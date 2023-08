Novinka od Peaty´s – Holdfast tool wrap

Peaty´s, anglický výrobce prémiových produktů pro údržbu a péči o jízdní kolo přichází s novinkou Holdfast tool wrap. Propracovaným obalem na nářadí a další nezbytnosti, který se připevňuje na rám kola pomocí unikátního řešení, tak abyste měli vše potřebné hned po ruce.

Peaty´s Holdfast tool wrap

Holdfast tool wrap je dokonalým řešením pro ukládání nářadí a dalších věcí, které si vozíte s sebou. Je navržen tak, aby se dal flexibilně použít na jakémkoli kole, udržel vše v suchu a čistotě i na rozbláceném trailu a umožňoval ke všemu rychlý a snadný přístup.

Chytrý systém uchycení

Hlavním rozdílem oproti podobným řešením je pevné uchycení na rámu. Běžné obaly se po rámu lehce pohybují a dochází k poškrábání. Navíc je musíte v případě potřeby vždy sundat a pak znovu nasadit, což trvá věčnost a dochází právě ke zmiňovanému poškrábání rámu.

Chytrý systém uchycení Holdfast tool wrapu od Peaty´s má oddělený obal od popruhu, což umožňuje dostatečné utažení okolo rámu. Součástí popruhu je také gumová podložka, která zajišťuje potřebnou přilnavost. Obal na nářadí se pak připevňuje samostatně k upevňovacímu popruhu, takže vaše nářadí je rychle dostupné. Mimo jiné je také možnost přichytit společně s obalem i další věci, jako například náhradní duši, které se do tool wrapu nevešly.

Všechno v suchu a čistotě

Holdfast tool wrap je vyroben ze super odolné, nepromokavé tkaniny s tepelně svařovanými švy, aby se dovnitř nedostala žádná voda ani prach. I na těch nejšpinavějších vyjížďkách. Je zde i plně vodotěsná vnitřní kapsa, která umožňuje mít drobné součástky a cennosti v naprostém bezpečí a suchu.

Po sundání lze tool wrap plně otevřít a pomocí suchého zipu přichytit zpátky na popruh (který zůstane připevněný k rámu). To umožňuje pohodlný přístup k celému obsahu obalu, aniž byste ho museli někde odkládat a neustále otevírat.

Optimální velikost

Největší výzvou bylo optimalizovat velikost tool wrapu, tak aby nebyl ani moc dlouhý, ani moc široký, ale aby se do něj zároveň vešlo vše nezbytné, co si chcete vzít s sebou na vyjížďku. Pokud by byl příliš veliký, snadno by došlo k jeho přeplnění a vyčnívání obalu přes horní rámovou trubku.

Po mnoha prototypech a testech nakonec Peaty´s vyladil ideální velikost tak, aby poskytovala ideální dostatek prostoru pro věci, které byste na trailu měli mít s sebou.

Typická kombinace věcí, které Peaty´s doporučuje, je následující:

HLAVNÍ KAPSA:

1x jehla s knotem do tubeless plášťů

1x hlava CO2 inflátoru

1x nebo 2x 25g bombička s CO2 (v závislosti na velikosti multifunkčního nářadí)

1x multifunkční nářadí (čím menší, tím lepší)

2x montpáka

KAPSA NA ZIP:

kreditní karta, nějaké mince nebo bankovka

klíče od auta nebo domu

malé stahovací pásky

spojka řetězu

Více informací se dozvíte na oficiálních stránkách výrobce Peaty´s.

Sdílet Facebook

WhatsApp

Twitter

Email

LinkedIn

Pocket

Skype