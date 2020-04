Představení týmu GT Opportunity Brno 2020

V minulém měsíci jsme se věnovali závodní výbavě týmu GT Opportunity Brno prostřednictvím příspěvku, ve kterém je podrobně popsána přestavba sériového modelu GT Zaskar Carbon Comp na plnokrevnou závodní raketu. A jak jsme slibovali, nyní nás čeká kompletní představení nové soupisky týmu, jejich vybavení a nastínění současnou situací modifikovaných plánů a ambicí.

Pojďme nejprve nahlédnout do předcházejících událostí minulé sezóny, které sice výrazně zamíchaly předchozím silným osazením týmu, zároveň však otevřely dveře novým možnostem.

Loňská sezóna plná zvratů

V loňském roce si tým GT Opportunity Brno prožil své krušné chvíle, a to nejen v rámci závodního klání. Obsazení týmu postupně opouští tři talentovaní jezdci.

Dana Pospíšilová v týmu působila pouze krátce, ale i za tu dobu se jí podařilo dosáhnout výborných výsledků jak v maratonech, tak i na silnici. Právě díky úspěchům v druhé z těchto disciplín o ní projevil zájem i silniční tým Dukla Praha, kde návazně hostovala. Její odchod na sklonku sezóny byl jen eskalací měnících se životních priorit.

Dlouholetý reprezentant Filip Kubín, mezi jehož úspěchy patří titul MČR v Eliminátoru a opakovaná účast na ME a MS, se od května loňského roku potýká se zdravotními komplikacemi. I přes opětovnou snahu se Filipovi nedaří navázat zpět na předchozí úroveň fyzické výkonosti a svoji aktivní činnost v týmu ukončuje. Cyklistice se však bez vážnějších závodních závazků hodlá věnovat i nadále.

Hanka Ježková byla součástí týmu po dobu 8 let a postupem času se se svojí houževnatostí probojovala do úplné domácí špičky. Přívětivě rozběhlou cyklistickou kariéru však koncem roku 2018 převážily rodinné priority a biologicky tikající hodiny. Pro Hanku to bylo sice těžké ale přirozené rozhodnutí. A tak se, k překvapení mnohých, oficiálně vzdává svých závodních ambic a mění svoji cyklistickou vášeň za zodpovědnou roli ženy na plný úvazek. Jejím posledním reprezentačním startem tak byla účast na domácí půdě konaném ME v Brně v červenci 2019.

Rok uběhl a tým omládl

Po těchto změnách se manažer týmu Dušan Olejníček ocitá na pomyslném začátku a klade si kritickou otázku, na jakých základech tým nyní budovat. Odpověď naštěstí přichází brzy díky několikaleté aktivní spolupráci s cyklo projektem nazvaným Aspire sportovní centrum mládeže, který má pod svými křídly další výrazná postava brněnského cyklistického dění Luboš Vidlák. Dušan tak tuto fungující spolupráci dále prohlubuje a oficiálně rozšiřuje řady týmu o členy, na jejichž sportovní průpravě se již nějaký ten pátek tak i tak podílí.

Základ týmu nyní tvoří stálice týmu Lucie Veselá a již pár sezónami ostřílená trojice kluků, junior Filip Holub a kadeti Adam Venc a Vilém Vagner. Tuto již tři roky stálou sestavu pak doplňuje dvojice juniorek Teraza Obořilová a Sabina Sobková a junior Marek Letev.

Jezdci v přední linii

Áčková část týmové soupisky byla dříve tvořena pouze elitními závodníky, ale právě z důvodu plošného omlazení týmu je pro letošek doplněna o tři juniorské závodníky.

Lucka je dlouholetou osobností týmu GT Opportunity Brno. Nejenže je již léta stálým členem reprezentace ČR s každoroční účastí na ME a MS (vyjma sezóny 2017), sama se rovněž nezastupitelně podílí na fungování týmu na pozici ‚mezinárodní manažerky‘ a PR komunikátorky. Nad rámec interních týmových povinnosti se aktivně angažuje i ve výchově cyklistické mládeže v již zmiňovaném projektu Aspire sportovní centrum mládeže, kde si jejích trenérských i závodních zkušeností a vztahu k dětem velmi cení.

Junior Filip Holub, jehož výkonnost v posledních letech strmě roste, se v loňském roce účastnil Letní olympiády dětí a mládeže, kde se překvapivě umístil v TOP 10 hned ve dvou jemu spíše cizích silničních disciplínách. Od něj se dá podobný výrazný výkonnostní posun očekávat i v tomto roce.

Novým přírůstkem do party je Tereza Obořilová, která přechází z týmu Drahanský Sport Team. Její dosavadní úspěchy zahrnují titul Mistryně ČR 2019, reprezentaci na ME jak na silnici, tak horkých kolech.

Sabina Sobková představuje díky svému talentu velkou naději týmu. Bohužel smůla se nevyhýbá ani mladým nadějným jezdcům. Sabina byla začátkem roku nucena podstoupit operaci kvůli opakujícím se zdravotním problémům s koleny a od aktivního ježdění ji v současné době stále dělí několik měsíců.

Jezdci druhé linie

Druhá část týmu ve složení Adam Venc a Vilém Vagner je pro letošek posílena o juniora Marka Leteva, který vloni hájil barvy týmu TUFO CykloZákladna Otrokovice. Marek se počátkem školního roku přestěhoval do Brna, kde začal studovat. V tomto roce jej čeká ostré seznámení s kategorií juniorů. Jeho poctivý přístup z něj dělá cílevědomého bikera, jehož tréninkové úsilí na sebe určitě nenechá dlouho čekat.

Adam Venc je na své v poměru k věku bohaté zkušenosti, které již jen čekají na tu správnou příležitost zúročení, považován za jednoho z nejnadějnějších kadetů v ČR. Svědectvím jeho houževnatosti je i to, že na konci loňské MTB sezóny nebalí kufry, ale přímo navazuje na tu cyklokrosovou a společně se svým tátou na vlastní triko objíždí celý cyklokrosový pohár.

Nejmladším členem je týmem hýčkaný srdcař Vilém Vagner, který se před pár lety vzdal slibných baseballových vyhlídek a naplno se začal věnovat cyklistice, ke které měl velmi blízko již od útlého věku. Pro letošní rok se přehoupl do kadetů, kde jej čeká další růst a sběr závodních zkušeností.

Pevné jádro týmu je během svých aktivit občasně doplňováno dvojicí vysloužilých jezdců týmu Filipem Kubínem a Rosťou Krejčím. Rovněž nelze opomenout, že svou aktivní závodní účastí drží laťku stále hodně vysoko i samotný manažer a trenér týmu Dušan Olejníček, který se příležitostně účastní klání v kategorii Masters.

Rozšířená rodina GT Opportunity Brno

Tým GT Opportunity Brno není jen úzkou skupinou jezdců, jde o stále se rozrůstající početnou komunitu, jež tvoří samotní jezdci, vedení týmu spolu s řadou sponzorů poskytujících hodnotný materiál, vybavení a zázemí, rodinní příslušníci a přátelé ale i samotní fanoušci.

Ústřední osobou týmu není nikdo jiný než matador brněnské bikové scény Dušan Olejníček, který v týmu plní nespočet funkcí od manažera téměř až po šéfkuchaře. Jsou to právě jeho bohaté zkušenosti a kontakty, které tým již dlouhá léta drží na úrovni ostatních českých profi týmů. Jak již bylo naznačeno, komunikaci a logistiku za hranicemi ČR má na starosti Lucka, která se věnuje i správě webových stránek a profilů týmu. Lucka se rovněž částečně podílí na řízení zejména kompenzačního tréninku a spolu s Martinou Olejníčkovou tvoří fyzioterapeutické zázemí týmu.

Týmová výstroj a GT mašiny

Veškeré materiální zázemí týmu je postaveno na společném portfoliu značek GT Bicycles, SRAM, RockShox, Mavic, Maxxis, Uvex, Osprey, Motorex a Fabric, za jejichž dovozem do České republiky stojí brněnský distributor Aspire, který je shodou okolností i jedním z partnerů již zmíněného projektu na podporu cyklistické mládeže.





Všichni týmoví jezdci sedlají pevný karbonový rám GT Zaskar Carbon vybavený technologií Triple Triangle™, který je osazen kombinací komponentů SRAM XX1 Eagle a SRAM X01 Eagle. Zapletená kola nesou označení Mavic Crossmax Pro. O alespoň částečné pohodlí během jízdy se pak stará vidlice RockShox SID a sedla Fabric Scoop. Co se týče obutí, jezdci variují mezi třemi různými verzemi plášťů Maxxis. Dle aktuálních podmínek a osobních preferencí volí mezi modely Maxxis Aspen, Maxxis Reckon Race nebo Maxxis Ikon. Hlavu a oči jim chrání přilby a brýle Uvex. K pohodlí a správnému přenosu síly při šlapání přispívají tretry Mavic.

Kompletní stavbě týmového speciálu na rámu GT Zaskar Carbon Comp si můžete přečíst v našem nedávno publikovaném příspěvku Když nový Zaskar není dost nový.

Partnerské a rodinné zázemí

Druhým generálním sponzorem v řadě je společnost Opportunity, která je autorizovaným prodejcem vozů Dacia, Renault a Nissan. Mezi stálé sponzory patří rovněž firma H-caffe dodávající na český trh prvotřídní italskou kávu HOUSBRANDT. Pro letošní rok tým získává i podporu nově otevřené brněnské cyklistické prodejny 4 KLUCI → OD KOL, kde má tým k dispozici veškeré odborně technické zázemí. Na seznamu sponzorů dále najdeme Město Brno, tréninkové centrum Trainwell Brno, výrobce sportovní výživy Inkospor a firma Sýkora sportswear zabývající se převážně výrobou cyklodresů.

V rámci podpory náleží v neposlední řadě také velký obdiv a uznání rodičům zejména těch mladších jezdců, kteří do kariéry svých ratolestí investují nemalou dávku času, energie a finančních prostředků. Právě díky jejich odhodlání a obětem se daří splnit nejeden sen.

Velmi slibný začátek roku

Začátkem roku přichází nové naděje, věci se obrací k lepšímu a tým vchází do nové sezóny plný odhodlání. To ostatně Dušan dokládá novoročním představením omlazeného týmu: „Do roku 2020 vstupuje tým se silnou juniorskou skupinou, která má jednoznačně za úkol ‚vlítnout do toho na plný kotel‘. Velmi silná bude dámská sekce, kde nově příchozí a třemi tituly ověšenou Terezu Obořilovou doplní nadějná prvoročačka Sabina Sobková. Tereza by měla atakovat stupně vítězů a zabudovat se v repre. Holoubek? Myslím, že má reálně na desítku. To se ale uvidí. V juniorech bude prvoročákem, tak je to o zkušenostech a může jen překvapit. S Luckou je třeba po loňské veleúspěšné sezoně, kdy se po letech zbavila těžké alergie, rovněž počítat na nejvyšší úrovni, zejména na ME, MS v Eliminátoru. Ještě bych zdůraznil Vencíka. Pokud to dá hlava, tak musí být na špici,“





Na skok za teplem do Toskánska

Jezdci týmu GT Opportunity Brno zvládli počátkem roku ještě při několika příležitostech společně potrénovat. První v řadě mělo být zimní soustředění ve Špindlerově Mlýně, které nakonec pro nedostatek sněhu operativně nahrazují týdenní výpravou do oblíbeného Toskánska. A jelikož slunná Itálie na oplátku poskytla velmi vlídné teplé počasí, plnění tréninkového plánu proběhlo zcela nad očekávání.

Poslední společné kilometry

V březnu byl v plánu další blok týmového soustředění v Toskánsku, který však nenávratně zhatila nastalá situace ohledně koronaviru. Tým se nakonec opět přiklonil k alternativní volbě a ubytoval se v domácím prostředí Hálova Mlýna poblíž Brna. Počasí sice nebylo ideální, ale většině týmu stihla, ještě před dalším zpřísněním podmínek vydaných vládou, společně plnohodnotně odtrénovat.

V těchto dnech členové týmu setrvávají stále v pravidelném kontaktu a společně se alespoň virtuálně setkávají v rámci kompenzačního cvičení, které vede Martina Olejníčková přes Skype.

S výhledovým postupným uvolňováním vládních omezení se zdají být v dohledu i společné tréninky venku v přírodě, na které se všichni víc než těší. Zimní příprava se tedy nezdá být až příliš radikálně narušena, spíše prodloužena s chybějícím vystavením závodnímu zatížení, které pravděpodobně přijde ze dne na den.

Budoucnost stále částečně ve hvězdách

V současné chvíli celosvětovou atletickou scénu, a nejen tu, komplikují nastalá opatření proti šíření viru Covid-19. My jsme jednotlivé jezdce týmu požádali, aby nám prozradili, do jaké míry tato situace narušuje jejich přípravu, a jak se s danými opatřeními sami odděleně vyrovnávají.

Složitý svět dospělých

Dušan, na kterého celá situace s plnou odpovědnosti dolehla nejvíce, ze začátku jen stěží hledal východisko: „Přiznávám, že teď jen sbírám informace, jak nám ruší závody po celé Evropě a byl bych rád, kdybychom začali normálně fungovat třeba v červnu. S tréninkem se vracíme o dva tři měsíce zpátky a musíme počkat.“

Lucku, jelikož je její zdroj obživy na úkor současným vládním nařízením omezen na nulu, daná situace zasahuje bezesporu nejhlouběji. Po měsíci takto trvajícího stavu se pozitiva hledají jen stěží. „Moje současné pocity jsou dost smíšené, protože vůbec nevím, co bude. Spíš mě to dost demotivovalo. V zimě jsem věnovala přípravě veškerý volný čas a teď je to k ničemu. Budu muset doufat, že tato karanténa nebude trvat moc dlouho a život se brzy vrátí k normálu.“ Její pocity umocňuje radikální zvrat v závodních plánech a ambicích, k čemuž Lucka dodává: „Původně jsem od této sezóny očekávala, že se někam posunu. Chtěla jsem objet více Eliminátorů. Ale teď doufám jen v to, že se aspoň na podzim dostanu k nějakému vyššímu závodu.“









Nutnost přizpůsobit se situaci ji nakonec obrala i o značnou část prostoru pro trénink. „Jelikož jsem přišla o práci, a tedy i o finanční zabezpečení, tak pomáhám sestrám. Mám u sebe na hlídání dva synovce a jednu neteř na celý den. Sestry totiž potřebují chodit do práce. Na kolo a k jinému tréninku se dostanu jenom na chvilku. Tak je to jenom taková udržovačka.“

Mládež školou (ne)povinná

U studentů a školou povinných (v této chvíli spíše nepovinných) členů týmu je to ale jiná liga. Dny jsou delší, povinnosti minimální a při pohledu z okna to táhne ven jako magnet. Ti se povětšinou věnují individuálním objemovému tréninku, který příležitostně prokládají rychlostními i silovými intervaly a snaží se své závodní ambice udržovat při životě.

„Tato situace je velmi těžká nevíme kdy přesně se začne závodit, ale musíme dále tvrdě trénovat a až to jednoho dne vypukne tak to bude hukot. Do této sezóny jsem přestoupil z kadetů do juniorů nevím, jaké to bude, ale tady už to není sranda jako dřív. Cíl jsem si dal 15. místo na Českém poháru a také bych si rád zajel aspoň jeden závod světové juniorské série,“ drží se svých původních cílů Filip Holub.

Terce již vidina závodního režimu začíná výrazně chybět. „Teďka netrénujme všichni spolu, a tak při tréninku nevidím ty mizící záda a zadky kluků z týmu, ale doufám, že mi i přesto vydrží nějaká ta forma do snad blížících se závodů, na které se už fakt těším. Momentálně teda víc jezdím na bajku. Taky proto že na silnici mi zůstal jako parťák akorát taťka, kterej mi moc nestřídá. Ale ještě že mam aspoň jeho.“

Terka by zajisté ráda navázala na své loňské úspěchy. „Já už budu druho-juniorka. No, na bajkách na ČP bych do 5. místa byla moc spokojená. A kdyby se mi podařil obhájit nějaký titul z loňska, tak to by byla bomba. Ať už na silnici nebo v XCE, což si nedávám vyloženě za cíl, ale rozhodně se budu snažit.“

Marek, který dává tréninku více jak 100 %, se zdá být po všech stránkách veskrze pozitivně naladěn. „Trénuji hlavně ve vytrvalostní tempu, ale sem tam přidám i nějaký ten interval. Jediné, co mi na tomto období vadí je to, že se nezávodí. Jinak mě teď jezdit na kole baví jak nikdy, takže hodně trénuji. S přípravou jsme se vrátili o dva až tři měsíce zpět a tím trénink ve vyšších intenzitách postrádá smysl.“ Naděje, že se vše v dobré obrátí, se ho drží nadále. „Vůbec nevím, co od sebe mám čekat v tomto roce, takže jsem se ani nesnažil dávat si nějaké cíle, ale protože jsem v novém týmu plném super lidí, tak věřím, že to bude ještě super sezóna.“

Již brzy opět všichni spolu

Tým GT Opportunity Brno sice výrazně omládl, disponuje však stále několika horkými želízky v ohni. Vzhledem ke vzniklé situaci, kdy člověk míní a viry mění, si ale budeme muset na výsledek individuálního i týmového snažení ještě nějakou chvíli počkat. Ale co si budeme namlouvat, na ten okamžik, kdy budeme moci opět společně prožívat živou závodní atmosféru, se bezesporu těšíme všichni.









Život celého týmu GT Opportunity Brno můžete průběžně sledovat na jejich týmových stránkách a Facebookovém nebo Instagramovém profilu.

Autor: David Florián

Video: Filip Holub

Foto: Martina Olejníčková & GT Opportunity Brno

