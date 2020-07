Čábelická a Kobes – víkend plný emocí

Koncem minulého týdne hostila Pec pod Sněžkou již 30. jubilejní ročník MČR v cyklistickém cross-country. Jitka Čábelická si během tohoto víkendu připsala na své konto celkem 3 zlaté medaile. První získala v rámci druhé části Českého poháru a zároveň tím brala i titul mistryně České republiky. Pro Jitku je to tak třetí titul v řadě.

Třešničkou na dortu pak byl i neohrožený výstup na Pražskou boudu, kde končilo nedělní klání MČR v jízdě do vrchu. Jitka projela vedle ležící cílové brány s náskokem necelé půl druhé minuty před Terezou Tvarůžkovou a třetí Janou Czeczinkarovou.

Druhý závodně aktivní člen týmu Lukáš Kobes si v elitní kategorii mužů na mistráku vyjel krásné šesté místo. V nedělním závodě do vrchu pak Lukáš obsadil 3. místo za prvním Tomášem Paprskou a druhým Janem Škarnitzlem.

My měli příležitost si se členy týmu GAPP System – Kolofix MTB Team a s jejich manažerem Pavlem Čábelickým blíže popovídat o tom, co během tohoto nadupaného víkendu prožili.

Jitka Čábelická

Jeví se to jako dokonalý víkend. Jaké jsou tvé osobní pocity?

„Spokojenost. Je to mistrák a je to tady potřetí, takže jasný útok na hattrick. Navíc z pozice sledované jedničky, což vytváří o to větší tlak. Spousta lidí to očekává, plno ostatních mě chce porazit. Z toho důvodu jde o závod, na který se ve skutečnosti v celé sezóně těším nejméně. Pro mě byl třeba mnohem příjemnější Touškov minulý víkend, kam přijelo hodně holek ze zahraničí a závodilo se trošku jinak. Za mě tedy velká spokojenost, že to nakonec takto vyšlo. A i to, že je to třetí titul v řadě.“

Očima diváka to vypadalo, že jedeš na pohodu a na jistotu.

„To je tady ta nejlepší taktika. Asi odjet co nejdřív a jet si to svoje. Protože přetahovat se tady v těch kopcích s někým nebo najíždět společně do techniky a mydlit se tak s někým není moc příjemný. Tady mám nejradši co nejrychleji odjet, jet si to svoje a koncentrovat se na sebe a nedělat chyby. Taková byla i taktika. Samozřejmě pokud by to dopadlo jinak, musela bych k tomu přistoupit jinak. Pro mě to byl asi nejjednodušší průběh závodu, který mohl nastat.“

Počasí si s námi letos trochu zahrávalo. Původně předpověď byla hrozivá, ale nakonec z toho elita vyvázla nejlíp. Jak to máš ty s povětrnostními podmínkami?

„Čím horší je tu počasí, tím více mi to tady kupodivu sedí. To že to bylo takový uklouzaný mi vyhovovalo. Nemám problém se na to připravit a vím, že v těch podmínkách dokážu zajet.“

Co ten dnešní závod do vrchu? Bylo to spontánní nebo jste to plánovali?

„Tím že se uphill jel a ž po našem hlavním závodě a není to nijak dlouhý, řekli jsme si, že si to tady prodloužíme a buď to půjde nebo ne. Ve finále to mělo hladký průběh. Holkám jsem odjela po startu a pak už jsem si jela to svoje.“

Něco jsme už zaslechli o nové posile týmu z řad elitních jezdců. Vítáš tento přírůstek do rodiny?

„Pro mě je to moc fajn, protože dva kluci nám vlastně odpadli kvůli zdravotním problémům. Loni jsem v podstatě závodila sama. To, že nás bude víc je pro mě příjemnější. Trošku se ten tlak rozmělní. Osobně to vítám po všech stránkách a myslím, že Tomáš mezi nás dobře zapadne.“

Už přibližně měsíc poháníš nový Scalpel. Jak jsi se s kolem sžila?

„Scalpel je super. Jsem s ním opravdu spokojená. Teď vlastně mohu i porovnat s F-si, protože už asi měsíc jsem na F-si neseděla. Včera byla jasná volba Scalpel. Trošku jsme jenom laborovali s plášti. Nakonec padla volba na Ardent Race ve předu a Ikon vzadu, což byla v tomto počasí super volba. Měli jsme připravenýho i Beavera, kdyby bylo fakt extrémně mokro. No a dnes, tím že se jelo do vrchu, tak jsem se vrátila po dlouhý době na F-Sičko, který jsme obuli do MaxLite a docela to je dobře. F-Sičko je fajn, ale budu rozhodně preferovat Scalpel.“

Lukáš Kobes

Letos jsi se hned zkraje sezóny zařadil hned do popředí startovního pole. Čekal jsi takový vstup do sezóny?

„Očekávání prakticky nebylo žádné. Hlavně proto, že letošní sezóna vypadá tak jak vypadá. Při té bídě však mohu být spokojen. Všechno jsme směřovali na mistrák a myslím si, že se to podařilo.“

V sobotu těsně za první pětkou a v neděli třetí flek v uphillu. S jakým cílem jsi na mistrák přijel?

„Směřoval jsem to k tomu, abych byl v té top pětce, ale bohužel mi to trošku uteklo. Myslím, že tam byla stále znát únava z Touškova. Tam jsem nechal docela dost svých sil. Myslím si, že to mohlo být lepší. Výsledek je to dobrý, ale ze svého výkonu spokojen nejsem. Jak dnes, tak i včera jsem cítil, že nohy byly tak nějak přibržděný. Něco tam bylo, něco mě brzdilo.“

Co tvůj nový závodní stroj?

„V týmu jsem asi jediný, kdo má možnost srovnat starý model s tím novým a musím říct, že ten nový model Scalplel je o velký kus opravdu někde jinde a funguje tak jak závodní kolo má. Až natolik, že jsem to opravdu nečekal.“

Manažer týmu Pavel Čábelický

Jitka má další titul v řadě. Jak velká je jeho hodnota?

„Pro nás, a samozřejmě i pro samotnou Jitku, bylo hodně důležité tento titul obhájit. Za to, že se to povedlo jsem opravdu moc rád. Lukáš podal také velice dobrý výkon a jednoznačně potvrdil, že se v letošní sezóně hodně posunul.“

Z pozice diváka vypadala Jitčina jízda velmi suverénně a hladce. Jak jste ale to vnímali vy?

„Nervy to byly velký. Ty holky jezdí opravdu dobře, jak Jana, tak Karla. Je to mistrovský závod, je jenom jeden a stát se může cokoli. V tom celém je to asi nejtěžší.“

Nový bike pro Tomáše Paprstku

Už se k nám doslechlo, že tým se rozrůstá o Tomáše Paprstku. Můžeš nám k tomu říci něco blíže?

„Jo, Páprda! Je to takový nezvyklý v půlce sezóny. Nicméně je to asi daný celou tou okolností, tou celosvětovou. Tomáše to asi taky donutilo se zastavit a podívat se po možnostech dalšího růstu. Přeci jenom patnáct let v jednom týmu je strašně dlouhá doba. Také se celou tu dobu věnoval dvěma disciplínám, bikům a cyklokrosu. Možná že to volno, který bylo od závodění, jej donutilo se zastavit, zamyslet se a zvolit si jenom jednu disciplínu.“

Tomáš dnes bral zlato v uphillu, což je pěkná tečka po tak dlouhém působení v týmu Expres Tufo Kolín.

„Pro něj tato změna a celý to rozhodnutí byla určitě těžká a on šel do toho závodu dneska určitě s tím, že dnes je to naposledy, že to prostě definitivně skončilo. A s Honzou mají dobrý vztahy, stejně tak i já. Takže jsme ve finále všichni rádi, že se nám to takto podařilo zkoordinovat a Tomáš přestoupil. My všichni zůstáváme rozhodně dál kamarádi.“









Závodní sezona bude snad dále pokračovat a celé dění okolo týmu GAPP System – Kolofix MTB můžete průběžně sledovat na jejich stránkách, Facebookovém profilu nebo Instagramu.

Text: David Florián

Foto: Robin Nevřala

