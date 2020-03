Představení novinek UVEX 2020

Výrobce sportovního vybavení UVEX rozšířil svoji letošní nabídku o jednu all mountain helmu, čtyři dětské helmy, čtyři modely sportovních brýlí a jedny lifestylové brýle. Pojďme si nyní jednotlivé novinky představit blíže.

Nová helma UVEX all mountain

Není žádným překvapením, že technicky orientovaní MTB jezdci, kteří s oblibou brázdí náročné technické traily a tráví celé dny ve volné přírodě, kladou na svoji výbavu vysoké nároky. Jejich helma musí být přiměřeně lehká, dobře odvětraná a vyrobená s maximálním důrazem na pevnost a bezpečnost.

A právě takové jsou helmy UVEX určené pro all mountain jízdu, jejichž řada se pro tento rok rozrůstá o nový model, který nezatíží vaši peněženku, ale přitom nabídne ochranu plnohodnotně srovnatelnou s tou, jež disponují její dražší sourozenci.

UVEX access

Nejenom nováčci ve světě trailového ježdění, ale i zkušení bikeři ocení helmu Uvex access pro její finanční dostupnost. Tato helma poskytuje spolehlivou ochranu, ať už brázdíte jakýkoliv terén. K Vašemu pohodlí přispěje 13 ventilačních otvorů, které zajistí optimální proudění vzduchu.









Popis

Velikost: 52 – 57 cm

Skořepina: Inmould

Nastavení: IAS, monomatic, FAS strap

Komfort: 13 větracích otvorů, síťka proti hmyzu, basic výstelky

Hmotnost: od 300 g

Barevné varianty: černá, bílá matná, modrá energy, šedá matná

MOC 1.999,- Kč

Nové dětské helmy UVEX

Co je cennější než naše vlastní zdraví? Zdraví našich dětí. Tak jako vynakládá Uvex nemalé úsilí do vývoje a výroby dětských helem, měli bychom i my věnovat dostatek času výběru té vhodné helmy pro naše nejdražší.

U helem Uvex je bezpečnost a spolehlivá ochrana naprostou samozřejmostí, výrobce však nezapomíná i na to, jak důležité je, aby se dětem helmy líbily, a tak svoji nabídku dětských přileb neustále rozšiřuje a obměňuje dle aktuálních trendů. Pro tento rok přichází s celkem čtyřmi novými modely.

UVEX hlmt 4 cc

Uvex hlmt 4 cc ve speciální matné úpravě je tajným hrdinou mezi dětskými přilbami Uvex. Nabízí spolehlivou ochranu pro menší jezdce, kteří jistě ocení její stylový design.









Popis

Velikosti: 51 – 55 cm / 55 – 58 cm

Skořepina: Inmould

Nastavení: IAS, monomatic, FAS strap

Komfort: 10 větracích otvorů, basic výstelky

Barevné varianty: antracitová matná, petrolejová matná, purpurová hearts matná, červená matná graffiti

MOC 1.599,- Kč

UVEX hlmt 4

Tak jako předchozí model i Uvex hlmt 4 upoutá svým stylovým designem. Je to helma, která na první pohled zaujme a zvedne sebevědomí nejednomu mladému jezdci. Prostě a jednoduše stylová ochrana, kterou budou vaše děti nosit s hrdostí.









Popis

Velikosti: 51 – 55 cm / 55 – 58 cm

Skořepina: Inmould

Nastavení: IAS, monomatic, FAS strap

Komfort: 10 větracích otvorů, basic výstelky

Barevné varianty: purpurová donut, tmavá modrá, goji, oranžová tape

MOC 1.499,- Kč

UVEX finale junior cc

Vyrobeno pro juniorské jezdce s MTB ambicemi. Uvex finale junior CC má speciální matný vzhled a nabízí jedinečnou ochranu pro dobrodružnou jízdu v přírodě. Tento model je vybaven 11 ventilačními kanály, upínacím mechanismem IAS 2.0, sponami FAS a přezkou Monomatick, typickou pro helmy Uvex.









Popis

Velikost: 51 – 55 cm

Skořepina: Inmould

Nastavení: IAS 2.0, monomatic, FAS strap

Komfort: 11 větracích otvorů, basic výstelky, síťka proti hmyzu, možnost světla, plug-in LED

Hmotnost: od 250 g

Barevné varianty: zelená matná, modrá matná, červená/oranžová matná, petrolejová robot matná

MOC 1.299,- Kč

UVEX kid 2 cc

Komiks, komiks, komiks! To je první dojem, který na vás helma Uvex kid 2 CC udělá. Děti ji milují a rodiče ocení. Tento dětský model, jež nabízí potřebnou ochranu za každé situace, je opatřen speciálním matným povrchem s motivy komiksu.







Popis

Velikost: 46 – 52 cm

Skořepina: Inmould

Nastavení: IAS, monomatic, FAS strap

Komfort: 8 větracích otvorů síťka proti hmyzu basic výstelky

Doplňky: možnost dokoupení světla triangle LED

Hmotnost: od 185 g

Barevné varianty: lilac mouse matná, mint unicorn matná, tmavá modrá rocket matná

MOC 999,- Kč

Nové modely brýlí UVEX

Cyklistické brýle Uvex kombinují ty nejlepší technologie spolu s moderním designem. Díky tomu Vám bez problému pomohou čelit jakýmkoli povětrnostním podmínkám.

Technologie Variomatic® zajišťuje rychlé a automatické přizpůsobení měnícím se světelným podmínkám. Polarizované čočky spolu s použitou technologií Supravison® poskytují mimořádně jasný výhled bez nepříjemného zamlžování.

Nová nabídka brýlí Uvex zahrnuje jak sportovní modely vybavené danými technologiemi, tak i jeden lifestylový model pro každodenní nošení. Pojďme si je postupně představit.

UVEX sportstyle 804 V

Bezrámová konstrukce, široké zorné pole a automatické samozatmavovací zorníky jsou idieálním společníkem do jakéhokoli počasí. Uvex sportstyle 804 V tak představují ideální volbou pro jezdce s těmi nejvyššími ambicemi.







Popis

Ochrana: 100 % UVA, UVB, UVC protection

Skla: variomatic®

Komfort: za studena tvarovatelné měkké koncovky straniček, nastavitelný měkký nosník

Barevné varianty: bílá (8801), černá matná (2201), stříbrná/modrá metallic (5401), stříbrná/bílá (5801)

MOC 3.999,-Kč

UVEX sportstyle 804

Model Uvex sportstyle 804 vyniká svým moderním, výrazným bezrámovým designem a širokým zorným polem. Úprava supravision® zajišťuje ochranu proti zamlžení.







Popis

Ochrana: 100 % UVA, UVB, UVC protection

Skla: supravision®, easy to clean

Komfort: za studena tvarovatelné měkké koncovky straniček, nastavitelný měkký nosník

Barevné varianty: černá mat (2216)white (8816), stříbrná/modrá metallic (5416), stříbrná/bílá (5816)

MOC 2.199,- Kč

UVEX sportstyle 707 CV

Široké zorné pole a optimální kontrast díky technologii Colorvision – to jsou hlavní přednosti sportovně orientovaného modelu Uvex sportstyle 707 CV. Větší skla zajišťují ideální výhled, moderní a jejich výrazný vzhled přidává těmto sportovním brýlím na atraktivitě.







Popis

Ochrana: 100 % UVA, UVB, UVC protection

Skla: colorvision

Komfort: nastavitelný měkký nosník za studena tvarovatelné měkké koncovky straniček, přímé ventilační otvory

Barevné varianty: černá matná (2290), černá matná (2296), bílá (8890), bílá (8896)

MOC 2.499,- Kč

UVEX blaze III 2.0

Bez ohledu na počasí, díky výměnným sklům se model Uvex blaze III dokáže přizpůsobit jakýmkoli povětrnostním podmínkám. Brýle jsou vybaveny 100% ochranou proti UV záření.







Popis

Ochrana: 100 % UVA, UVB, UVC protection

Komfort: nastavitelný měkký nosník, měkké koncovky straniček, výměnná skla

Barevné varianty: černá matná (2210), černá/červená (2316), černá/modrá (2416), bílá/černá (8216)

MOC 1.299,- Kč

UVEX lgl 43

Moderní a atraktivní design, chytlavé barvy, maximální ochrana UVA, UVB a UVC a nastavitelné nožičky pro nadstandardní pohodlí. To je výbava nového modelu Uvex lgl 43.







Popis

Ochrana: 100 % UVA, UVB, UVC protection

Barevné varianty: černá (2216), černá havanna (6216), modrá havanna (4616), bílá matná (8816)

Moc 1.399,- Kč

Pro kompletní nabídku cyklistických helem a sportovních brýlí Uvex navštivte produktové stránky Uvex.

Sortiment helem a brýlí Uvex žádejte svého nejbližšího prodejce.

