontrolu řetězu

Ověřená spolehlivost a životnost Quarq

AAA lithiová baterie s životností až 400 h

Delší osa kliky wide DUB™ vyhovuje standardům silničních a MTB rámů

Kompatibilita s šířkou zadního náboje 135 mm a 142 mm, ve variantě wide i 148 mm

Měřič výkonu Force AXS

Upgrade o měřič výkonu pro dvojpřevodníkovou variantu klik SRAM Force. Jedná se o důmyslně integrované měření výkonu, které je součástí převodníků. Díky tomu je tento celek dokonale tuhý, lehký a poskytuje co nejpřesnější snímání výkonu bez ohledu na okolní klimatické podmínky. Snímání probíhá nezávisle z obou klik, takže máte dokonalý přehled o výkonu každé nohy. Odstupňování převodníků vždy o 13 zubů zajišťuje optimální převodový poměr a co nejhladší přechod při řazení. V nabídce nadále zůstává i unašeč převodníků s měřičem výkonu s uchycením převodníků pomocí čtyř šroubů.

Technologie řazení X-Range poskytuje větší rozsah a plynulejší řazení

Měřič výkonu Quarq je plně integrován do sady převodníků

Nízká hmotnost, vysoká tuhost a dokonalá přesnost

Údaje o výkonu jsou přesné v rozmezí +/-1,5 % a nejsou ovlivněny klimatickými podmínkami

Měří výkonu pravé a levé nohy zvlášť

K dispozici jsou kombinace převodníků 50/37T, 48/35T a 46/33T

Měřič výkonu Force AXS do osy

Měření výkonu je důležitou součástí tréninku. DUB-PWR využívá legendární spolehlivost a přesnost měřičů výkonu Quarq. Ten je umístěn do osy karbonové kliky Force a nabízí tak jeho velice nenápadnou integraci. Výkon je pak snímán z levé kliky. O napájení měřiče se stará AAA lithiová baterie, která by měla vydržet napájet systém až 400 h. Samotný měřič výkonu pak přidává pouze 40 g na váze celého setu.

Jednotka DUB-PWR v ose kliky měří výkon na levé straně a vypočítává celkový výkon ve wattech

Technologie DUB™ pro jednoduchost a odolnost středového složení a klik

Osvědčená spolehlivost a přesnost Quarq

Vodotěsnost (IPX7 do 1 metru po dobu 30 minut)

Nízká hmotnost (o 40 g těžší než standardní klika)

Force 2x set převodníků

Jednodílná konstrukce převodníků znamená nízkou hmotnost, vysokou tuhost a odolnost celého setu. Rozdíl 13 zubů u všech variant zajišťuje optimální rozsah a co možná nejhladší řazení. Při tomto poměru je při přeřazení také nejméně znát rozdíl ve změně kadence šlapání.

Technologie řazení X-Range pro větší rozsah a plynulejší řazení

Jednodílná konstrukce pro nízkou hmotnost a vysokou tuhost

Kliky Force

Nová, minimalistická grafika Force AXS na karbonových klikách Force. K dispozici jsou tyto kliky v délkách od 165 do 177,5 mm a ve standardním či širokém provedení.

Provedení s 8 šrouby zajišťuje kompatibilitu se všemi sety převodníků SRAM AXS či převodníky s přímou montáží.

Provedení s 8 šrouby kompatibilní se sety převodníků AXS a direct mount převodníky

Technologie DUB™ pro jednoduchost a odolnost

Kliky vyrobeny z uhlíkových vláken s lesklou povrchovou úpravou

