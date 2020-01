V rámci filipínského projektu Bikes for the Philippines, na kterém mimo jiné spolupracuje i pionýr a dlouholetý GT ambasador Hans Ray, proběhla začátkem roku další stavba určená k volnému prodeji. Získané peníze budou věnovány právě zmíněné charitě Bikes for the Philippines, jejímž cílem je zajistit sociálně znevýhodněným dětem a studentům snazší přístup ke vzdělání. Inspirativní stavba založená na rámu GT Avalanche 29 Comp Red je ke zhlédnutí ve videu níže.

