RockShox představuje novou generaci SID 

Už v 90. letech otřásl SID světovým pohárem cross-country a stal se nezpochybnitelným šampionem mezi vidlicemi. Moderní tratě a kola dnes ale vyžadují odpružení, které jde daleko nad rámec pouhé úspory gramů. Nová řada odpružení SID proto nabízí něco pro každého jezdce XC. Od lehkého modelu SID SL až po jeho sourozence SID se zdvihem 120 mm a robustnějším tělem. Ať už si ale vyberete jakoukoli verzi, získáte vidlici s plynulým nastavením a perfektním tlumením.

BUDOUCNOST XC JE TADY

Neříkejme tomu downcountry vidlice… nebo možná říkejme? SID funguje stejně dobře jako enduro vidlice, aniž by obětovala svoji efektivitu a nízkou hmotnost, kterou závodníci XC potřebují. Nový třípolohový systém komprese umožňuje jezdci maximálně využít vynaložené watty, projet rychleji a s větší kontrolou náročné pasáže i stoupat efektivně a s maximální trakcí v technických výjezdech.

Všechny nové vidlice SID mají nové systémy tlumení a novou vzduchovou pružinu. Díky tomu mohl být zvětšen objem obou vzduchových komor, zejména té negativní, která díky tomu dokonale utlumí drobné nerovnosti. Vylepšená, patentovaná směs maziva a elegantně přepracovaná korunka vidlic představuje už jen pomyslnou třešničku na dortu se jménem SID.

MAGICKÉ ČÍSLO TŘI

V cross country jde především o efektivitu. Efektivita je především o kontrole. Více možností vám dává větší kontrolu. Proto nové vidlice SID a SID SL nabízejí nově třípolohový systém nastavení komprese 3P, který umožňuje měnit polohy tlumení z Open na Pedal a Lock přímo za jízdy.

Vývoj a testování společně s elitními jezdci jako například Nino Schurterem ukázalo, že poloha Pedal tlumiče 3P je obrovskou výhodou pro jízdu v terénu a závodění.

Je snadné si představit využití polohy Lock a Open. Rychlé starty a sprinty nebo delší stoupání versus sjezdy na dnešních drsných XC tratích. Ale co v terénu mezi nimi? Na to je tu přesně třetí poloha Pedal. Ta kombinuje efektivitu šlapání a přenosu energie s pohodlím a trakcí, abyste si rychle poradili s náročnými stoupáními nebo rychlými singletracky.

V celé řadě vidlic SID a SID SL je každá vzduchová pružina k dispozici s třípolohovým (3P) nebo dvoupolohovým (2P) tlumením komprese. Od špičkové závodní tlumící patrony Charger Race Day 2 (nejlehčí na trhu) přes Charger XC až po Rush XC. Ať už používáte jakoukoli vidlici, dává vám do rukou kontrolu nad tím, co vás na trati čeká.

VRCHOLNÉ INŽENÝRSTVÍ

Od shora dolů si můžete všimnout, jak se SID Ultimate a SID SL Ultimate změnily. Může za to především nová hliníková korunka, která je lehčí než kdykoli předtím. Toto vylepšení znamená, že SID SL kraluje v superlehkém XC aniž by to bylo na úkor tuhosti a přesnosti řízení.

Každý má rád ikonickou spolupráci. Výsledkem jedné takové pokračující spolupráce s Maxima Racing Oils je nové mazivo Maxima Plush Dynamic Suspension Lube. Patentovaná směs vytvořená speciálně pro novou řadu tlumičů RockShox představuje dokonalou mazací směs, která zvyšuje životnost odpružení a umožňuje každé součásti bezproblémově spolupracovat za všech teplot.

VÍCE OBJEMU PRO DEBONAIR+

Vzduchové tlumení DebonAir+ je ještě více vyladěné. Zásadním vylepšením je zvětšení objemu obou vzduchových komor. O 50 % větší objem u negativní komory a o 16 % více objemu pro pozitivní vzduchovou komoru. Tím se změnila křivka tlumení a větší možnosti nastavení tlaku přináší opravdu znatelný rozdíl zejména ve středním zdvihu. Chcete více pohodlí? Snižte tlak o 10 PSI. Více opory? Přidejte 10 PSI.

Počáteční zdvih u nového SIDu je znatelně pružnější. Částečně je to způsobeno větším objemem vzduchu v záporné komoře a částečně také novou vinutou pružinou, která nahrazuje gumový doraz. To pomáhá především na menších nerovnostech udržovat pohodlí a trakci v počátečním zdvihu.

NOVÝ SID

SILNĚJŠÍ NEŽ KDY DŘÍV

Horní nohy nového SIDu jsou delší, aby došlo k většímu překrytí kluzných pouzder. To znamená, že horní i dolní pouzdra jsou plně zaaretována, čímž se snižuje boční zatížení při nárazech. To má za následek menší tření a tím pádem zvýšenou životnost. Díky delším horním nohám bylo možné právě zmíněné zvětšení objemu pozitivní a negativní vzduchové komory a zvýšení tak možností nastavení vidlice.

SID ULTIMATE 3P

Vyjíždějte kopce, sjíždějte sjezdy. SID Ultimate není jako ostatní XC vidlice. Je lehčí než dříve a má impozantní 35 mm silné vnitřní nohy, které drží perfektně směr, i když jedete hranu. Nová vzduchová pružina Race Day 2 je vybavena třípolohovým (3P) regulátorem komprese – Lock, Open a Pedal. SID se přizpůsobí všem podmínkám. Od plnohodnotného cross-country závodění až po sportovní backcountry ježdění díky novému pružení DebonAir+ s vyšším objemem, které perfektně funguje i v horní části zdvihu a má více možností nastavení.

Tlumič: Charger Race Day 2

Pružina: DebonAir+

Velikost kol: 29”

Zdvih: 110 mm, 120 mm

Offset: 44 mm (29”)

Váha: 1,476g (110 mm travel, 44 mm offset)

Dostupný také ve variantě 2P, tedy dvoupolohovým nastavením komprese (Lock a Open).

NOVÝ SID SL

NEUVĚŘITELNĚ LEHKÝ

Když se rozsvítí startovní světla, je SID SL ta vidlice, kterou potřebujete. Super lehká vidlice určena pro nejtěžší závody. Kromě snížení hmotnosti o každý možný gram byl přidán nový třípolohový (3P) systém nastavení tlumení. Lock, Open a nově také Pedal. SID SL je nyní dostupný i ve variantě se zdvihem 110 mm.

SID SL ULTIMATE 3P

Cross-country puristé…právě kvůli vám je SID SL Ultimate nejlehčí XC vidlice na trati. Hmotnost však nemá význam bez prvotřídního výkonu a odolnosti. Vidlice SID SL je proto vybavena novou vzduchovou pružinou Charger Race Day 2 s třípolohovým (3P) tlumením komprese a konstrukcí zvyšující pevnost a životnost vidlice.

Tlumič: Charger Race Day 2

Pružina: DebonAir+

Velikost kol: 29”

Zdvih: 100 mm, 110 mm

Offset: 44 mm (29”)

Váha: 1,352g (110 mm travel, 44 mm offset)

Dostupný také ve variantě 2P, tedy dvoupolohovým nastavením komprese (Lock a Open).

NOVÝ SIDLUXE

MALÝ A MOCNÝ

Moderní cross-country vyžaduje, aby odpružení dokázalo nemožné. Maximální účinnost při stoupání a bezedný zdvih při sjezdech. Nemožné? SIDLuxe to tak nevidí.

Nejnovější model SIDLuxe je vybaven novým třípolohovým (3P) nastavením komprese vedle stávajícího dvoupolohového (2P) nastavení. Obě možnosti nabízejí závodníkům skálopevnou polohu Lock, kterou potřebují při rozjezdech a sprintech, a polohu Open, která pohlcuje nárazy při sjezdech. Nová konfigurace 3P má nově prostřední polohu Pedal pro zdolávání technických stoupání a zvlněných singletracků. Dokonale tak doplňuje vidlici SID nebo SID SL.

Nový systém vysokorychlostní komprese umožňuje díky zvýšenému průtoku oleje okamžité odfouknutí tlumiče při nájezdu do těžšího terénu. Tato citlivá vysokorychlostní komprese je aktivní v poloze Open i Pedal.

SIDLUXE ULTIMATE 3P

Rychlé sprinty, prudké sjezdy a singletracky ve vysoké rychlosti – na to je SIDLuxe Ultimate stavěný. Jeho nové třípolohové (3P) tlumení XC vám díky polohám Open, Pedal a Lock poskytne účinnost, když ji chcete, a jistotu, když ji potřebujete.

Tlumič: RL, RLR

Pružina: DebonAir, SoloAir

Váha: 246 g (190×45 eye-to-eye)

Dostupný také ve variantě 2P, tedy dvoupolohovým nastavením komprese (Lock a Open).

DALŠÍ NOVINKY Z RODINY SID

SID SELECT 3P a 2P

SID je k dispozici také v dostupné výbavě Select, která poskytuje dostatečně tuhý a lehký výkon, jaký moderní XC vyžaduje. Nová, na závody připravená tlumící patrona Charger XC a vyladěná pružina DebonAir+ s 35 mm vnitřními nohami zvládnou téměř každý závod nebo trail. Můžete vybírat mezi třípolohovým nebo dvoupolohovým nastavením komprese. Verze Select+ a Select Base s nižší verzí tlumící patrony dostupné pouze jako OEM.

SID SL SELECT 3P a 2P

Cross-country není složité a SID SL Select nabízí přímou rychlost připravenou na závod ve velice lehkém balení. Díky zmodernizované tlumící patroně Charger XC máte větší kontrolu a možnosti nastavení než kdykoli předtím. Můžete vybírat mezi třípolohovým nebo dvoupolohovým nastavením komprese. Verze Select+ a Select Base s nižší verzí tlumící patrony dostupné pouze jako OEM.

NOVÝ TWISTLOC ULTIMATE

Díky svému elegantnímu, nízkoprofilovému designu nabízí nový Twistloc Ultimate jezdcům lepší kompatibilitu s ovládáním teleskopické seldovky a čistší kokpit. Díky možnosti volby mezi texturovanými nebo hladkými úchyty a rovným nebo zakřiveným vedením lanek vám Twistloc Ultimate dává možnost nastavení přesně podle svých představ.

CHARGER RACE DAY 2 UPGRADE

Kompletní tlumič pro modernizaci vaší vidlice SID. Každý detail zdokonalený, každý gram navíc ušetřený. Nejlehčí tlumič zaměřený na výkon. Tento tlumič je k dostání ve variantě 3P (tři polohy komprese: Open, Lock a Pedal) nebo ve variantě 2P (dvě polohy komprese: Open a Lock). Na výběr také ze dvou dálkových ovládání TwistLoc Ultimate 3P nebo 2P a TwistLoc 3P nebo 2P.

Tento upgrade kit je kompatibilní s předchozími modely SID.

SIDLUXE UPGRADE

Sada obsahující vše potřebné pro upgrade na nejnovější verzi tlumiče SIDLuxe s třípolohovým nebo dvoupolohovým nastavením komprese. Možnost ovládání páčkou přímo na tlumiči nebo dálkovým ovládáním TwistLoc Ultimate nebo TwistLoc.

Sada pro ovládání přímo na tlumiči se dodává s vačkou, pístnicí, středovým ventilem a pákou. Sada pro upgrade na dálkové ovládání se dodává s vačkou, pístnicí, středovým ventilem, závěsem pro dálkové ovládání a kladkou.

Více informací o nové generaci tlumičů RockShox SID najdete na oficiálních stránkách výrobce.

