Nový Cannondale Scalpel 2021 – představení a jízdní dojmy

Okamžitě poté, co byla před pár lety společně s novým hardtailem Cannondale F-Si představena i nově přepracovaná vidlice Lefty Ocho, se začalo spekulovat i o logickém upgradu modelu Scalpel. Cannondale ale nechtěl nic uspěchat a my si museli ještě další dva roky počkat. To je ale již minulost. Čas dozrál a nový Scalpel 2021 je tu!

Co je nového?

Jaký tedy nový Scalpel je? Rychlejší, pohodlnější, tužší, lehčí, jednodušší, uživatelsky i z pohledu údržby přívětivější. Ano, v tom všem nový Cannondale Scalpel vyniká. Ale nepředbíhejme a pojďme si společně jednotlivé novinky postupně vychutnat.

Cannondale nyní myslí úplně na každého

Díky technologii zvané Proposional Response se nyní dostává plného využití všech výhod precizní konstrukce odpružení jezdcům jakéhokoli vzrůstu, bez rozdílu. Co to v praxi znamená?

V podstatě jde o to, že už není dále možné svůj nedostatek jízdních dovedností svalovat na to, že vám dané kolo nesedí, protože máte krajní velikost rámu, která zkrátka nefunguje tak dobře jako je tomu u středních velikostí rámu s ideálními poměry v konstrukci.

Nový Cannondale Scalpel tak nově disponuje individuální optimalizací poměru přepákování pro každou velikost rámu zvlášť. Tento přístup známe z dřívějška například u modelů Cannondale Habit či Cannondale Topstone a několika silničních modelů Cannondale. Scalpel daný přístup doposud postrádal, a to zejména z důvodu, že se jedná o relativně nový směr, který předchůdce Scalpel-Si při svém vývoji ještě v dostatečně propracované verzi k dispozici neměl.

Horst link tak trochu jinak

Popis až dechberoucích jízdních vlastností je přičítán zejména technologii FlexPivot a změnám několika klíčových hodnot geometrie. Nový Cannondale Scalpel opouští tradiční konstrukci přepákovaného jednočepu a přichází s vlastním unikátním řešením Horst linku. Čepy a ložiska byly nahrazeny na minimum zploštělou koncovou částí zadní stavby, jež využívá vlastností neúnavné flexe karbonových vláken. Vznikla tak velmi sofistikovaná verze, jež na rozdíl od všech ložiskových variant splňuje i přísné hmotnostní požadavky XC závodů.

Rám včetně tlumiče a rámových komponentů váží pouhých 1910 g, což mu zajišťuje pozici nejlehčího sériově produkovaného celoodpruženého rámu na trhu. Patentovaný čep FlexPivot navíc klade zcela nulové požadavky na servis a údržbu.

Mise splněna – jistota navýšena

Cannondale přichází s novým trendem geometrie OutFront, jejímž podnětem bylo navýšení jistoty a stability při zachování požadované ovladatelnosti a mrštnosti. Jak těchto vlastností ale dosáhnout?

V jednom z prvních kroků došlo na modifikaci sklonu sedlové a hlavové trubky. Úhel sedlové trubky narostl o hodnotu jednoho stupně na 74,5°, naopak hlavovka zaznamenala položení z 69,5° na 68°. Když k tomu ještě přičteme pro vidlici Lefty Ocho typický extra dlouhý offset 55 mm, dostává se nám delšího rozvoru, jež přispívá k celkovému zocelení jízdní stability.

Geometrie Cannondale Scalpel 2021

Nepatrné prodloužení zaznamenala i hodnota reach, jež je navýšena o 1,1 mm. Délka zadní stavby, které je přičítána ona přívětivá ovladatelnost a mrštnost, nese hodnotu 436 mm.

Tam, kde se kloubí boost & Ai technologie

Přechodem na boost verzi zadní stavby se v tomto směru Cannondale dorovnává dnes již zaběhlému trendu. Svůj patent asymetrické zadní stavby Ai, který zodpovídá za vyšší tuhost celku díky naopak více symetrickému výpletu zadního kola, je logicky zachován. Zadní stavba hlásí průchodnosti pláště do šíře 2,25″.

Je tu i něco navíc

Nejenže vás na první pohled upoutá čistota celkového provedení rámu s chytře ukrytým vnitřním vedením hadic a bowdenů, je tu i praktická stránka věci. Ve spodní rámové trubce v oblasti uchycení košíku na lahev nalezneme prostor pro servisní mini sadu StashKit. Ta je standardní součástí vyšších modelových řad. StashKit obsahuje set Dynaplug Racer na opravu bezdušových plášťů, multiklíč Fabric 8 v 1 a držák na CO2 bombičku či mini pumpu.

K celkové vizuální uhlazenosti přispívá i přepracované uložení vahadla, u kterého bylo dosaženo decentního a elegantního vzhledu. Chytrým řešením je i realizace spodního čepu, jehož součástí je miniaturní vodítko řetězu, které v extrémních podmínkách dodatečně jistí řetěz. Vlastní spodní vzpěry zadní stavby jsou úhledně zavěšeny v místě nad středovým složením a chráněny miniaturním blatníčkem před nečistotami.

Chci ještě víc!

Cítíte-li potřebu vyšších zdvihů a agresivnějšího trailového poježdění, pak je v nabídce i subtilnější brácha Scalpel SE. Se 120 mm zdvihu vpředu i vzadu, teleskopickou sedlovou a velkoobjemovými 29“ plášti je eséčko stále lehkou, avšak více trailovou verzí, na které objedete i maraton.

Zde se o pohodlí stará nová vidlice SID spolu s tlumičem SIDLux. Chcete-li se o těchto novinkách dozvědět více, přečtěte si nedávno publikované články RockShox předstvil nový SID, SID SL a SIDLuxe a RockShox SID 2021 – často kladené otázky. Vyšší zdvih vidlice logicky pokládá úhel hlavové trubky ještě více a spolu s kratším představcem a velkoobjemovými plášti posunuje jízdní limity zase o kus dál.

První dojmy z jízdy na Cannondale Scalpel

Moje osobní zkušenost s novým modelem Scalpel je veskrze velmi pozitivní. Rád bych se však zaměřil na citlivější porovnání s jeho předchůdcem Scalpel-Si, který již druhým rokem sedlám.

Díky flotile testovacích biků se mi dostalo možnosti plnohodnotného svezení na obou nových verzích Cannondale Scalpel. K dispozici mi byly celkem dva modely: Scalpel Carbon 2 s karbonovými koly HolowGram na sadě Shimano XT a Scalpel SE 2 v sestavě RockShox SID 35 a SIDLuxe s pohonem SRAM SX Eagle. Dnes se však více pověnuji onu zprvu jmenovanému – modelu Scalpel Carbon 2.

Cannondale Scalpel Carbon 2

Prvním bezprostředním pocitem byl holý fakt, že mi nová OutFront geometrie okamžitě a naprosto přirozeně padla do ruky. Změny v úhlech hlavové a sedlové trubky představují přesně ten směr, který bych od svého ideálního XC biku čekal. Díky nim jsem se dostal více nad středové složení, což mi poskytlo lepší těžiště pro záběr do pedálů. Díky kratšímu představci a více položené vidlici jsem rovněž pociťoval znatelný nárůst jistoty, zejména pak ve sjezdech a technických pasážích.

Tah na branku

Co se týče prvního šlápnutí do pedálu, to mi zůstává spojeno s příjemnou akcelerací, která ještě více ožila při výjezdech. Danou vlastnost přikládám nejen nízké hmotnosti, ale rovněž všem těm XX faktorům, které zajišťují celé sestavě lichotící tuhost.

Intimní vztah zadního kola s povrchem

To, co mě ale na novém modelu Scalpel opravdu překvapilo, byla trakce zadního kola, která je přisuzována technologickému řešení FlexPivot. Ta je vskutku až téměř neuvěřitelná, tak jak samotný výrobce uvádí.

Zadní kolo drží na zemi jako přilepené s pocitem čistého přenosu záběru. Tohle už tu sice bylo, avšak ne při souběžném zachování natolik luxusního pohodlí, jehož lze bez daně na tuhosti celé sestavy velmi těžko dosáhnout.

Anulované dilema zamykání

Dané pozitivní dojmy rovněž podtrhlo i to, že jsem během jízdy necítil výraznou potřebu aktivovat lock-out. Mezi režimy otevřeného či zamčeného pružení jsem ve ztrátě energie při šlapání vnímal naprosto zanedbatelný rozdíl.

Rád bych vyzdvihl i návrat k již standardně zažitému zamykání vidlice a tlumiče stisknutím. Od představení Lefty Ocho tomu bylo naopak – stisknutím lock-outu se režim odpružení aktivoval.

Obrácený a pro mě nepřirozený systém zamykání mě totiž do té doby, než jsem si na něj dostatečně zvykl, dokázal párkrát vytrestat. Pokud vám toto nastavení rovněž komplikuje život, nezoufejte, o prohození režimů sériového zamykání u starších verzí Lefty Ocho se vám postarají v autorizovaném servisu.

Připraven na cesty

Na závěr nelze opomenout zmínit rezervní servisní balíček StashKit, který osobně jako součást kola velmi vítám hned z několika důvodů. Jednak šetří můj zavazadlový prostor dresu a také se nemusím strachovat, že nářadí ze zadní kapsy někde vytratím, ale zároveň se minimalizuje riziko, že dané vybavení opomentu přibalit na cesty.

A negativní postřehy? Zatím nic. Možná časem se něco ukáže. Snad jen ta cena. Ne každý na ni dosáhne. Na druhou stranu záleží na úhlu pohledu. Výhodou může být i to, že těch, kteří si nový Scalpel pořídí, bude nepříliš. To poskytne Scalpelu jistou exkluzivitu. Každopádně, tohle kolo prostě musím mít.

XC, maraton nebo trail…

A Scalpel SE? To už je další příběh sám o sobě. V této chvíli tedy alespoň stručně. Vyšší zdvihy, širší pláště, teleskopka a ještě položenější geoška zážitky ze sjezdů jen umocňují.

Cannondale Scalpel SE 2

Ve výjezdech sice eséčko lehce strádá, ale není to ani zdaleka tak výrazné, jak by se u dané specifikace dalo čekat. Otázkou v této chvíli zůstává, jak velkým přínosem konfigurace Salpel SE ve skutečnosti je. S větším objemem informací na téma Scalpel SE se k vám ještě určitě vrátím v podrobnějším testu.

Jaké modely Scalpel najdeme v nabídce?

Produktová řada Scalpel 2021 zahrnuje celkem osm různých modelů. Těšit se můžeme na skvost celé řady Scalpel Hi-Mod Ultimate a jeho závodní variantu Scalpel Hi-Mod 1.

O stupeň níže položené portfolio s příponou Carbon nabídne limitku Scalpel Carbon LTD, Scalpel Carbon 2, Scalpel Carbon 3 ve dvou barevných variantách a Scalpel Carbon 4. Dámskou poptávku pokryjí modely Scalpel Carbon Womens 2 a Scalpel Carbon Womens SE 2. Pánské verze kategorie SE budou k mání ve dvou variantách, a to Scalpel Carbon SE 1 a Scalpel Carbon SE 2.

Modely Cannondale Scalpel Hi-Mod Ultimate a Scalpel Carbon LTD prozatím stále čekají na kompletní odhalení, které je plánováno na 11. června 2020.

Scalpel Hi-Mod Ultimate

Scalpel Carbon LTD

Scalpel Hi-Mod 1

Scalpel Carbon 2

Scalpel Carbon 3

Scalpel Carbon 3

Scalpel Carbon 4

Women’s Scalpel Carbon 2

Scalpel Carbon SE 1

Scalpel Carbon SE 2

Women’s Scalpel Carbon SE

Pánské modely pokrývají celou škálu velikostí od S až po XL. Dámské verze budou dostupné ve velikostech S, M a L. Všechny velikosti, bez výjimky, jsou osazeny 29” koly.

Ceny karbonových modelů Scalpel začínají na 105.999,- u verze Scalpel Carbo 4 postrádající Lefty Ocho a končí na částce 329.999,- za top model Scalpel Hi-Mod Ultimate.

Generační rozdíly pod lupou

Závěrem bych se rád blíže zaměřil na stručné shrnutí veškerých změn a modifikací, kterými si nový Scalpel oproti předchozímu modelu Scalpel-Si prošel. Pro tento účel nám poslouží přehled v následující tabulce.

Cannondale Scalpel Si 2021 Výsledný dojem/přínos Hmotnost rámu včetně tlumiče (g) 2118 1910 nejlehčí sériový XC celoodpružený rám na trhu Úhel hlavové trubky 69,5° 68° jistější ve sjezdu Úhel sedlové trubky 73,5° 74,5° lepší těžiště při jízdě v sedle Délka zadní stavby (mm) 435 436 hbitost a ovladatelnost Propotional Response NE ANO optimální přepákování u všech velikostí rámu Horst link (FlexPivot) NE ANO vynikající trakce, bezúdržbový systém FlexPivot Boostová zadní stavba NE ANO lepší tuhost a kompatibilita Asymetrická zadní stavba ANO ANO vynikající tuhost zadní stavby a zadního kola Vodítko řetězu NE ANO extra jištění řetězu v extrémních podmínkách Vnitřní vedení zčásti celé od hlavovky plynule až k patce i brzdovému třmenu StashKit NE ANO servisní balíček kdykoli po ruce Zamykání ze řídítek (stisknutím) otevř. zavř. přirozený a všeobecně zažitý krok při zamykání tlumení Zadní osa QuickRelease NE ANO usnadňuje vyjmutí zad. kola

V případě, že se vám nový Scalpel zalíbil a chtěli byste si jej pořídit, či osobně osahat, neváhejte kontaktovat svého nejbližšího prodejce Cannondale.

Kompletní přehled jízdních kol Cannondale naleznete na českých stránkách výrobce. Nové modely Scalpel a Scalpel SE v sekci Scalpel 2021.

Autor: David Florián

Foto: Jaroslav Klos & Cannondale

