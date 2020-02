10 věcí, které jste o eTap AXS pravděpodobně nevěděli

To, co často dělá řadící sadu výjimečnou, jsou nepatrné avšak nezanedbatelné maličkosti. Mimo technicky propracovaných a k dokonalosti dotažených detailů, které máme na SRAM eTap AXS všichni tak rádi, disponuje systém eTap AXS i celou řadou skrytých funkcí. Pojďme tak společně hlouběji nahlédnout pod pokličku nových možností, jež nabízí elektrické řadící sady SRAM RED eTap AXS a Force eTap AXS.

1. Voda nás nezastaví

Na kole sice nejezdíme pod vodou, ale i tak je dobré se ujistit, že je tu výbava, na kterou je možné se spolehnout i v tom nejkrutějším dešti. Sram se proto rozhodl vybavit všechny AXS komponenty plnou vodotěsností, a to do hloubky jednoho metru. Nyní je možné uhánět po dálnici v provazech deště s bikem na střeše a starosti o svoji novu přehazovačku, přesmykač či řazení hodit za hlavu.

2. Bezstarostná jízda na rozbitých prašných cestách

Znáte ten pocit, když vám při odskoku kol nad nerovnostmi vodou splavené štěrkové cesty každou chvíli vyskočí oči z důlků? Starosti se spadnutím řetězu jsou tím posledním, na co v tu chvíli chcete myslet. Pro tyto případy je přehazovačka eTap AXS vybavena kapalinovým tlumením Orbit™, které drží řetěz na místě a zamezuje vzniku nepříjemných zvuků.

BONUS: Toto jednoduché tlumení je zcela bezúdržbové a nevyžaduje žádné nastavení.

3. Režimy řazení, jež se přizpůsobí vašemu jízdnímu stylu

Rádi byste vypustili řazení přesmykačem zcela z hlavy? To vyřešíte volbou módu Sequential. Poté už jen stačí řadit pravou páčkou na těžší převody a levou na lehčí. A to je vše, v tomto režimu pracuje přesmykač zcela automaticky.

Možná byste se rádi vyhnuli manuálnímu kompenzačnímu odřazování přehazovačky za účelem udržení kadence poté, co jste přeřadili na přesmykači. Na tohle Sram rovněž myslel. Zvolte režim Compensating a doladění zadních rychlostních stupňů pak proběhne vždy zcela automaticky.

Oba tyto režimy je možné nastavit prostřednictvím mobilní aplikace AXS, která je dostupná zdarma na App Store nebo Google Play.

4. Změna režimů řazení během jízdy

Chtěli byste mít možnost přepnout mezi zvoleným automatickým režimem a úplným manuálním režimem v průběhu vaší jízdy? I tato možnost tu existuje. Máte-li v aplikaci AXS zvolen jeden z automatických režimů řadícího módu, k aktivaci a deaktivaci tohoto režimu použijete tlačítka AXS na zadní straně řadících pák. Tlačítkem na pravé páce režim aktivujete a tlačítkem na levé jej vypnete.

Pokud se automatický režim deaktivoval při vyjmutí baterie pro účely nabití, zapněte jej pomocí jednoho tlačítka – tlačítka AXS na pravé řadící páce.

5. Přizpůsobte si funkce řadících tlačítek vlastním potřebám

Raději byste řadili na těžší převod levou rukou? SRAM myslel i na tohle. Standardní nastavení eTap je možné upravit v aplikaci AXS. Chcete-li, tak pravou pákou můžete řadit na lehčí převod a levou na těžší.

Další natavení umožňuje, aby tlačítka dálkového řazení (Blips, Clics) vykonávala jinou funkci než páka, do které jsou zapojeny. Nastavení opět provedete pomocí aplikace AXS.

Příkladem jsou i jiné zábavné funkce:

Tlačítko Blip můžete použít například pro ovládání teleskopické sedlovky Reverb AXS

Přesmykač je možné mít pod kontrolou prostřednictvím tlačítka dálkového řazení

6. Ještě více možností řazení

Součástí standardního nastavení je funkce Multishift (vícestupňové řazení). Podržíte-li řadící páku, přehazovačka se opakovaně posune jedním směrem až do chvíle, kdy uvolníte prsty z páky. Funkci Multishift je možné si optimalizovat přímo dle svých představ. Přejete si, aby se řazení zastavilo po jednom, dvou nebo třech stupních? Vše opět nastavíte v aplikaci AXS.

Tuto funkci oceníte zejména při cyklokrosových závodech, kdy jsou řadící páky zanesené blátem, nebo během zimních jízd, kdy postrádáte cit prstech. Přehazovačka se tak i při neustálém držení páky zastaví přesně tam, kde si to žádáte.

Úplná deaktivace funkce Multishift je pak vhodnou volbou v případě elektrokol. Krok po kroku odstupňované řazení chrání komponenty při vysoko-wattové akceleraci. Právě v případě elektrokol toto nastavení prodlouží celkovou životnost mechanických komponent.

7. Mějte přehled o aktuálně zařazeném převodu bez sledování řetězové linky

Moderní GPS zařízení dnes disponují funkcí zobrazení aktuálního převodu, což vás nenutí odvracet pohled z cesty před sebou. Systém AXS ví přesně kolikrát a kdy přesně řadíte. Snažíte se vystoupat daný úsek rychleji a experimentujete s různou frekvencí šlapání? Nyní je tu možnost porovnat různé jízdy ze stejného úseku a zjistit jaký poměr převodů vám sedí nejlépe.

8. Kazeta AXS 10-33 je vhodná pro téměř jakékoli použití

Matematika je skvělá věc. Díky ní je možné se ujistit, že 12rychlostní kazeta 10-33 pokrývá stejný (technicky však o něco větší) rozsah jako 11rychlostní kazeta 11-36 a zároveň umožňuje mnohem menší odstup mezi jednotlivými pastorky. Kazeta 10-33 je mezi šesti nejtěžšími převody odstupňována po jednom zubu!

To znamená, že s kazetou 10-33, při použití dvoupřevodníku 46/33, máte k dispozici opravdu široký rozsah až do poměru 1:1 pro stoupání, a to bez toho, aniž by bylo nutné obětovat rozestup mezi rychlostními stupni.

Ještě je tu ale výpočet, který vás pravděpodobně překvapí. S jednopřevodníkem 48 a kazetou 10-33 je možné docílit shodného rozsahu jako je tomu u dvoupřevodníku 53/39 s kazetou 11-26! To znamená, že v jednopřevodníkové konfiguraci AXS získáte nastavení kola, které je více aero, je lehčí a jednoduší na údržbu a na ovládání bez oběti těsných rozestupů mezi rychlostními stupni. To představuje ideální volbu pro TT/triatlon, kritéria, cyklokros a další disciplíny.

9. Automatická pozice přesmykače pro všechny kombinace převodů

eTap AXS přesně rozpozná, kde se řetěz na kazetě nachází, a dle toho při řazení přehazovačkou pokaždé ideálně upraví i pohyb přesmykače tak, aby zabránil spadnutí řetězu. Technologie YAW pak umožňuje při přeřazení měnit i úhel vodítka přesmykače. Již není třeba si dělat starosti s doladěním přesmykače ať už je řetěz na jakémkoli pastorku.

10. Dokonalé nastavení brzdové páky

Výraz ‚Sedí jako ruka v rukavici‘ je možné v tomto případě přeformulovat na ‚Sedí jako ruka na brzdové páce AXS.‘ S úpravou vzdálenosti (5mm inbus pod gumovou krytkou v horní části páky) a regulací kontaktní vzdálenosti (2,5mm inbus pod brzdovou pákou) je možné brzdové páky vyladit k dokonalosti.

Tím to však zdaleka nekončí

Jelikož řadící systém eTap AXS prochází neustálým vývojem, společně s ním se otevírají dveře i novým možnostem. Tento vývoj z volně přístupné aplikace AXS App činí bezednou dárkovou sadu, která v současné době nemá konkurenci!

Přišli jste na další možnosti eTap AXS, jež tento seznam neobsahuje? Napište na Facebook eTap AXS Owners Group a podělte se o své znalosti s ostatními.

Článek je převzat, přeložen a redakčně upraven z anglického originálu

