Když nový Scalpel není dost nový – upgrade Scalpel Carbon 4

Jelikož jsou zimní večery stále dlouhé, dny krátké a chladné, nabízí se více příležitostí přemítat nad tím, co by se dalo na naší cyklistické výbavě vylepšit. V našem okolí se v těchto dnech s originálními stavbami a přestavbami doslova roztrhl pytel a my se rozhodli, že se s vámi o některé z nich postupně podělíme.

Prvním sdíleným příspěvkem v řadě je přestavba sériového modelu Cannondale Scalpel Carbon 4. Na první pohled nepříliš komplikovaná záležitost se však neobešla bez nečekaných nástrah.

Recenzi daného modelu Cannondale Scalpel Carbon 4 ve standardním osazení si můžete přečíst na stránkách mtbs.cz.

Jaký byl hlavní důvod přestavby?

„V mém případě jde o docela běžnou záležitost. Myslím, že se mi snad nikdy nestalo, že bych koupil nové kolo a ponechal jej v původní specifikaci. Standardně vždy měním představec, sedlo a gripy. V tomto konkrétním případě mě tížilo i NXové osazení. Chtěl jsem větší rozsah kazety, přesněji řečeno využít možnosti o zub těžšího převodu, a také se zbavit nějakého toho gramu. No a jak už to většinou bývá, zašel jsem nakonec dál než byl můj původní záměr.“

Proč právě osazení SRAM Eagle™ XX1?

„Nejprve jsem chtěl povýšit pouze o jeden stupeň na GX kazetu a doladit to přehazovačkou a řazením z řady X01, ale jelikož tu byl stále prostor jít výš, zastavil jsem se nakonec až na sadě XX1 ve zlatém provedení. Při představě, jak moc by té zelenkavé barvě slušela zlatá, jsem už nebyl ochoten ustoupit.“

Je na kole něco netradičního?

„Netradiční je v tomto případě asi silné slovo. Pravda, dnes už se Grip Shift nevozí tak často jak tomu bylo kdysi. Dokonce mě překvapilo, že je tahle možnost i součástí XX jedničky. Pro mě je to moc příjemná záležitost, děsně mi to vyhovuje. No a když jsem narazil i na otočné zavírání vidlice RockShox Twistloc, musel jsem to spárovat. Líbí se mi i celková čistota cockpitu bez řadících páček a jiných udělátek.“

„Asi bych mohl zmínit i vnitřní vedení bowdenu zadní stavbou, kdy jsem využil děr určených pro kabeláž elektrické sady. Nechal jsem se inspirovat řešením, které vozil Manuel Fumic na Cape Epicu 2018.“

Narazil jsi v průběhu na nějaké komplikace?

„No, sice jsem to nečekal, nějakou chvíli se už ve světě cyklo komponentů pohybuji, ale pár komplikací se vyvrbilo. Cannondale jsou unikátní kola s unikátními technologiemi, a to se týká hned několika komponentů. Asymetrická geometrie zadní stavby vyžaduje i asymetrickou verzi osy středového složení. Chvíli mi trvalo vyřešit, jak tam dostat zlaté kliky Sram Eagle XX1, které se v požadované verzi nevyrábí. Trik spočíval v tom, že jsem pořídil dvě sady klik a osy prohodil. Nebylo to ve skutečnosti až tak jednoduché, hlavně z důvodu, že jedna strana osy je na většině klik napevno nalisovaná. U toho jsem se doslova zapotil.“









„A ještě bych tu měl jeden tip, který možná někdo ocení. Otočný lock-out Twistloc se začal po chvíli protáčet. Přišel jsem na to, že červík, který stahuje objímku, je příliš krátký a v závitu dostatečně nedrží. Výměnou za delší se problém vyřešil – mohl jsem objímku dotáhnout natvrdo a závit držel.“

Jak dlouho celá přestavba trvala?

„Vlastní fyzická přestavba byla rychlou záležitostí. Komplikace ale nastaly s dostupností jednotlivých dílů v rámci již zmíněné kompatibility. Celé to bylo nakonec v kupě během asi jednoho měsíce.“

Jaké jsou tvé pocity z jízdy před a po?

„Musím uznat, že až takový rozdíl jsem nečekal. Celý bike je nyní tužší a lehčí, a to bylo poznat hned při prvním šlápnutí. Jo, a v neposlední řadě taky dobře vypadá.“

Jsi s výsledkem spokojený?

„No, pravda je, že je pořád co vylepšovat. Rozhodně bych uvítal tužší zapletená kola. Mám vyhlídlá Mavic Crossmax Pro. A na řadě jsou i řídítka. Člověk si rychle zvykne na lepší, ale v celku musím říct, že jsem víc jak spokojen.“

Původní výbava Nová výbava Rám Scalpel-Si, 100 mm, Ai Offset – Vidlice ALL-NEW Lefty Ocho 29″, 100 mm – Tlumič RockShox Monarch RL, 100 mm – Zamykání Fox, Remote Lockout Dual Rockshox Twistlock Kliky Truvativ Stylo 6K, 34T, Ai Custom SRAM Eagle XX1, BB 30 Ai Custom Převodník SRAM 34t Absolute Black Oval 34t Střed Cannondale Alloy PressFit30 – Přehazovačka SRAM GX Eagle SRAM XX1 Eagle Gold Kazeta SRAM PG-1230, NX Eagle, 11-50, 12sp SRAM XX1 Eagle Gold, 10-50, 12sp Řetěz SRAM NX Eagle, 12sp SRAM XX1 Eagle Gold Řazení SRAM NX Eagle, 12sp SRAM XX1 Eagle Gold, Grip Shift Brzdy SRAM Level TL hydro disc – Brzd. páky SRAM Level TL hydro disc – Ráfky Stan’s NoTubes Crest, tubeless ready – Náboj př. Lefty 60 front – Náboj z. Formula 12×142 rear w/ HG driver – Ořech HG driver Cannondale Formula KP468 XD Dráty DT Swiss Competition (Ai Offset) – Pláště Schwalbe Racing Ray – Řidítka Cannondale C2 Flat Al, 8°/760 mm – Gripy Cannondale D2 Lock-On ESI Chunky 32mm Představec Cannondale C3, 3D Forged 6061 Al Force TEAM light 100mm Hl. složení Cannondale HeadShok Si – Sedlo Fabric Scoop Flat Elite, cro-mo rails Force Team HOLE karbon Sedlovka Cannondale C2 Al, 31.6 x 400 mm Aerozine XP1.0, 31.6/400 Košík Tune Rechtstrager carbon Váha 12,22 kg 9,85 kg

O kolech Cannondale se více dozvíte na stránkách výrobce cannondalebikes.cz.

