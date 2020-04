Vysněné stavby – GT Grade Carbon

V tomto dílu seriálu staveb a přestaveb se opět vracíme ke stále více populární sekci gravel biků. Novým přírůstkem je oblíbený pionýr mezi štěrkolety GT Grade ustrojený na rámovém setu Grade Carbon PRO.

Příběh GT Grade Carbon

Tento projekt pochází z dílny našeho kamaráda a spolupracovníka Ondřeje. Jedná se stavbu gravel speciálu, která je založená na rámové sadě sériově produkovaného modelu GT Grade Carbon PRO , který v letošním roce získal nejedno ocenění.

Začátkem roku si model GT Grade Carbon Expert vydobyl označení ‚hvězdný bike‘ díky nálepce ‚Editor’s Choice‘, kterou mu během testu přidělili redaktoři cykloportálu off-road.cc. Později byl GT Grade Carbon Expert v recenzi pořádané časopisem Cycling Plus a internetovým portálem Bike Radar vyhodnocen jako ‚Gravel Bike of the Year 2020‘.

Abychom se této unikátní stavbě dozvěděli více než je na první pohled z přiložených fotografií patrné, položili jsme Ondrovi naši tradiční sérii otázek.

Proč právě GT Grade Carbon?

„Tohle je celé příběh sám o sobě. A této chvíli možná už i vášeň. Vzpomínám si na léto 2014, kdy jsme poprvé představili světu GT Grade. V tu chvíli se zrodil zcela nový fenomém – gravel bike. Letos to je již moje šestá sezóna s Gradinou. Pravda, během těch let došlo i na malou nevěru, ale to už je zase jiný příběh.“

Jaký byl hlavní důvod stavby?

„Pro stavbu jsem se rozhodl z několika důvodů. Exklusivně jsem měl možnost získat samostatný rám GT Grade Carbon PRO a vytvořit si tak celek bez jakýchkoliv kompromisů. Nezanedbatelným faktorem byl i samotný design rámu. Kombinace RAW karbonu a metalického laku s odstínem copper mě prostě dostala!“

Jaké osazení jsi na GT Grade Carbon zvolil a proč?

„Na gravel bike prostě patří jednopřevodník. Za mě je to jasná věc. Takže jiná volba než SRAM na tohle americké kolo ani neexistovala. Před třemi lety jsem začínal na Rivalu, což je parádně vyvážená sada. Přechod na Force byl logickým krokem a chvilková zkušenost se základní, ale pro mé překvapení velmi funkční sadou Apex 1 jen potvrdila, že není jiná cesta než Force. Osazení je tedy komplet na Force 1. Tato sada plně uspokojuje moje požadavky na kvalitu, funkčnost a mám ji také hodně najetou. V hledáčku byla i stavba na elektrické verzi AXS, ale nejsem zastáncem kazety 10-50 a aktuální setup 10-33 na Force AXS je prostě málo.“

Je na kole něco netradičního?

„V podstatě nic zásadního. Možná, tím, že jsem měl tu možnost jít do nejvyšších kategorií komponentů, stojí za zmínku celková hmotnost pod 8 kg bez pedálů. Detaily jako titanový košík King Cage už jsou jen pomyslnou třešničkou.“

Narazil jsi v průběhu na nějaké komplikace?

„Naopak. V tomto případě šlo o čistou radost. Grade jsem si skládal sám. Jednoduchost, čistota venkovního vedení, bez duší…“





Jak dlouho celá stavba trvala?

„Komponenty jsem ladil pár týdnů. Nebylo kam spěchat. Pak došlo na finální sestavení. Jakoby se čas úplně zastavil. Udělal jsem si prostor jen čistě na to a pořádně si to vychutnal.“

Jaké jsou tvé pocity z jízdy?

„Tady bych asi srovnával s mým starým modelem GT Grade, který mám za ta léta načtený a znám jej do nejmenšího detailu. Největší radost mi udělalo to, že jsem na kolo sedl po téměř roce a připadal jsem si jak doma. Nový model navíc nabízí větší komfort díky zadní stavbě Floating Stays. A když se k tomu přičtou ještě čtyřicítky pláště… A to, co je nejvíc, je kombinace představace a především nových řídítek Zipp Service Course SL-70 XPLR. Jezdím hodně horní úchop a tyto gravel řídítka splňují všechny moje představy ideálního kokpitu.“

Jsi s výsledkem spokojený?

„Na 95%. Čeká mě totiž ještě jeden zásadní upgarde. O tom snad ale někdy příště.“

Galerie GT Grade Carbon

V následující galerii vám přinášíme detailní náhled na jednotlivé rysy Ondrovy unikátní stavby GT Grade Carbon.















Podrobná specifikace

Na závěr přinášíme kompletní přehled komponentů, kterými byl tento nestandardní Grade Carbon osazen. Popis a podrobnou specifikaci sériového modelu GT Grade Carbon PRO naleznete na stránkách výrobce GT.

Rám GT Grade Carbon 55 cm Vidlice Grade Carbon Tlumič – Zamykání – Kliky SRAM Force 1 Převodník SRAM 42 X-sync Střed Pressfit DUB Přehazovačka SRAM Force 1 dlouhé vodítko Kazeta SRAM X01 10-42 Řetěz SRAM PC-1170 Řazení SRAM Force 1×11 Brzdy SRAM Force hydraulické Brzd. páky SRAM Force 1 Ráfky Mavic Ksyrium Allroad Náboj př. Mavic Ksyrium Allroad Náboj z. Mavic Ksyrium Allroad Ořech XD Dráty Mavic – ploché, ocel Pláště Maxxis Rambler 700×40 SlickShield Řidítka Zipp Service Course SL-70 XPLR 440mm Gripy Představec Zipp Service Course SL 90mm Hl. složení FSA Orbit Sedlo Fabric Scoop PRO Shallow Sedlovka Zipp SL Speed Seatpost 20mm offset Košík King Titanium Cage Hmotnost 7,95 kg (bez pedálů)

