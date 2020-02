Cannondale Factory Racing Team – video highlights 2019

Jezdci týmu Cannondale Factory se již soustředěně připravují na letošní závodní sezónu, kterou tento čtvrtek zahájí etapovým závodem Tankwa Trek. Ještě před tím než se závodní kolotoč plně roztočí, tým posílá do světa krátké video mapující významné okamžiky minulé sezóny.

Co stojí za úspěchem nejúspěšnějšího XC týmu loňské sezóny? Jaké je to být neustále na cestách? Jaké vztahy panují mezi jednotlivými jezdci? Na tato témata se postupně vyjadřují jezdci týmu Manuel Fumic, Herique Avancini a Maxime Marotte.

„Ingrediencí výkonnosti je mít kolem sebe kvalitní tým. Ti všichni, co jsou s námi na palubě, jsou super a je radost s nimi pracovat. Je to jeden z hlavních důvodů, proč se nám tak daří,“ poukazuje Manuel na kvality týmu. „Co se mě týče, strašně se mi líbí, jak se rozrůstáme, a jak to celé přispívá k už tak skvělé atmosféře.“

Na téma cestování Manuel dodává: „Cestování křížem krážem světem je úžasná zkušenost. Setkáváme se s mnoha skvělými lidmi a za ten rok procestujeme spoustu měst a různých zemí. Chci říct, my jsme téměř 180 až 200 dnů v roce na cestách.“

„Já věřím, že domov tvoří hlavně to, čím se obklopíte. Během celého roku jsem prožil mnoho krásných momentů, prošel mnoha těžkými chvílemi. To co mi to dává, tou nejvíc pozitivní věcí – to jsou všichni ti lidé, kteří mě obklopují.“ doceňuje Henrique zázemí týmu.

I přes své loňské úspěchy zůstává Henrique oběma nohama na zemi: „Nikdy jsem sám sebe nepovažoval za někoho s talentem. Vždy jsem si byl vědom, a také stále jsem, že se nemohu srovnávat s těmi největšími talenty tohoto sportu. Pevně ale věřím, a to se snažím dokázat i na trati, že jsem schopen s nimi závodit.“

Jak se dívá na svého brazilského kolegu Manuel? „Je jednoduché soudit někoho jen podle výsledků. Myslím si ale, že je mnohem důležitější dívat se na jezdce jako celistvou osobnost. Stejně tak i pro sport, dobrý charakter je přínosnější než jen týpek, co sbírá výsledky. ‚Avanse‘ má obojí. Je to borec, který má vynikající výsledky, je výraznou osobností a tím správným ambasadorem pro horskou cyklistiku.“

Maxime se stal pevnou součástí týmu velmi rychle. „Když se na něj podíváte z venku, je to jeden z nejvíc celistvých jezdců. Předtím, než jsme se znali, říkal jsem si, že je to jeden z nejtalentovanějších jezdců. Když jsem ho pak poznal blíže, uviděl jsem, jak moc dokázal rozvinout svůj talent. On má určitou dávku talentu v každé oblasti a to se snaží rozvinout na maximum,“ říká o francouzském jezdci Henrique. Manuel k tomu dodává: „Max je pro mě něco jako perfekcionista, a to ve všem co dělá. Začíná to jeho bikem, jeho tréninkem, jeho výživou. Věnuje pozornost každému detailu. Moc dobře sám ví, co je třeba k tomu, aby mohl závodit na té nejvyšší úrovni,“

Henrique mluví o svém parťákovi s velkou dávkou respektu: „Uvnitř týmu jsme společně takovým ideálním mixem. Když se podívám na ‚Maniho‘, on je člověk, když se zrovna nedaří, který čeká na tu správnou chvíli anebo si k tomu okamžiku vypracuje a věří, že to nakonec vyjde. A pak to dokáže. On je jezdcem, který je schopen zítra zazářit a vyhrát světový pohár. Je pro mě ohromnou inspirací.“

„S našimi různými styly a přístupy je náš tým komplexní. Navzájem se společně obohacujeme. Myslím, že to je to přesně to, co nás tak sbližuje.“ doplňuje nadto Henrique.

„Jsem opravdu rád za to, že ‚Max‘ získal svůj olympijský lístek do Tokia. A také mě velmi těší, že ‚Ava‘ vystoupal na stupně vítězů v celkovém pořadí světového poháru,“ uzavírá shrnutí loňské sezóny Manuel.

Ve čtvrtek 6. února tým startuje na etapovém závodě Tankwa Trek v Jižní Africe. Celý tým můžete blíže sledovat na jejich FB profilu nebo na stránkách Cannondale.

