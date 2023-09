Maxxis tire talk ze skotského Fort Williamu

Na serveru Pinkbike se objevil článek ve spolupráci s výrobcem plášťů Maxxis, ve kterém se mimo jiné dozvíte, jaké jsou výhody jednotlivých druhů směsí, tipy od profíků na téma běžného použití plášťů nebo jaké tlaky veze Sam Blenkinsop při závodě na trati ve skotském Fort Williamu.

Celý článek najdete pod tímto odkazem. My si pro vás připravili to nejdůležitější z něj. Redaktoři ze serveru Pinkbike si nejprve povídali s Chrisem Yatesem z Maxxisu, poté s mechanikem Laurieho Greenlanda, Lee Huskinsonem, a nakonec vyzpovídali sjezdovou legendu Sama Blenkinsopa.

Nejoblíbenější kombinace plášťů Maxxis

Nejčastější kombinace, kterou na závodech můžete na kolech vidět, je Maxxis Assegai vepředu a Maxxis Minion DHR 2 vzadu. Ptáte se proč? Skvěle se hodí do velké většiny podmínek a fungují na všech površích. Jejich velkou výhodou je také to, že jsou skvěle čitelné a jezdec vždycky ví, co od nich může čekat.

U Assegaiů většinou všichni volí verzi s DH Casingem a směsí MaxxGrip, u DHR 2 pak často sahají po variantě DoubleDown se směsí MaxxTerra pro lepší odvalování. Hlavní výhodou plášťů s DH Casingem je především jejich větší odolnost proti průrazu a možnost vozit nižší tlaky. Naopak pláště ve verzi DoubleDown se směsí MaxxTerra nabízí nižší hmotnost a díky tomu i lepší odvalování a trakci na výjezdech ze zatáček.

Ale i mezi jezdci se najdou výjimky. Například Laurie Greenland z týmu Santa Cruz Syndicate má na svém kole nejčastěji obuty Minion DHR 2 v šířce 2.4 palce proto, že má raděj užší profil pláště. Předek i zadek vozí ve směsi MaxxGrip pro maximální přilnavost. Naopak Sam Blenkinsop vozí vepředu i vzadu většinou Maxxis Assegai ve variantě DH Casing, pro maximální ochranu proti průrazu.

A jaké jsou typy pro běžné jezdce?

Chris Yates radí především kontrolu tlaků v pneumatikách. Dle jeho názoru je pořízení digitálního tlakoměru jednou z nejlepších investicí, jakou může biker udělat. Pak už jen zbývá vzít si jej sebou na trail, k tomu přibalit pumpičku a testovat, jaký tlak sedne vašemu jízdnímu stylu nejlépe. Obecně doporučuje nevozit tlaky nižší než 18 psi, což odpovídá 1,25 bar.

Lee Huskinson, mechanik Santa Cruz Syndicate, doporučuje držet se klasických pravidel, nedávat zbytečně moc tmelu do plášťů (pokud vozíte bezduše) a při mytí kol se snažit nemýt často pláště, protože je to může zbavovat jejich vlastností. Stejně tak nedoporučuje obouvat pláště, které měl prodejce dlouho na skladě, i když budou za dobré ceny.

Zdroj článku: www.pinkbike.com

