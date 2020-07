GT Opportunity Brno: „My vám ty medaile přivezeme!“

Pro letošní rok omlazený brněnský tým GT Opportunity Brno na 30. ročníku MČR v Peci pod Sněžkou rozhodně nemohl chybět. Členové týmu využili veškerých soutěžních příležitostí, jež Pec koncem minulého týdne nabídla, a zúčastnili se všech vypsaných závodů.

Tým se i tentokrát nevracel domů s prázdnou a dostál tak slov, se kterými týmový manažer Dušan Olejníček tradičně opouští svoji brněnskou základnu: „My vám ty medaile přivezeme!“

Páteční štafety

Mistrovský závod družstev je v základě vypsán pro čtyři jezdce a to dva elitní závodníky (muž, žena) doplněné o jednoho juniora a jednu juniorku.

Účast na úvodním závodě štafet byla však pro tým GT Opportunity Brno až do poslední chvíle nejistá. Ne každý tým totiž disponuje zastoupením všech daných kategorií. Pravidla však umožňují doplnění soutěžících z mladších kategorií a to až po jezdce z kategorií kadet nebo kadetka. Aby tým GT Opportunity Brno splnil nastavená kritéria, musel i tak přizvat posilu, kterou se stala Patricie Srnská z moravského týmu BIKE TEAM Nové Město na Moravě.

Výzvu postavit se v úvodním kole vedle zvučných elitních jmen statečně přijal kadet Adam Venc, což by se dalo přirovnat k boji s větrnými mlýny. I přes veškeré vynaložené úsilí tak nezbývalo nic jiného než se smířit s několikaminutovou ztrátou na úřadujícího mistra ČR Ondřeje Cinka. Druhé startující kadetce Patricii Srnské se podařilo stávající stav vylepšit o jedno místo, které však vzápětí opět uniklo juniorce Tereze Obořilové.

Na samý závěr přebíral štafetu čerstvý junior Filip Holub, jenž svojí stíhací jízdou celkové pořadí výrazně vylepšil. I takto omlazená sestava se mezi elitní českou konkurencí nakonec úplně neztratila a odvezla si z pátečního klání pomyslnou bramborovou medaili.

Sobotní MČR v cross-country

Hlavní sobotní závod juniorů se po většinu času vyvíjel velmi slibně. Filipovi však nakonec o chloupek ušla první desítka a Marek Letev demonstroval svůj výkonnostní posun od minulého roku 19. místem. Jejich výsledek se jeví jako velmi slibný základ do budoucích let a to zejména proto, že oba jsou v této nadupané juniorské kategorii teprve prvoročními jezdci.

Po třetím místě, které si Tereza Obořilová odvezla o týden dříve z Touškova, na ní leželo i velké očekávání v Peci. Po vynikajícím startu se Terka potýkala s uklouzanými technickými sekcemi. I po nepříjemném pádu ale Tereza jízdu nevzdala, zabojovala a závod dokončila na šestém místě.

Závod kadetů si vylosoval černého Petra a tak se jako jediný jel za téměř konstantního deště. Adam Venc a Vilém Vagner bohužel, po zmařeném Touškově, startovali ze zadních pozic. Celý závod však odjeli s výrazným nasazením a posbírali další cenné zkušenosti do budoucích let.

Nedělní MČR v uphillu

V poslední den pobytu byl v plánu závod do vrchu, kterého se účastnili všichni členové týmu včetně Dušana Olejníčka. Na start se nepostavil pouze nejmladší jezdec týmu Vilém Vagner, který však k Pražské boudě vystoupal na svém Zaskaru tréninkově s cílem poskytnout svým kolegům vítané zázemí po dojezdu.

















Na trasu dlouhou 4250 m s převýšením 345 m se vydalo šest týmových jezdců týmu GT Opportunity Brno napříč několika kategoriemi. Čtyři z nich se umístili v první top pětce: Adec pátý, Dušan čtvrtý, Filip a Terez brali druhé místo. Tereza si navíc svými letošními výsledky řekla o nominaci do nároďáku a v příštím týdnu vyráží na reprezentační soustředění do Koutů nad Desnou.

Vítání rána na Sněžce

Úctyhodného výkonu se zhostilo i rodičovské zázemí týmu, kteří do Pece pod Sněžkou dorazili v předvečer pátečního závodu štafet. V plánu byl výstup na Sněžku. Na tom by však nebylo nic ojedinělého, kdyby se pobyt v místním restauračním zařízení neprotáhl do půl druhé ráno a do srazu před výstupem nechybělo něco málo přes hodinu. Celá výprava se nakonec v danou hodinu sešla, společně vystoupali do 1602 metrů nad mořem a ve zdraví a pohodě se vrátili zpět do místa závodního dění, kde hromadně povzbudili týmové snažení během závodu družstev.

V rámci Českého poháru XCO jsou vypsány ještě dva letní termíny. Na Zadově se jede 8.-9. srpna a na domácí brněnské trati bude tým zápolit poslední prázdninový víkend. Přijeďte teda zafandit.

Text: David Florián

Foto: David Florián & GT Opportunity Brno

Sdílet Facebook

WhatsApp

Twitter

Email

LinkedIn

Pocket

Skype