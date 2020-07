V minulém díle údržby jízdního kola jsme se věnovali očistě. Zaměřili jsme se na různou míru znečištění, různé komponenty a neopomněli ani finální ochranu povrchu. Dokonalou očistou to však nekončí. Jelikož společně s mytím odstraníme i většinu maziv, je nutné tyto složky následně vhodným způsobem doplnit. Čím mazat řetěz a jednotlivé komponenty si povíme v tomto příspěvku.

MOTOREX – Oil of Switzerland

Značka MOTOREX je švýcarským výrobcem maziv a dalších produktů s více jak stoletou tradicí, jehož výrobky nachází uplatnění ve třinácti různých průmyslových odvětvích. A cyklistika je jedním z nich. Díky takto širokému záběru a pověstné švýcarské preciznosti si můžete být vždy jisti, že s výrobky MOTOREX poskytujete svému kolu tu nejlepší péči.

I ten nejlepší přípravek a to nejlepší mazivo ale nemusí splnit vaše očekávání, pokud nejsou správně zvoleny a aplikovány. Proto jsme si pro vás připravili základní přehled maziv na vaše jízdní kolo.

Tichý a plynulý chod řetězu

Řetěz je komponentem, který je ze všech ostatních mechanických částí kola vystaven nečistotám ze všeho nejvíce. Zároveň se jedná i o tu nejpoužívanější a tudíž nejrychleji opotřebovanou část jízdního kola. Zejména z těchto důvodů si zaslouží náš neustálý ale současně citlivý přístup. Čím mazat řetěz, v jaké formě a jak často? Na to si odpovíme na následujících řádcích.

Základní pravidla mazání řetězu

Jedním ze základních pravidel, které ale bývá nejčastěji opomíjeno, je to, že by se řetěz měl mazat ideálně večer před vyjížďkou. Ne po ránu pár minut před tím než vyrazíte do akce. Necháte-li jej působit přes noc, má olej možnost se plně vstřebat i do vnitřních částí jednotlivých článků, což napomáhá prodloužení mazacích intervalů, ale rovněž se tím zvyšuje životnost samotného řetězu.

Mazat bychom měli řetěz čistý, zbavený alespoň hrubých nečistot. Ideální je nanést na každý článek jednu až dvě kapky, či pomocí spreje vytvořit lehký film, ten nechat působit přes noc a ráno čistým hadrem setřít zbytky zaschlého maziva s povrchu.

V pravidelných periodách a v případě potřeby je nutné řetěz důkladně vyčistit pomocí pračky na řetěz a vhodného čisticího prostředku. K běžné očistě postačí univerzální prostředek MOTOREX Bike Clean. Pro důsledné očištění použijte MOTOREX Power Clean.

Jaké mazivo na řetěz použít

Maziva na řetěz jsou obvykle nabízena, dle jízdních podmínek, v několika variantách. Jinak tomu není ani v případě ostříleného výrobce MOTOREX. Čím tedy mazat řetěz za různých podmínek?

MOTOREX Dry Power

Dry Power je mazivem na řetěz, jež je určeno zejména do suchého a prašného počasí. Má proto řidší konzistenci a po zaschnutí a otření prakticky nelepí. Jedná se o ideální mazání pro silniční kola, krom deštivých dní. Své využití najde i u horských kol. Zde má smysl použít Dry Power zejména v teplých letních měsících, kdy je v přírodě převážně sucho a vy se z vyjížďky či závodu vracíte častěji zaprášení než zabahnění.

MOTOREX Dry Power je k dispozici v podobě lahvičky s kapátkem (100 ml) za 249 Kč, ale také jako menší či větší sprej (56/300 ml), jež pořídíte za 189 nebo 319 Kč.

MOTOREX Wet Protect

Wet Protect je mazivo, které je naopak určeno do nepříznivých podmínek, kdy předem víte, že vás čeká mokro či vlhko a bláto. Případně také pokud se na vaší trase nachází více brodů. Tento olej je hustší, o něco více lepí a na vašem řetězu tak vydrží déle. Proto si můžete být jisti, že jej jeden či více brodů jen tak nespláchnou.

Olej Wet Protect lze aplikovat celoročně, případně kdykoli, kdy předem nevíte, jaké podmínky vás na vaší trase čekají, nebo pokud je počasí nestálé. Vhodný je především pro horská kola, doporučit jej ale můžeme i na kola silniční. Zejména pak pro jízdy za zhoršených povětrnostních podmínek.

MOTOREX Wet Protect je k dispozici v podobě 100ml kapátka v ceně 229 Kč, ale volit můžete i mezi menším či větším sprejem (56/300 ml) za 209/309 Kč.

MOTOREX City Lube

City Lube je universální mazací prostředek pro řetězy jízdních kol. Jedná se o olej vhodný pro dlouhodobé použití, který chrání pohyblivé díly před korozí a rovněž pomáhá snížit jejich opotřebení. Pro své všestranné schopnosti a vysokou stálost je vhodný zejména jako mazivo e-biků, městských či turistických kol.

Motorex City Lube je k dispozici v podobě lahvičky s kapátkem (100 ml) za 189 Kč, ale také jako menší či větší sprej (56/300 ml) za 189/269 Kč.

Výběr vhodného balení

Co se týče vhodné formy daného maziva, volba je čistě na vás. Výhodou oleje na řetěz ve spreji je hlubší aplikace do jednotlivých článků řetězu. Je třeba však dát pozor na nechtěné potřísnění ostatních komponentů, zejména pak brzdových kotoučů a třmene. Kapátko nabízí jednoduchou a přímou aplikaci. Vyžaduje však rozetření a následné setření přebytečného maziva. Menší balení ve spreji pak oceníte v případě, kdy se hodí mít olej na řetěz po ruce i během jízdy.

Čím a jak mazat řetěz – stručně v bodech

Mažeme pouze suchý řetěz zbavený nečistot.

Řetěz je vhodné mazat v předvečer vyjížďky či závodu.

Namazaný řetěz nesmí být ani suchý ani utopen v oleji.

Do suchého počasí použijeme MOTOREX Dry Power.

Za mokrého a deštivého počasí aplikujeme MOTOREX Wet Protect.

Pro městská kola a elekrokola je vhodný MOTOREX City Lube.

Nezapomínejte ani na ostatní komponenty

Řetěz je bezesporu komponentou, která, co se týče údržby, vyžaduje nejvíce naší pozornosti. Jsou tu ale i další neméně důležité pohyblivé části jízdního kola. Čím tedy mazat ostatní komponenty?

Krom řetězů se olej MOTOREX Dry Power či MOTOREX City Lube díky své konzistenci hodí i pro běžné domazávání dalších pohyblivých dílů jako jsou lanka a bowdeny, čepy přehazovačky či přesmykače, pedály a další.

Co se týče uzavřených ložiskových částí, jejichž údržbu často raději přenecháme odborným servisům, ty se neobjedou bez speciálních maziv. Pouštíte-li se však do útrob středového a hlavového složení, předního či zadního náboje a ořechu, nebo v případě, že chcete sami updatovat komponenty jako vidlici či kliky, neobejdete se bez hutnějšího vazelínového maziva jako je MOTOREX Bike Grease. Daná vazelína se vám bude ale hodit i při tak běžné věci, jako je montáž pedálů čí údržba pevných os.

MOTOREX Bike Grease 2000

Jedná se o mazivo na vápníkové bázi s pozoruhodně dlohodobým mazacím účinkem. Je vysoce vodoodpudivé a extrémně odolné vůči tlaku. Disponuje zvýšenou odolností proti oxidaci a stárnutí. Je ideálním mazivem pro ložiska. Díky schopnosti zabránit galvanické korozi se rovněž hodí pro konzervaci elastomerů a těsnění.

Balení Bike Grease 2000 100 g pořídíte za 319 Kč. Objemnější zásoby tohoto maziva v objemu 850 g vychází na 669 Kč.

S MOTOREX White Grease pak dosáhnete lepších vlastností pokud jezdíte celoročně. Při nízkých teplotách totiž neztrácí na své tvárnosti. Po White Grease v ideálním případě sáhnete při montáži klik, ořechu či náboje.

MOTOREX White Grease

White Grease je lubrikačním mazivem na bázi lithia, které je obzvláště vhodné pro jízdní kola. Toto mazivo výrazně snižuje opotřebení a zůstává plně tvárné i při nízkých teplotách. Své ideální využití najde zejména u kluzných ložisek a středových složení.

MOTOREX White Grease 100 g vás vyjde na 309 Kč. Balení 850 g je za cenu 839 Kč.

Velmi šikovným nástrojem, který vaše ruce ušetří potřísnění od daných maziv, je MOTOREX Grease Gun. Tento aplikátor vám výrazně zpřístupní hůře dostupná místa a zároveň umožní přesné dávkování díky němuž ušetříte nejen vaše cenné mazivo, ale i spotřebu ubrousků, utěrek a mýdla potřebných pro následné očištění rukou a všeho, čeho byste se posléze potřísněnýma rukama jinak dotkly.

MOTOREX Grease Gun

Nástroj, který je nutnou součástí každé profi cyklo dílny. Díky této pistoli dokážete pohodlně a s čistýma rukama aplikovat vazelínu i do těžko dostupných míst. Zásobník disponuje celkovým objemem 850 g, který lze velmi snadno v případě potřeby doplnit.

Pomocníka MOTOREX Grease Gun můžete mít ve své dílně za cenu 1.499 Kč.

Péče o karbonové komponenty

MOTOREX Carbon Paste najde své využití převážně v případě zajištění karbonových sedlovek, ale uplatnit se dá kdekoli, kde chcete zamezit pohybu ve spojích mezi karbonovými či hliníkovými komponenty.

Velkou výhodou je možnost pevného zajištění za nižšího dotahovacího momentu. Použitím MOTOREX Carbon Paste tak v mnoha případech předejdete zničení drahých karbonových komponentů. Tato vychytávka by měla být nedílnou součástí i každé domácí dílny.

MOTOREX Carbon Paste

Karbonová pasta MOTOREX je ideální volbou pro montáž karbnových a hliníkových dílů, jakou jsou sedlovky, pedály, řidítka, představce a jiné. Toto mazivo následovně usnadňuje demontáž zajištěných spojů a snižuje potřebný utahovací moment až o 30 %!

Pastu MOTOREX Carbon Paste v balení 100 g pořídíte za cenu 519 Kč.

Kdo maže, ten jede

Dostatečná a pravidelná údržba mechanických částí vašeho jízdního kola výrazně prodlužuje životnost jednotlivých komponentů a zajišťuje jejich plynulý chod a spolehlivost. Z toho důvodu není vhodné čekat do chvíle, kdy vaše kolo prosí o údržbu prostřednictvím zvuků a omezené pohyblivosti mechanických částí. Myslete tedy na příhodnou prevenci a dopřejte svému kolu pravidelný servis a péči.

Čím mazat řetěz a jednotlivé komponenty jsme si dnes osvětlili. V příštím díle údržby jízdního kola navýšíme laťku a zaměříme se na servis hydraulických kotoučových brzd.

V případě zájmu o produktový sortiment MOTOREX kontaktujte či navštivte některého z prodejců autorizované sítě MOTOREX.

