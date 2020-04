Vysněné stavby – Cannondale Topstone Carbon

Máme zde další pokračování našeho seriálu staveb a přestaveb. V tomto případě nahlédneme pod pokličku na popularitě rostoucí kategorie gravel biků. Na řadě je stavba, jejímž základem se stal karbonový rámový set Cannondale Topstone Carbon.

Příběh Cannondale Topstone

Tento krasavec pochází z dílny našeho kamaráda a spolupracovníka Ondřeje. Jde o originální sestavu gravelového speciálu, jehož základem je rámová sada sériově vyráběného modelu Cannondale Topstone Carbon Force eTap AXS.

Abychom se dozvěděli více než je na první pohled z fotografií patrné, zpovídali jsme Ondřeje prostřednictvím krátkého rozhovoru.

Proč právě Cannondale Topstone?

„U této otázky bych se rád na chvíli vrátil v čase, a to do léta loňského roku. V tu dobu jsem měl možnost vyzkoušet jak hliníkovou, tak i karbonovou verzi Topstonu. Byla to vlastně má první zkušenost s gravel biky a musím říct, že to ve mně zanechalo silné dojmy.“

„Jako první jsem se svezl na hliníkové verzí. Od prvních kilometrů jsem se smál od ucha k uchu a užíval si každé šlápnutí. Naprosto to rozmetalo mou domněnku, že na silnici patří silnička, do lesa bike a gravel je slepá ulička, která smrdí přílišným kompromisem.“

„Pár měsíců na to jsem měl tu čest s karbonovým sourozencem – úplně jiná písnička. Ne snad že by jízda na něm nebyla zábavná. Karbonový Topstone sdílí vše dobré se svým hliníkovým bráchou a k tomu navíc disponuje ještě jednou skvělou vlastností a to, že neuvěřitelně dobře jede. V tu chvíli myšlenka dozrála a bylo jen otázkou času, kdy se stane skutečností.“

Jaké osazení jsi na Topstone zvolil a proč?

„Základní ideou bylo postavit rychlý gravel bike, který zvládne suplovat silničku. Od začátku jsem měl jasno v tom, že chci jednopřevodník. Drobné obavy z odstupňování převodů na silnici tu byly, ale ukazuje se, že to není až tak limitující, jak jsem si zprvu myslel. Sram Rival jsem volil s ohledem na funkčnost a příznivý poměr cena/výkon. Pohon pak doplňují karbonové kliky Sram Force DUB osazené převodníkem se 40 zuby a kazeta 10-42.“





„Po krátkém zvažování jsem se nakonec rozhodl, že si kola napletu dle svých představ. Zvolil jsem ráfky Mavic Open Pro UST Dics v kombinaci s náboji Sram 900 a 28 dráty vpředu i vzadu. Obutí pak obstarává univerzální, přitom lehká guma Maxxis Rambler 700×40 v bezdušovém provedení s ochranou boků EXO.“

„Za zmínku určitě stojí ještě stále poměrně čerstvá novinka mezi gravel řídítky – Zipp Service Course SL-70 XPLR, která mi naprosto učarovala svým tvarem, hmotností i designem. Nepochybně můj nejoblíbenější komponent na kole.“

„Co se představce a sedlovky týče, volil jsem ekonomičtější varianty z řady Zipp Service Course. Nyní se tu ale nabízí prostor, že bych si v blízké budoucnosti udělal radost karbonovou sedlovkou Zipp SL a představcem Service Course SL.“

Je na kole něco netradičního?

„Neřekl bych vyloženě netradičního, ale již zmíněné napletení kol může být pro někoho přeci jen trochu překvapivé.“







Narazil jsi v průběhu na nějaké komplikace?

„Vše šlo jako po másle. Například protahování hadic a bowdenů. U mnohých kol je to otravná práce. U Topstonu je to díky vedení Directline naprostá hračka.“

Jak dlouho celá stavba trvala?

„Zhruba 6-7 hodin. Časově nejnáročnější bylo vyplétání a centrování kol.“

Jaké jsou tvé pocity z jízdy?

„Jelikož jsem nováčkem mezi štěrkoletci, museli jsme si s Topstonem ze začátku malinko ujasnit pojmy. Když jsem ho, musím říci neúmyslně, zatáhl do terénů, které jak už teď vím, nejsou rajónem gravel biků, vysvětlil mi to kupodivu velmi šetrně. Nejširší úsměv mi dokáže vykouzlit na širokých lesních a polních cestách, kterých je v mé oblíbené lokalitě, Moravském Krase, požehnaně. Máme spolu tedy pořád co objevovat.“

Jsi s výsledkem spokojený?

„Naprosto! Dostal jsem se na hmotnost pod 9 kg včetně pedálů a košíků, což bylo takovým nevyřčeným přání. Tím největším pozitivem pro mě však je, že mi každé šlápnutí na Topstonu dělá radost. Už teď společně spřádáme plány na nějaké to letní dobrodružství.“ 😊







Podrobná specifikace

Na závěr přinášíme kompletní přehled komponentů, kterými byl tento Cannondale Topstone nestandardně osazen. Popis a podrobnou specifikaci sériového modelu Cannondale Topstone Carbon naleznete na stránkách výrobce Cannondale.

Rám All-New, BallisTec Carbon, Kingpin suspension system, Proportional Response size-specific construction, Directline internal cable routing, BB30-83 Ai, 142×12 Speed Release thru-axle, flat-mount disc, removable fender bridge, multiple gear/bottle mounts, dropper post compatible Vidlice All-New, BallisTec Carbon, 55mm OutFront offset, SAVE, 1-1/8” to 1.5” steerer, integrated crown race, Directline internal routing, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, gear/rack/fender mounts Kliky Sram Force Carbon DUB AI 175 mm Převodník 40T Střed Sram DUB BB30 83-A Road AI Přehazovačka Sram Rival 1x Long Cage Kazeta Sram XG 10-42 Řetěz Sram PC 1130 Řazení Sram Rival 1x HRD Brzdy Sram Rival HRD Brzd. páky Sram Rival 1x HRD Ráfky Mavic Open Pro UST Disc 28H Náboj př. Sram 900 12×100 28H Náboj z. Sram 900 12×142 XD Driver 28H Ořech Sram XD Dráty DT Swiss Competition Pláště Maxxis Rambler Kevlar 700×40 EXO T.R. Řidítka Zipp Service Course SL-70 XPLR 44 cm Omotávka Zipp Service Course CX Představec Zipp Service Course 100 mm Hl. složení Cannondale Sedlo Selle San Marco Aspide Racing Narrow Sedlovka Zipp Service Course 27,2 mm 350 Košíky Fabric Gripper Hmotnost 8,95 kg (včetně pedálů a obou košíků)

Představení Cannondale Topstone Carbon a jednotlivým technologiím, jež jsou na modelu Topstone Carbon použity, jsme se blíže věnovali v článku Nový Cannondale Topstone Carbon.

Recenzi modelu Cannondale Topstone Carbon Force eTap AXS ve standardním osazení si můžete přečíst na cyklistickém serveru MTBS.

O kolech Cannondale a jednotlivých specifikacích se více dozvíte na stránkách výrobce cannondalebikes.cz.

Potřebujete-li poradit nebo konzultovat kompatibilitu komponentů s modely Cannondale, kontaktujte svého nejbližšího prodejce Cannondale.

