Nová tretra MAVIC Comete Ultimate II

Australský etapový závod Tour Down Under v neděli zvedl svoji oponu a tým EF vyrazil na 1,7km okruh v centru Adelaide posílen o nové tváře. Letošními nováčky týmu jsou třiadvacítkáři Američan Nielson Powless a Nor Kristoffer Halvorsen plus benjamínci týmu Belgičan Jens Keukeleire a Němec Jonas Rutsch. Vybavením týmu, jehož klíčovým prvkem je minulého roku přepracovaný model […]