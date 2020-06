Jezdci GT Opportunity Brno vyrazili na Rychlebské stezky

Navzdory tomu, že počasí v minulých týdnech nastavilo poněkud temnou tvář, využívá tým GT Opportunity Brno možnosti povozit se na Rychlebských stezkách a organizovaně vyráží na několikadenní týmové soustředění.

Rychlebské stezky letos otevřely své brány s výrazným zpožděním až poslední květnový víkend. Díky jejich charakteru, který jim zajišťuje sjízdnost i za deštivého počasí, měl tým jistotu plnohodnotného využití všech tréninkových dnů i za neideálních povětrnostních podmínek. To ostatně svými slovy potvrzuje i neúnavný budovatel Rychlebských trailů Pavel Horník: „U nás návštěvníky trailů neodradí ani nepřízeň počasí.“

Proč Rychleby, trenére?

Tým GT Opportunity Brno navštěvuje Rychlebské stezky pravidelně v rámci své přípravy několikrát do roka. Jde o příhodný způsob, jak nasát pohodové bikové atmosféry, plnohodnotně potrénovat a zdokonalit své technické dovednosti.

V daném případě šlo o náročnější tréninkový blog s cílem připravit jezdce týmu na blížíce se závody ČP a MČR. Tým na čtyřdenní soustředění vyrazil v neúplné sestavě, Holoubek, Vencík, Vilda, Mára a Terka, kterou doplnili dva mladíci z přízněného valašského týmu VRV Team. Lucku Veselou pro tentokrát od týmu odřízly její pracovní povinnosti.

Během odjezdu Dušan Olejníček nastiňuje rodičům plánovanou náplň: „Tentokrát se na Rychlebech trocha potrápíme. Zaměříme se primárně na rychlostní a silovou vytrvalost. Počítejte s tím, že se vám vrátí troška bolaví.“













Po návratu pak Dušan potvrzuje splnění plánu a posílá krátký report z tréninku: „Rychlostní úseky proběhly na Vidnavském okruhu, respektive na částech trailu podél Černého potoka. Naopak k silovým intervalům posloužily ideálně části výjezdového trailu Dr. Wiessnera – třikrát na šrot a dost!“

Na Rychlebech došlo rovněž i na rozvoj technických dovedností. „K tréninku techniky jsme samozřejmě využili i náročnějších trailů jako jsou Velryba, Obelisk, které už dobře známe. Nově pak můžeme doporučit Velblouda,“ dodává ve své zprávě Dušan. „Zaslouženou odměnou po těžkém tréninkovém nasazením pak bylo hravé svezení na Superflow na závěr.“

Rychlebské stezky – výzva i radost

Členové týmu jezdí na Rychlebské stezky bezesporu rádi, a to i přes jistou dávku fyzické bolesti, jež si s sebou následně odváží domů. To, že to bylo letos obzvlášť výživné se shodují všichni. Zároveň si však cenní možnosti společně kvalitně potrénovat.

Jednohlasně se rovněž vyslovují pro svůj nejoblíbenější trail. „Na Rychlebech mám rád skoro všechny traily, ale letos to nahoře nad Wiessnerem bylo hodně zabahněný a vůbec to nejelo. Můj nejoblíbenější je Superflow,“ dělí se o svůj zážitek Mára. Terka věří, že investované úsilí brzy zúročí: „Za mě to bylo docela těžký. No, uvidíme na závodech, jak to pofrčí. Mně se fakt sám o sobě líbí Wiessner jako stoupací trail, hlavně ta vrchní část s lávkama. Dolů se mi nejvíc líbí Superflow.“

Obtížnost trailů pak potvrzuje i současně nejúspěšnější člen týmu Filip: „Na Rychlebech ty traily pro naše kola zrovna moc nejsou. Ze všech mě nejvíc baví Superflow.“

Z cvičiště rovnou na bojiště

Po fyzicky náročném soustředění visela ve vzduchu otázka, jak si jednotliví jezdci poradí s víkendovými závody. Část týmu se zúčastnila druhého kola Pražského MTB poháru. Nejlépe si opět vedl Filip Holub, kterém se i po velmi nepovedeném startu nakonec podařilo vyjet solidní páté místo za účasti kompletní české juniorské špičky.

Druhá část týmu vyrazila směr Olomouc na první část Českého poháru v silniční cyklistice. Nejkvalitnějšího výsledku dosáhla Tereza Obořilová, která v organizačně zmatečném nedělním závodě obsadila vynikající třetí místo, a tak v deštěm promáčeném mistrovském dresu potvrdila, že forma jde nahoru a silnice jí sedí.

ČP a MČR za dveřmi

Nyní tým GT Opportunity Brno čeká důležitý dvojblok závodů Českého poháru v Touškově a MČR v Peci pod Sněžkou, tak jim společně držme palce.

Aktuální dění kolem celého týmu GT Opportunity Brno můžete sledovat na jejich Facebookovém nebo Instagramovém profilu.

Kompletnímu představení týmu jsme se věnovali v článku Představení týmu GT Opportunity Brno 2020. Stavba týmového XC speciálu GT Zaskar je zdokumentována v příspěvku Když nový Zaskar není dost nový.

Text: David Florián

Foto a video: GT Opportunity Brno

