Po výrazně nejistém světovou pandemií postiženém období, se sportovní potažmo i závodní aktivity začínají rychle probouzet k životu.

Naše přední česká bikerka Jitka Čábelická ani ostatní členové týmu GAPP System – Kolofix MTB Racing Team rozhodně nezahálí, ale naplno se věnují tréninku a využívají možných příležitostí, jak se dostat do vyšších tepů.

Jakým způsobem Jitku ovlivňují a jaký dopad mají neduhy, které všechna ta sportovní a závodní omezení v poslední době přinesla? O tom všem a dalších zajímavostech se dočtete v našem krátké rozhovoru.

Povídání s Jíťou

Když jste se v únoru vrátili z Kanárů, jak si snášela povinnou čtrnáctidenní karanténu a jaká byla v té době tvoje tréninková náplň?

„Už pár dní před návratem jsem věděla, že mě karanténa nemine. Bylo dost času vše vymyslet a připravit. Pro jistotu jsem se samotná uklidila do Jizerek, kde máme chalupu se zahradou, takže jsem nebyla jen 14 dní zavřená v bytě. Musela jsem si nastavit režim, aby den utíkal a využila ho nějak smysluplně. Střídala jsem trenažer a cvičení, takže, v rámci možností, jsem z tréninku nevypadla. Pravda je, že časem se střídaly lepší a horší dny, ale nakonec jsem tam strávila téměř pět týdnů.“

Jak se v době pozastavení závodů změnilo tvé tréninkové zaměření?

„Museli jsem plán trochu upravit. Ubralo se na intenzitě a najelo se na takový udržovací režim. Začátkem dubna navíc ještě nasněžilo. Takže jakmile mi skončilo povinných čtrnáct dní, vyrazila jsem ještě párkrát do přírody na běžky. To bylo super na provětrání hlavy.“

Jak je těžké trénovat, když nejsou jasné termíny závodů, které by daly tréninku konkrétní tvar a směr?

„Celkem to zvládám. I když, občas je těžké najít motivaci. Vím, že z toho nemůžu úplně vypadnout. Situace se mění každý týden, skoro den, takže nebude špatný být připravená. Jak bude konkrétnější cíl, bude to příjemnější. Na druhou stranu je i čas na jiné věci. Nějaký čas trávím i na Habitu na trailech s klukama od Pepy Dresslera a snažím se zapracovat na technice. Na to by v závodním režimu nebyl úplně čas.“

Jaké byly tvé první pocity poté, co jsi se dozvěděla, že letošní termín olympiády definitivně padl?

„Celkově to byl blbý den. Nejdřív zrušili Světový pohár v Novém Městě a chvíli na to i olympiádu. První reakce byla, jako když seberete děcku hračky. Měla to být moje první olympiáda! Takový vrchol, ke kterému vše směřovalo, a najednou nic. Teď už se na tom snažím hledat jen pozitiva.“

Je pro tebe přesun her na příští rok přijatelný?

„Končit jsem nechtěla, takže odložení o rok mi nijak plány nenarušilo. Beru to jako výzvu. Můžu na všem ještě víc zapracovat a být silnější.“

O který závod, vyjma her, by si letos nerada přišla?

„Určitě světový pohár v Lenzerheide a v Novém Městě na Moravě. Obojí je taková srdcovka. I když každý trochu jinak.“

Myslíš, že díky současnému zvolnění celkového opatření mají čeští sportovci výhody, které by se v letošní sezóně daly zúročit?

„Jako cyklisté jsme měli celkově štěstí, že jsme mohli skoro celou dobu vcelku normálně trénovat. V jiných zemích byla opatření přísnější, co se týká pohybu venku. Myslím, že makají všichni v rámci možností, takže bych v tom žádnou velkou výhodu neviděla.“

Postihla současná ekonomická situace nějakým způsobem chod týmu?

„Máme silného generálního partnera GAPP System, který je naší oporou i v této době. Stejné je to i s dalšími partnery. Všichni za námi stojí a, tak jako my závodníci, už vyhlížejí, kdy se rozjede závodní kolotoč.“

Jak se v letošním roce změnily tvé priority a ambice?

„Vše zůstává stejné. Kolo mě stále baví a to je to hlavní. Pořád chci posouvat své limity. A když ne letos tak příští rok.“

Co říkáš na nový kalendář Světového poháru? Vše prakticky v jednom měsíci. Bude to hodně náročné, nebo v tom vidíš jisté výhody?

„Hlavně vše završí Mistrovství světa v Leogangu, které naváže hned na dva Světové poháry v Novém Městě na Moravě. Tam se navíc zřejmě pojede dva dny, pak volno a zase dva dny. Všechny Světové poháry navíc musím vynásobit dvěma, jelikož se jede i short-track. Vítám novou lokalitu pro Mistrovství světa. Bude to trochu změna. Je super, že se Světový pohár rozjede, i když tohle bude měsíc a půl totálního masakru.“

Mění se teď tím tvoje příprava nějak?

„S Karlem Martínkem jsme se ještě o přípravě úplně nebavili. Ale moc se toho momentálně asi měnit nebude. Jsou to tři měsíce do startu a do té doby snad bude možnost se dobře rozzávodit na menších závodech a vše směřovat na začátek září. Bude to náročný. Jak se člověk moc nepotká s formou, tak toho v září už moc neudělá.“

S týmem je úzce spojen nový projekt Kolofix, který se v současné době rozrůstá do všech krajských měst. Zasahuje tě budování tohoto projektu nějakým způsobem?

„Pohybuji se hlavně v pražské centrále, kde parkuje můj bikový arsenál od Cannondalu. Tam je o něj s láskou pečováno, hlavně od Pavla. Celému projektu jen přihlížím. Vše je Pavlova práce, který projekt rozjel. Pro mě to znamená, že, ať už jsem kdekoliv, vím kam zajet s kolem nebo na kafe.“

Kde tě můžeme v nejbližší době vidět?

„Pomalu přicházejí zprávy, že se některé seriály rozběhnou. Zatím nejsou pevně dané veškeré termíny, ale pokud vše půjde dobře, koncem května bych měla závodit na Zadově.“

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se ti letošní sezóna vydaří nad tvoje stávající očekávání!

„Moc děkuji.“ (úsměv)

Několik slov závěrem

Na závěr bychom celému týmu GAPP System – Kolofix MTB Racing Team rádi popřáli především pevné zdraví a úspěšnou závodní sezónu 2020, jež bude pravděpodobně tou nejintenzivnější v historii.

Autor: David Florián

Foto: Robin Nevřala

