Nový Scalpel a jeho premiérové vítězství na Zadově

Během minulého víkendu se ozvaly první startovní výstřely a po delší odmlce se na mnoha místech republiky začalo opět naplno závodit. Na Zadově se v rámci Šumavského poháru sešla téměř kompletní česká špička s jediným cílem: konečně zjistit, jak na tom jednotliví jezdci po vynuceném prodloužení zimní přípravy vlastně jsou.

Úspěšný víkend na Zadově

Na startu nechyběl ani tým GAPP – Kolofix MTB Racing Team v zastoupení naší přední bikerky Jitky Čábelické a letošního nováčka týmu Lukáše Kobese. Ostrým závodním tempem však neprošli pouze samotní jezdci, ale i celkové zázemí týmu a v neposlední řadě i nová závodní výbava. Jitka totiž v minulém týdnu obdržela čerstvou novinku Cannondale Scalpel, na jehož adresu se ze všech stran snášejí jenom samé superlativy.

V neděli si Jitka na Zadově navíc vyjela své první letošní vítězství. Jedná se pravděpodobně o první výhru, kterou si nový model Scalpel ve své krátké historii připsal, a to celosvětově!

Jitka Čábelická a její osobní dojmy

My samozřejmě chtěli vědět, co na nového Scalpela říká Jíťa osobně. Jak se jí v závodě jelo, jaké jsou její pocity z nového kola a jestli se už za tak krátkou dobu spolu sžili bylo předmětem našeho krátkého rozhovoru.

Jak se ti jelo na novém modelu Scalpel? Stihli jste se už seznámit?

„Kolo je super. Před závodem jsem stihla jen dva tréninky, takže se ještě musíme pořádně seznámit, ale první pocity jsou skvělé. Rychle jsme vyladili posed a kolo mi dobře sedlo do ruky. Je hodně hravé a v rozbitých pasážích je to skvělá žehlička.“

Jaké to bylo opět stát na startovní čáře?

„Je super, že se něco děje. Jsme asi jedni z prvních, kdo se do závodů pustil. Je to takový pomalý návrat do zaběhnutých kolejí. Navíc jsem byla i zvědavá, jak jsem na tom po dlouhém tréninkovém bloku. Bylo super, že jsme se tam potkaly i všechny holky.“

Jaké byly tvé bezprostřední pocity po projetí cílem?

„Velká spokojenost. Je fajn začít vítězstvím, a navíc i takhle pokřtít moje nové kolo. Na druhou stranu tam jsou pořád rezervy a jsem si vědoma na čem je třeba dál pracovat.“

Uvědomuješ si, že jsi pravděpodobně první profi sportovec, který na novém modelu Scalpel vyhrál závod?

„Myslím, že jde o první oficiální. Paráda, kdo by to řekl.“ (úsměv) „Tohle člověka potěší a pozitivně naladí.“ (ještě větší úsměv)

Zadov očima Pavla Čábelického

Manažer a mechanik týmu, Pavel Čábelický se k úspěšně zahájené závodní sezóně vyjádřil prostřednictvím týmového reportu, který vám v doslovné citaci přinášíme na následujících řádcích.

„Jsem rád, že mám zase možnost napsat pár řádků k závodům a že se snad můžeme společně těšit na to, že se už závodní kolotoč normálně rozběhne…“

„V neděli jsme se postavili na start prvního závodu ze série Šumavského poháru. Tento díl se konal na tradiční trati Českého poháru, kde v druhé polovině proběhne snad již plnohodnotný závod této české série. Šumava nepřekvapila a opět nám přichystala chladné a deštivé počasí. Ženy zvládly absolvovat takřka celý závod ještě za sucha, jak pár kapek v posledním kole, muži to pak měli pěkně promáčené.“

„Vzhledem k tomu, že to byla první větší možnost poměřit se s konkurencí, tak byla atmosféra před startem hodně napjatá a závodnice/závodníci pak byli pořádně nervózní. Jíťa dala jasně najevo, že celou dobu pilně trénovala a zvládla závod s přehledem ve stylu start až cíl. K tomu všemu si navíc, dle dostupných informací, připsala první oficiální vítězství nového Scalpela v rámci celého světa!“

„Závod můžu pak byl jednoznačnou záležitostí Ondry Cinka. Naše barvy hájil Lukáš Kobes, který nakonec obsadil 6. příčku. To už ale opravdu vydatně lilo a my si tak patřičně pokřtili naše nové zázemí a užili si balení a sušení se vším všudy. Tomáš ani Alvin se závodu neúčastnili, oba bohužel řeší zdravotní komplikace a není jasné, kdy se k nám zase připojí.“

„Včera (ve středu) se Jíťa jen tak sklouzla na středečním poháru v Jablonci nad Nisou a spíše, než závod to byla prezentace týmu a podpora začínajících bikerů. V neděli nás pak čeká start na prvním dílu Pražského poháru, který se bude konat v Beckově. Takže kdo by nás chtěl přijít podpořit a mrknout se po tak dlouhé době na závody, je vítán!“

Nový Scalpel přes noc v plné palbě

Jitčin nový Scalpel si začal zvykat na budoucí závodní nasazení dokonce již v průběhu stavby. Ta totiž proběhla pod taktovkou Pavla Čábelického za vražedného závodního tempa. „Ve čtvrtek představeno, včera zafungoval kurýr a v Kolofix přistála krabička od Cannondale, Pavel večer přestavoval a skládal a dneska už proběhla první seznamovačka na Točný. A rozumíme si,“ představila hned po prvním výjezdu Jitka svůj nový stroj na svém Facebookovém a Instagramovém profilu.

Detailní pohled na nový závodní stroj Jitky Čábelické vám přineseme v nejbližších dnech.

„Dávej Jíťo dávej“, povzbuzuje Jitku na trati jedna ze zásadních postav týmu GAPP System – Kolofix MTB Racing Tomáš Přibyl.

