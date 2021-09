PEATY’S šetří váš čas

Značka PEATY’S si za svých pár let existence dokázala získat široké davy uživatelů. Za daným úspěchem stojí bezesporu vysoká účinnost produktů, jejich uživatelská přívětivost, silný pro-ekologický postoj a v neposlední řadě i vzhled a celá řada vůní, kterými jsou některé produkty obohaceny.

Jak již z názvu vyplývá, hlavní tváří značky není nikdo jiný než samotná legenda příkrých svahů Steve Peat. Je však nutné podotknout, že za celým projektem PEATY’S ve skutečnosti stojí trojice nadšených bikerů, jejichž osobní dovednosti se vzájemně skvěle doplňují. Steve přispívá svými dlouholetými zkušenostmi, nápady a jasně formulovanými požadavky, Tom Makin je v roli vědce, který umí tajné ingredience správně namíchat a Bryn Morgan je schopen doladit tvář jednotlivých produktů k dokonalosti.

PEATY’S Tubeless Sealant aneb první vlaštovka

Podmětem pro vznik prvního produktu PEATY’S předcházela Stevova kritika, že běžné tmely v plášti rychle vysychají a ztrácí svoji schopnost zacelit defekt. Spolu s Tomem tak dostali nápad. Co kdyby částice obsažené v tmelu fungovaly podobným způsobem jako je tomu u krevních destiček. Tom následně strávil několik dnů v laboratoři a první verze Tubeless Sealantu byla na světě.

Za krátkou dobu si tmel oblíbilo i mnoho přátel v jejich okolí a následné představení takto spolehlivého tmelu široké veřejnosti bylo už jen součástí přirozeného vývoje. Zbývavlo nový produkt trefně obrandovat a značka PEATY’S byla na světě.

To byl však jen začátek. Nápady na různá zlepšení se začaly hromadit a dnes značka PEATY’S nabízí nejen zmíněný bezdušový tmel, ale i pásky do ráfku, ventilky, veškerou bike kosmetiku, maziva a vazelíny i různé stylové doplňky.

Dva pilíře značky PEATY’S

Hlavním mottem, kterého se značka PEATY’S drží, je tvrzení, že bychom měli trávit méně času údržbou a více času ježděním na kole. V praxi to pak znamená, že při práci s produkty PEATY’S odpadají některé fáze čištění jako je třeba navlhčení nebo mechanická očista kartáčem či používání pračky na řetěz. Nejsou opomenuty ani další detaily jako forma balení, čistý a pohodlný způsob aplikace, jednoduché a rychlé doplnění balení či obohacení přípravků od další nadstandardní funkce.

Naprostou samozřejmostí je důraz na plnou biologickou rozložitelnost použitých materiálů. Plné účinnosti a příjemných vůní si tak můžete užívat s pocitem, že neškodíte životnímu prostředí ani svému zdraví.

Široká nabídka produktů PEATY’S

Produkty PEATY’S je možné rozdělit do čtyř kategorií dle jejich použití na čistidla, mazadla, prostředky pro všeobecnou údržbu a bezdušový systém. My se jednotlivým kategoriím nyní pověnujeme blíže.

Čistidla Peaty’s

Pro běžnou očistu jízdního kola jsou tu dva mycí prostředky (základní bikový šampón a čistič pohonu) a dva odmašťovače (čistič brzdových kotoučů/destiček a dílenský odmašťovač určený pro kompletní renovaci starých, zarezlých nebo velmi znečištěných komponentů).

PEATY’S LoamFoam

Jedná se o běžný bikový šampón, který rozpouští hrubé přírodní nečistoty. LoamFoam vyniká svojí okamžitou účinností a výsledným dokonale čistým vzhledem. Před samotnou aplikací by se jízdní kolo nemělo oplachovat vodou. Zbytečně by se tím snížila účinnost saponátu. LoamFoam stačí nanést pomocí rozprašovače na celé kolo, nechat jen pár minut působit a poté spláchnout vodou.

Pokud své kolo umýváte pravidelně, kartáč a houbičku použijete pouze v krajních případech na silně zaschlé nečistoty. Jelikož při správném aplikaci přípravku LoamFoam odpadají dvě fáze čištění (vlhčení a mechanické čištění), čas strávený umýváním se výrazně redukuje.

Doplňkovým produktem je LoamFoam Concentrate, jež přichází na řadu ve chvíli, kdy vám došel samotný LoamFoam. Jeho doplnění je snadné. Koncentrát dolejete do nádoby ostřikovače po vyznačenou rysku a zbývající 4/5 doplníte vodou a máte opět plně nabito.

TIP: Nejprve naplňte ostřikovač vodou do 4/5 a až poté přidejte koncentrát. Při dolévání vody do koncentrátu se tvoří pěna, která brání plnému dolití vodou. Při dolévání koncentrátu do vody pěna nevzniká.

PEATY’S Drivetrain Degreaser

Aby byla očista kompletní je nutné přistoupit i ke kompletnímu odmaštění všech částí pohonu. Pro tento účel byl speciálně vyvinut prostředek PEATY’S Drivetrain Degreaser.

Velmi důležitá je jeho správná aplikace. Drivetrain Degreaser se aplikuje ve formě pěny přímo na kazetu při otáčení klikami. Na kazetě se vytvoří hustá pěna, kterou řetěz přenese na kladky přehazovačky a převodníky. Nesporně praktickou výhodou je to, že pěna zůstává pouze na komponentech, které se mají odmastit, a nedostává hlouběji do ložisek a zapouzdřených částí, kde by odmašťovač dále vymýval ložiska a omezil tak jejich životnost.

Pěna se nechá 3 až 5 minut působit (ne však déle) a poté je třeba ji důkladně smýt vodou. Pokud by na pohonu zůstaly zbytky prostředku, bránily by následnému namazání.

PEATY’S XXX Solvent Degreaser

Sprej XXX je určený výhradně pro dílenské použití. Jedná se o velmi výkonný odmašťovač, který v případě aplikace přímo na jízdní kolo vymývá i maziva z jinak zapouzdřených dílů a ložisek a radikálně tak snižuje jejich životnost. NIKDY JEJ TEDY NEAPLIKUJTE PŘÍMO NA VAŠE JÍZDNÍ KOLO!

XXX Solvent Degreaser je možné aplikovat pouze odděleně na části a komponenty, které byly z jízdního kola sundány. Mžikem oka tak vyčistíte i extrémně znečištěný řetěz či kazetu nebo renovujete stará zarezlá ložiska.

PEATY’S Disc Brake Cleaner

Disc Brake Cleaner je odmašťovač ve formě spreje, jenž byl speciálně vyvinut pro údržbu rotorů a destiček kotoučových brzd. Je velmi účinný, ale přitom plně ohleduplný ke všem povrchům a materiálům. Ideální využití najde v poslední fázi údržby, kdy je řetěz namazán a vaše kolo ošetřené sprejem Protect & Shine. Sprej aplikujete na kotouče z obou stran a přímo do třmene, necháte pár minut působit a kotouč otřete čistým suchým hadrem či papírovou utěrkou.

Produkty pro údržbu a ochranu

Ve fázi, kdy je jízdní kolo zbavené nečistot, nastává prostor pro produkty, které dokáží výrazně prodloužit životnost jednotlivých komponentů, zlepšit jejich funkčnost, ochránit je před vnějšími vlivy nebo značně ulehčit procesu další údržby.

PEATY’S PT17 Maintenance Spray

Jeden z nejnovějších produktů řady PEATY’S, který nese číslo 17 jako symbol rekordního počtu vítězství ve světovém poháru ve sjezdu.

PT17 General Maintenance Spray v sobě ukrývá hned několik funkcí: odpuzuje vodu, čistí, maže, vytváří ochranný film a zlepšuje tření. Všech těchto vlastností nejlépe využijete ve fázi, kdy je vaše kolo čerstvě umyté a mokré. Sprej PT17 aplikujte ideálně hned po mytí, kdy je kolo mokré, a to přímo na čepy, přehazovačku, přesmykač, teleskopickou sedlovku, tlumič a vidlici.

PEATY’S Protect & Shine

Ochranný sprej Protect&Shine vytváří po aplikaci tenkou ochrannou vrstvu, která oživuje barvy a chrání materiály před degradací. Díky této ochranné vrstvě se kolo také následně mnohem snáze čistí.

Základním rozdílem mezi dvěma výše zmíněnými produkty je to, že P17 je možné aplikovat jak na mokrý, tak i suchý povrch a vyžaduje přibližně hodinu na úplné zavadnutí. Protect&Shine však bude mít své plné uplatnění pouze na suchém a čistém podkladu a po aplikaci je třeba jej rozleštit čistou utěrkou.

Čtyři možnosti, jak mazat váš řetěz

V nabídce maziv na řetěz jsou dva produkty do extrémních podmínek a dvě univerzální maziva. Rozdíl není jen v samotném použití, ale i ve správné aplikaci.

PEATY’S LinkLube DRY

Tato jedinečná směs vosků LinkLube DRY je určená pro suché povětrnostní podmínky. Je nutné zdůraznit, že po nanesení rovnoměrné vrstvy na řetěz, se přebytečné množství nestírá, ale nechává zavadnout ideálně do druhého dne. Takto vytvořený transparentní film poté nelepí a nechytá nadbytečné množství prachu.

PEATY’S LinkLube WET

Mazivo LinkLube WET je určeno do deště a blátivého počasí. Obsahuje přírodní oleje, vosky a látky zamezující korozi. Po aplikaci a vstřebání hlouběji do článků řetězu se přebytečné množství naopak stírá čistým hadříkem.

PEATY’S LinkLube ALL WEATHER

Mazivo na řetěz s mentolově svěží vůní určené různorodého počasí je směsí vosků a třikrát destilovaných olejů. Právě díky těmto olejům dokáže LinkLube ALL WEATHER proniknout hlouběji mezi články řetězu vypudit zbylé nečistoty a vodu. Po aplikaci je třeba setřít přebytečné množství, aby se na řetěz případně nechytal prach.

PEATY’S LinkLube PREMIUM ALL WEATHER

Novinkou je vylepšené mazivo PREMIUM ALL WEATHER, jež vykazuje více jak o 30 % větší nájezd. Jak již z názvu vyplývá, je určeno do všech povětrnostních podmínek, dokáže proniknout hluboko mezi články řetězu, odpuzuje vlhkost i nečistoty. Váš řetěz tak čistí a maže zároveň! Při aplikaci LinkLube PREMIUM ALL WEATHER se přebytečné množství rovněž otírá.

Dokonalý bezdušový systém

O tmelu, jako první vlaštovce značky PEATY’S, již řeč byla. Do bezdušového systému však patří i páska do ráfku a bezdušové ventilky.

PEATY’S Tubeless Sealant

Tmel Tubeless Sealant obsahuje částice, jež pracují na stejném principu jak krevní destičky. Částice ze škrobu získaného z eukalyptových stromů jsou schopny zacelit i větší defekty do 6 mm. Nespornou výhodou tohoto tmelu je právě jeho trvanlivost, která přesahuje životnost pláště.

Dlouhou životnost potvrzuje i to, že je Tubeless Sealant mimo běžné 120ml, 500ml a 1l balení nabízen také v 5 nebo 25l kanystru se 20ml dávkovačem. Takto velké balení by nebylo možné nabízet, pokud by se jednotlivé složky tmelu postupem času usazovaly. Pravidelné protřepání 25l barelu by se stalo opravdu velkou výzvou pro mechaniky.

PEATY’S Tubeless RimTape

Bezdušová páska do ráfku PEATY’S RimTape je lehce roztažitelná, ale zároveň velmi pevná. Z toho důvodu se snadno aplikuje i na ráfky s hlubší vnitřní stěnou. Navíc, po odstranění páska RimTape nezanechává výrazné nečistoty na ráfku. Příjemně překvapí i její průhlednost, jež vám na první pohled prozradí místo, kde se nachází otvor pro ventilek.

Páska PEATY’S RimTape je nabízena ve čtyřech šířkách a dvou délkách. Ta silniční má šířku 21 mm a MTB varianty zahrnují rozměry 25, 30 a 35 mm. 9m balení vám vyjde na dva sety zapletených kol, a 50m dílenské pak obtočí 22 běžných 29″ ráfků.

PEATY’S MK2 Tubeless Valves

PEATY’S MK2 jsou již druhou generací stylových bezdušových ventilků, jež byly vyvinuty ve spolupráci se značkou Chris King. Nespornou výhodou je jejich plná kompatibilita se všemi bezdušovými systémy a vložkami do plášťů díky vyústění vzduchu ve tvaru kříže.

Za povšimnutí také stojí čepičky. Jedna má funkci klíče na vnitřní ventilek a ta druhá poslouží v případu nouze jako centrovací klíč pro 3,4mm niple.





V nabídce jsou délky 42 nebo 60 mm v 11 barevných variantách identického odstínu jako komponenty Chris King. Samotné ventilky si můžete barevně nakombinovat prostřednictvím sady AccessoryKit. Ze starých pak uděláte nové díky balíčku ServiceKit, který obsahuje vnitřní část ventilku a oba druhy těsnění.

Vazelíny a pasty PEATY’S

Pro servisní účely nabízí značka PEATY’S tři druhy vazelín a pastu pro montáž karbonových komponentů. Všechny tyto produkty jsou samozřejmě plně biologicky rozložitelné.

PEATY’S Bicycle Assembly Grease

Vazelína PEATY’S Bicycle Assembly Grease je určena pro montáž a ochranu pohyblivých komponentů. Její hlavní výhodou je vysoká odolnost proti vymývání, nízká hladina tření při extrémních tlacích, vynikající přilnavost ke kovovým částem a snadná pojivost s ostatními běžně použivatelnými mazivy.

PEATY’S Speed Grease

Vazelína Speed Grease je díky velmi nízké hladině tření ideální volbou pro ložiska, náboje, pedály a všechny rychle se pohybující části. Abychom byli konkrétnější, PEATY’S Speed Grease vykazuje 2,5krát nižší hladinu tření než její montážní verze Assembly Grease.

PEATY’S Suspension Assembly Grease

Pro servis odpružení byla vyvinuta varianta Suspention Assembly Grease neobsahující lithium. Jedná se o netoxickou, transparentní, vodě vysoce odolnou vazelínu, jež je plně kompatibilní se všemi druhy elastomerů, těsnění a olejových lázní.

PEATY’S Max Grip Carbon Assembly Paste

Pro pevnou a bezpečnou montáž karbonových komponentů je v nabídce pasta Max Grip Carbon Assembly Paste. Je směsí rafinovaných přírodních olejů a ultrajemných protiskluzových částic. Díky danému složení je vysoce odolná proti vymytí a zároveň velmi šetrná k povrchu karbonových komponentů.

Ideální údržba s produkty PEATY’S

Na závěr tohoto příspěvku bychom se s vámi rádi podělili o naše zkušenosti s produkty PEATY’S a přidali pár tipů. K tomu nám poslouží popis toho, jak by měla ideální údržba vašeho jízdního kola vypadat.







Pomocí rozprašovače naneste PEATY’S LoamFoam na celé kolo včetně plášťů a nechte max. 3 minuty působit. Poté celé kolo opláchněte čistou vodou. Uchopte ostřikovač PEATY’S Foaming Drivetrain Degreaser do levé ruky. Aplikujte pěnu přímo na kazetu (pouze) a zároveň otáčejte klikami. Nechte max. 5 minut působit a poté důkladně celý pohon opláchněte vodou. Po důkladném opláchnutí aplikujte sprej PEATY’S PT17 na všechny pohybující části, které chcete ochránit před vodou (čepy, přehazovačka, přesmykač, vnitřní nohy vidlice a gufera, tlumič, teleskopická sedlovka, kazeta, středové složení…). PT17 vytlačí vodu, odstraní zbylé nečistoty, namaže, vytvoří ochranný film a zlepší chod vašeho odpružení. POZOR: Vyvarujte se potřísnění brzdových kotoučů, destiček, špalků a brzdných ploch. Nechte celé kolo oschnout, nebo jej vysušte utěrkou. Před mazáním řetězu je nutné, aby byl řetěz čistý a suchý. Pro běžné použití doporučujeme jedno ze dvou univerzálních maziv PEATY’S LinkLube – All Weather nebo PREMIMU All Weather. Pootočte kapátko a za stálého otáčení klik naneste mazivo rovnoměrně na vnitřní stranu řetězu. Poté nanesené množství rozetřete a vmasírujte prsty hlouběji do řetězu. Přebytečné množství maziva otřete čistou utěrkou. V případě, že aplikujete LinkLube Dry, nestírejte přebytečné množství, ale nechte jej zavadnout ideálně do druhého dne. Když je kolo čisté a suché, můžete jednotlivé komponenty oživit a ochránit pomocí vosku ve spreji. Naneste sprej Protect&Shine na všechna místa, která chcete ošetřit. Dejte však pozor na potřísnění brzdových kotoučů a ostatních částí brzd. Nanesenou vrstvu poté rozleštěte čistou utěrkou. TIP: Před aplikací PEATY’S Protect&Shine zakryjte brzdové kotouče a třmeny čistou utěrkou. Na samý závěr je vhodné zbavit vaše brzdové kotouče a destičky všech mastnost a nečistot pomocí spreje PEATY’S Disc BrakeCleaner. Ten můžete aplikovat přímo na kotouče z obou stran a dovnitř třmenu bez nutnosti vyjmutí zapletených kol z rámu a vidlice. Vyvarujte se pouze přímému stříknutí na kazetu a řetěz, který již máte ošetřen mazivem. Vaše kolo je opět jako nové a vy jste připraveni vyrazit.

