Brněnské finále ČP v režii rodinky Cannondale

Poslední srpnový víkend hostilo Brno, konkrétně sportovní areál za pavilonem Anthropos, finálový podnik letošní série Českého poháru horských kol. Tato událost byla výjimečná v moha směrech. Díky silné mezinárodní účasti si dokonce vysloužila přezdívku ‚malý svěťák‘. Mimo kompletní tým Cannondale Factory Racing, jež demonstroval svoji nadvládu v elitním závodě mužů, bylo závodní pole propleteno zahraniční účastí ve všech klíčových kategoriích.

Rozšířený tým GAPP System – Kolofix MTB Racing

Zadání pro GAPP System – Kolofix MTB Racing Team bylo jasné. Jitka Čábelická měla namířeno k obhajobě vítězství celkové série Českého poháru. Pro Lukáše Kobese a Tomáše Paprstku, a vlastně i Jíťu, to byl zejména ostrý test v silně nabitém startovním poli před nadcházejícími závody Světového poháru, jež se letos odehrají kompletně na české půdě.

Tomuto týmovému závodnímu úsilí předcházelo společné soustředění ve vyšší nadmořské výšce, které o týden zpět absolvovali ve švýcarských Alpách. Týmové barvy vezl v Brně i nadějný mladík Vojtěch Hrstka, jenž využil poslední příležitosti posbírat cenné body v silně obsazené kategorii juniorů.

Na závodním výkonu jezdců se viditelně podepsala i únava a pobyt ve vyšší nadmořské výšce. Nezbylo tak nic jiného, než zatnout zuby a zabojovat o každé sousto bodovacího systému. V cíli Lukáš ztratil čtyři minuty na vedoucího Henriqua Avanciniho, kterému sekundoval týmový kolega Maxime Marotte. Kobi tak mezi elitními jezdci dojel na 14. místě. Tomáš Paprstka se nějakou chvíli tahal o pořadí s Manuelem Fumicem, dalším jezdcem sedlajícím nový Cannondale Scalpel, a závod završil 22. místem. Jitka projela cílem jako šestá nejrychlejší žena dne a patří jí tak celkové vítězství letošní série ČP.

Tak jaké to letošní Brno bylo

Po závodě jsme se členů týmu zeptali na jejich dojmy z Brněnského klání a další vyhlídky či očekávání pro blížící se světovou sérii v Novém Městě na Moravě.

Finálový závod Českého poháru je za vámi. Můžete nám říci pár slov k závodu?

Jíťa: „V Brně se opět sešla velmi slušná konkurence, řekla bych něco mezi Touškovem a Zadovem. Vždy vítám, když dorazí někdo z venku. Závod je pak úplně jiný a je to i takové poměření výkonu. Finálový závod moc pozitivně hodnotit nemůžu. Tedy vlastně na to, že mi to kromě dolů tentokrát nešlo ani nahoru a ani po rovině, tak 6. místo v této slušné konkurenci nebyl až takový průšvih.“

„Celý závod byl ale takové trápení. Zřejmě to byl důsledek návratu ze čtrnáctidenního soustředění ve výšce, které jsem absolvovala vůbec poprvé. Navíc jsem během soustředění nebyla nějakou chvíli na 100 % fit a to se na tom všem pravděpodobně podepsalo. Nicméně se mi podařilo po čtvrté za sebou celkově vyhrát Český pohár, takže ta radost tam je.“

Kobi: „Na startu se sešla velká konkurence a hned po výstřelu se jelo opravdu vysoké tempo. Kluci z Cannondal Factory Racing na nic nečekali a hned od lajny diktovali závod. Mně se povedl start a v nájezdu z asfaltky do terénu jsem byl asi na 5 pozici, což mně pomohlo psychicky.“

„Brněnský okruh mi od chvíle, kdy se z jisté části stala jedna velká umělá překážka plná kamenů, moc nesedí. No, a to bylo hodně znát v technice, kde jsem prostě jezdil opatrně a kluci na mě získávali cenné vteřinky. Díky tomu také přišel, asi tak v polovině závodu, hloupý pád. Musel jsem se po něm trocha srovnat a opět najít ten správný rytmus. Nebýt téhle nepříjemnosti, byl by to opravdu parádní závod. Se svým výkonem spokojený nakonec jsem, ale vím, že moje umístění mohlo být i lepší.“

Páprda: „Český pohár v Brně byl letos, co se týče konkurence, opravdu nadstandardně obsazen, a to bylo také během závodu znát. Na startovní čáru jsem šel s číslem 22, což se mi stalo i osudným. Po nepovedeném startu jsem závod rozjížděl ze 40. místa a postupně jsem se propracoval na 22. místo. Musím ale říct, že jsem se v Brně konečně cítil tak, že závodím. Do top formy to má ale pořád daleko.“

„Jinak na trať v Brně jsem se celkově opravdu těšil. Je tu jen jediné místo, které bych změnil. A to je ta kamenitá rockgarden, která není těžká a ani hezká, jen se mi zdá zbytečně nebezpečná.“

Vše směřuje k SP v Novém Městě

Na konci září vás čeká dvojitý svěťák v Novém Městě. Jaké jsou vaše vyhlídky?

Jíťa: „Do Nového Města se moc těším a doufám, že už nenastanou žádné komplikace. Program bude hodně náročný. Během pěti dnů nás čekají celkem čtyři závody (2x XCC a 2x XCO). Místní trať není profilově moje oblíbená, ale věřím, že když si vše sedne, tak to dopadne dobře. Hlavně chci zajet závod, kde si řeknu, že jsem tam nechala vše. A pokud si vylepším svůj osobák, bude to velká paráda.“

Kobi: „Samozřejmě, do Nového Města se moc těším, ale vůbec nevím, co od závodu čekat. Formu tam směřujeme a rozhodně můžu slíbit, že do závodu dám veškeré své síly.“

Páprda: „Na Světový pohár v Novém Městě se těším a hlavně doufám, že bude! Mým hlavním očekáváním je se opět o kus posunout. Věřím, že spolupráce s Karlem Martínkem mě opravdu posune. Budu startovat hodně zezadu, a tak si umístění ani netroufnu odhadovat. Navíc ještě ani neví, kolik závodníků ve skutečnosti dorazí.“

„Mám radost i z nového materiálu. Musím říct, že nový Scalpel je opravdu velká paráda. Tuhost rámu mě hodně překvapila a celková hmotnost je prostě super. Na Leftynu jsem si velice rychle zvykl a ten její chod je luxusní.“

Celému týmu GAPP System – Kolofix MTB Racing Team přejeme top formu, dobrou hlavu a silné nohy. Za jakých podmínek se Světový pohár v Novém Městě pojede se ještě uvidí. Všichni však pevně věříme, že se tam všichni sejdeme a společně tento pro letošek výjimečný svátek náležitě oslavíme.

Text: David Florián

Foto: Robin Nevřala

