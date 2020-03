Stavby snů – Cannondale Habit Carbon

Do našeho seriálu staveb a přestaveb tu máme hned další příspěvek. Tentokrát lehce navýšíme zdvih a zabrousíme do kategorie trail biků, v daném případě i s menším náznakem potenciálu pro enduro jízdu.

Habitův příběh

Tento projekt pochází z dílny našeho kamaráda a spolupracovníka Richarda. Jedná se stavbu trailového unikátu, která je založená na rámu sériově vyráběného modelu Cannondale Habit Carbon SE, jehož vzhled, mimo jiné, vyniká pod úhly světla se měnící perleťovou tmavě modrou až fialkovou barvou.

Abychom se dozvěděli více než je na první pohled z fotografií patrné, položili jsme Ríšovi několik otázek.

Proč právě Cannondale Habit?

Po narození dcerky v loňském roce jsem začal řešit problém přebytku kol v domácnosti. A když Cannondale představil Habita 29‘‘, tak jsem si řekl, že by mi s tímto problémem mohl pomoci a já jím nahradil enduro Jekyll a XC/trail bike Scalpel SE ve své stáji.

Jaké osazení jsi na Habita zvolil?

Kolo jsem se snažil stavět s maximálním důrazem na funkčnost a spolehlivost. V případě odpružení jsem volil to nejlepší na Trail bike od RockShoxu, čili vidlici Pike Ultimate RC2 a vzduchový tlumič Super Deluxe Ultimate RT s dálkovým ovládáním pomocí nového TwistLocku, který se na řídítkách skvěle doplňuje s hydraulickým ovládáním teleskopické sedlovky Reverb Stealth.

U pohonu se jednalo o kombinaci několika modelových řad pro získání kompletu se skvělým poměrem cena/výkon. Tím pádem jsem na kolo dal přehazovačku X01 EAGLE, jelikož ze zkušenosti vím, že snese opravdu hodně a investované peníze se vyplatí. Dále jsem použil řetěz XX1 EAGLE, který má vysoký nájezd a nebudu jej muset dlouho měnit. Další komponenty jsem volil spíše úsporněji. Takže kazeta a řazení je GX EAGLE a karbonové kliky jsou X1 EAGLE.

Co se týče brzd, tak již několik let jsem na Jekyllu a sjezďáku GT Fury vozil SRAM Code RSC, se kterými jsem byl maximálně spokojený, a když loni SRAM představil trailovou novinku G2, jenž je interně nazývána „mini Code“, řekl jsem si, že je zkusím. Takže jsem na Habita zvolil verzi G2 RSC, nabízející veškerá potřebná nastavení páky spolu s vynikající modulací brzdného účinku.













Zapletená kola byla vybrána z nabídky Mavic. Konkrétně se jedná o model XA Elite, jenž nabízí slušnou hmotnost, tuhost a odolnost za příznivou cenu. Obutí pak obstarává Maxxis, přesněji plášť Assegai ve směsi 3C MaxxTerra pro dobré ovládání vpředu a rychlejší Ardent vzadu. Samozřejmostí je bezdušové provedení.

Kokpit pak obstarává Truvativ svojí řadou Descendant s 800mm karbonovými řídítky a 50mm představcem s průměrem 35 mm.

Je na kole něco netradičního?

Netradiční je určitě sedlo Fabric Scoop Shallow ze speciální Christmas edice. Těchto sedel je jen pár kousků po celém světě a jsem přesvědčen, že je jediné v ČR.

Jaké jsou tvé pocity z nového kola?

Habit je podle očekávání živý a zábavný, ale i přes to stabilní při vyšší rychlosti. Samozřejmě oproti Scalpelu není tak rychlý ve výjezdech a po rovině a v hodně rozbitém terénu v opravdu vysoké rychlosti čas od času narazím na zdvihové limity. Kde Habit opravdu překvapil bylo na skocích, kolo jde skvěle do vzduchu a je maximálně předvídatelné. Poslední, s čím ještě asi budu laborovat je počet podložek pod představcem. Aktuální počet mi vyhovuje ve sjezdech, ale při sprintu do kopce mám řidítka pocitově výš, než bych si představoval.

Jsi s výsledkem spokojený?

Plně.😊

Podrobná specifikace

Na závěr přinášíme kompletní přehled komponentů, jimiž byla zmíněná stavba osazena. Popis a podrobnou specifikaci sériového modelu Cannondale Habit Carbon SE naleznete na stránkách výrobce Cannondale.

Rám Cannondale Habit 29‘‘ Vidlice RockShox Pike Ultimate RC2 DebonAir Tlumič RockShox Super Deluxe Ultimate RT Zamykání RockShox TwistLock Kliky SRAM X1 Eagle Carbon Ai Převodník 34 zubů Střed SRAM DUB PF30 Ai Přehazovačka SRAM X01 Eagle Kazeta SRAM XG-1275 Řetěz SRAM XX1 Eagle Řazení SRAM GX Eagle Brzdy SRAM G2 RSC Brzd. kotouče SRAM Centerline X dvoudílné Zapl. kola Mavic XA Elite Plášť přední Maxxis Assegai 2,5 3C EXO TR Plášť zadní Maxxis Ardent EXO TR Řidítka Tvuvativ Descendant Carbon DH 35 800 mm Gripy SRAM Představec Truvativ Descendant 35 50 mm Hl. složení FSA Sedlo Fabric Scoop Shallow Christmas Edition Sedlovka RockShox Reverb Stealth Hmotnost 13,5 kg

Recenzi modelu Cannondale Habit Carbon SE ve standardním osazení si můžete přečíst na cyklistickém serveru dolekop.

O kolech Cannondale a jednotlivých specifikacích se více dozvíte na stránkách výrobce cannondalebikes.cz.

Potřebujete-li poradit nebo konzultovat kompatibilitu komponentů s modely Cannondale, kontaktujte svého nejbližšího prodejce Cannondale.

