TIME se slevou 50 %

TIME, výrobce špičkových cyklistických pedálů, který je součástí portfolia značky SRAM, přichází s velice zajímavou nabídkou pro své zákazníky. Fanoušci této renomované značky mohou nyní pořídit všechny pedály a kufry této značky se slevou 50 %!

Pedály TIME jsou mezi cyklisty ceněny pro svou lehkost a perfektní zpracování. V nabídce výrobce je široká škála silničních, lehkých XC i odolných enduro pedálů, odstupňovaná dle výkonnosti. Vybere si každý. Tato akce bude časově omezena. Využijte tedy příležitosti vylepšit své vybavení na kolo za velice zajímavé ceny.

Lehké ATAC XC

Základní provedení pedálů ATAC XC 4 s dutou ocelovou osou, díky níž jsou lehké a odolné. Systém ATAC nabízí velmi snadné zapínání. Otevřená konstrukce zabraňuje usazování nečistot a zajišťuje tak vždy spolehlivý výkon. Doporučená maloobchodní cena je 850 Kč. Vyšší verze pedálů ATAC XC 8 je ideální volbou pro ty, kteří mají závodní ambice. Karbonové tělo pedálu snižuje hmotnost a zajišťuje lepší přenos energie. Doporučená maloobchodní cena je 2 050 Kč. Nejvyšší verze pedálů ATAC XC 12 přináší oproti předchozím verzím titanovou osu a se svojí váhou 124 g patří k nejlehčím pedálům na trhu. Doporučená maloobchodní cena je 3 200 Kč.

Silniční XPRESSO a XPRO

Model XPRESSO 4 je určen pro každodenní použití s horní deskou z nerezové oceli a dutou ocelovou osou. Nízká výška, široká platforma pedálu a tři nastavení předpětí z něj dělají pedál pro snadné používání. Systém Iclic vyžaduje pouze lehké sešlápnutí při zapínání. Doporučená maloobchodní cena je

1 000 Kč.

Model XPRO 10 představuje nejlepší kombinaci ceny a výkonu. Přenos síly a stabilita jsou maximalizovány díky velké ploše pedálu. Spodní strana pedálu upravena pro zlepšení aerodynamiky a ochranu karbonového těla. Pedál využívá dutou osu z nerezové oceli. Patentovaný předotevřený systém ICLIC umožňuje rychlé a snadné zacvaknutí, a tři polohy pro přesné nastavení tlaku upínacího mechanismu. Doporučená maloobchodní cena je 2 050 Kč.

Verze XPRO 12 je pak ideální volbou pro ty, kteří chtějí ušetřit nějaký ten gram, ale zároveň požadují od pedálů vysoký výkon. Titanová osa a karbonové tělo pedálu, to je to, co dělá z těchto pedálů ideální vybavení pro výkonnostně orientované jezdce. Doporučená maloobchodní cena je 3 750 Kč.

Spokojíte se jen s tím nejlepším? Pak model XPRO 15 je přesně pro vás. Karbonové tělo pedálu, ložiska CeramicSpeed a superlehká, dutá titanová osa. Výsledkem je váha 87,3 g na jeden pedál. Doporučená maloobchodní cena je 5 750 Kč.

Lehké trailové ATAC MX

S hmotností pod 200 gramů na pedál je MX 2 velmi všestranný a cenově dostupný. Velká platforma a samočisticí konstrukce z něj činí ideální volbu pro cyklisty, kteří se poprvé vydávají objevovat krásy trailového ježdění. Doporučená maloobchodní cena je 775 Kč. Model MX 4 nabízí díky duté ocelové ose nižší hmotnost. Doporučená maloobchodní cena je 1 000 Kč.

Model MX 6 je pak ideální pedál pro všechny typy horských kol. Díky nadměrně velké duté ocelové ose je lehký a zároveň dostatečně odolný do jakýchkoliv podmínek. K dispozici je také verze DH 4, která má hliníkové tělo a nadměrně velkou osu, aby zvládl i ty nejdrsnější traily a největší sjezdy. Doporučená maloobchodní cena je u obou 1 300 Kč.

Odolné SPECIALE ENDURO

SPECIALE 8 se skládá z hliníkového těla, které je o něco kompaktnější než u vyššího modelu SPECIALE 12. Přesto nabízí stabilní platformu a čtyři nastavitelné piny pro optimální grip. Systém upínání s možností mikroregulace předpětí umožňuje vyladit funkci pedálu pro preferovaný styl jízdy. Patentovaný systém upínání TIME umožňuje snadný nástup a předvídatelné vypnutí, stejně jako samočisticí konstrukce, která zajišťuje spolehlivý výkon za všech podmínek. Doporučená maloobchodní cena je 1 950 Kč.

Model SPECIALE 12, vyvinutý pro požadavky profesionálních enduro závodů. Je vyroben z hliníkového těla 6106-T6, které je o 20 % odolnější než ostatní druhy hliníku. Široká platforma, nastavitelné piny pro optimální grip a mikronastavitelný upínací systém. Doporučená maloobchodní cena je 3 550 Kč.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách TIME.

