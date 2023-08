GT Bicycles se vrací zpět ke kořenům

Jen málokterá značka má takové dědictví, historii a kultovní pověst jako GT Bicycles. Drew Rohde ze serveru The Loam Wolf navštívil nové sídlo značky GT. A přináší report z toho, jak to v novém domově GT Bicycles vypadá. A dál už necháme mluvit Drewa.

Jak jsem se dostal k GT

Jako rodák z jižní Kalifornie jsem byl v pubertě, když jsem sledoval Steva Peata, jak závodí na různých DH kolech GT LTS a Lobo na Snow Summitu. Byl jsem plný chtíče a touhy po těch nádherných leštěných a surových karbonových rámech. Pro fanoušky kol starší, než já, by mohli zabrnkat na struny nostalgie jezdci jako Hans Rey nebo legendární BMXeři, jejichž historie sahá až do doby založení v roce 1972.

Přesto se někde na cestě a po několika akvizicích zdálo, že se GT Bicycles odchýlilo ze svého směru

a v očích mnoha zákazníků upadalo. To už je ale pryč. A vypadá to, že se značka dostala zpět a je opět na správné cestě. Po několika letech strávených mimo svůj domov v jižní Kalifornii našla značka cestu zpět do Orange County! Pojďte se s námi seznámit s lidmi, kteří stojí za značkou GT Bicycles.

Lidé v GT Bicycles

Společnost GT se nachází jen pár kilometrů od legendárních trailů v kalifornském Laguna Hills

a sdílí průmyslovou budovu se značkou Cervelo Cycles ze skupiny Pon Holdings. Nelze popřít, že ježdění po trailech v okolí nabídne GT lepší testovací podmínky pro vývoj jejich stále se zlepšující řady horských kol. Podle Mikea Marra se jedná o přechodné období, aby se značka vrátila ke svým kořenům

a sladila se svým dědictvím v SoCal, dokud nenajde vlastní trvalé sídlo, kde by mohla být

i předváděcí a testovací flotila kol.

Během naší návštěvy jsme měli možnost navštívit všechny členy interního týmu značky. Od vedoucího BMX přes inženýry MTB až po hlavního šéfa Jasona Schierse. S historií, která přesahuje rámec cyklistického průmyslu, kdy založil společnost ENVE Composites, hrál důležitou roli u Crankbrothers a jejich nové řady karbonových kol Synthesis a nyní působí jako generální ředitel GT, byl Schiers velmi upřímný, když hovořil o své historii i historii GT a o tom, kam vidí vývoj v budoucnosti.

Jako se starými známými

Samozřejmě, že žádná návštěva v rámci série Behind the Brand by nebyla úplná, kdybychom si nedali společnou vyjížďku a nezakončili ji v místní hospodě na lokálním jídle! Koneckonců, hlavním důvodem, proč my blázni pracujeme v cyklistickém průmyslu, je to, že milujeme jízdu na kole. Ať už se starými známými nebo novými přáteli. Protože to je na ježdění na kole to nejlepší. Objevíte se kdekoliv na světě, skočíte do sedla a dáte si high five s kýmkoliv na trailu, jako byste se znali léta. Parta z GT Bicycles nebyla jiná. A jejich vášeň pro jízdu na kole je stejná jako jejich vášeň pro výrobu kol.

Po několika dnech strávených v Orange County mohu s jistotou říci, že jsem potkal jen málo lidí, kteří jsou tak nadšení z práce pro svou značku jako tým GT Bicycles. A když máte takové nadšení, je téměř nemožné, abyste neuspěli v cestě za svým cílem. A na základě některých nedávných výsledků v závodech, které jsme viděli na novém modelu GT Fury i na jejich trailových a enduro kolech, se zdá, že jsou nejen zpátky na správné cestě, ale že nabírají rychlost a mají na dohled stupně vítězů. Máme vybraných několik nových modelů GT k testování a nemůžeme se dočkat, až je postavíme a zašpiníme na našich domácích trailech, takže nezapomeňte sledovat The Loam Wolf, kde se recenze na nová kola GT brzy objeví.

Zdroj: Drew Rohde, Eric Winkler, The Loam Wolf

